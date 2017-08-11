В Крыму разворачивается кампания против независимых общественников, активистов, блогеров. Их скопом причисляют к так называемым «совестливым блогерам» и белоленточникам, то есть оппозиции. Называют «пятой колонной» и чуть ли ни «врагами народа».

Самим представителям местной власти ограничения для госслужащих связывают руки «мочить» в открытую «совестливых блогеров», поэтому они подключили к этому процессу подконтрольные СМИ, провластных политологов и общественников.

Занимательный эфир прошел на эту тему 7 августа на радио «Крым». В программе «Итоги дня» на тему «совестливые блогеры» в крымском сегменте социальных сетей» приняли участие политолог Иван Мезюхо, руководитель «Белорусской общины Крыма» Роман Чегринец, вел программу журналист Алексей Давыдов.

Давыдов заявил, что в Крыму наблюдается «наплыв совестливых блогеров», и связал это с «майданными технологиями»

Не называя фамилий, но предельно понятно участники программы обсудили и осудили всех заметных в Крыму общественников, которые критикуют и обличают в коррупции местную власть. Все же хорошо, что эти господа не служат в прокуратуре, Следственном комитете, ФСБ или полиции, иначе, судя по их риторике, крымские «совестливые блогеры» уже бы сидели в тюрьме.

«Их критиканство граничит с откровенной ложью», – заявил в эфире Иван Мезюхо. По его мнению, в Крыму «достигнуты колоссальные успехи», а вот «совестливые блогеры» при этом смеют подвергать критике работу крымских властей.

Роман Чегринец вообще не стал церемониться, а назвал всех неугодных власти независимых активистов «недообщественниками».

«Вот эта история с крымскими зоопарками. И владелец крымских зоопарков, сколько уже наговорил! Сколько он выдал на гора различных заявлений, граничащих с рамками закона», – возмутился Мезюхо.

Очевидно, что это делается по заказу местных властей, и охота на «совестливых блогеров» будет продолжена

Его поддержал ведущий программы, заявив, что владелец крымских зоопарков «перешел красные линии». Интересно, а по законам журналистской этики этот ведущий не перешел черту своими обвинениями? Далее Давыдов заявил, что в Крыму наблюдается «наплыв совестливых блогеров», и связал это с «майданными технологиями». На что гости программы с готовностью ответили: однозначно. А Роман Чегринец заранее пригрозил всем российским Уголовным Кодексом, отметив, что в Крыму «порядка 10-20 профессиональных провокаторов».

При этом ведущему программы и его гостю-политологу очень не понравилось, что крымские независимые общественники смеют давать комментарии для Крым.Реалии. Наверное, это потому, что на этом ресурсе крымские общественники еще могут свободно выражать свои мысли, что не позволительно на подконтрольных местной власти СМИ.

По итогам программы Мезюхо заявил, что они начали вести «наступательную информационную кампанию». Очевидно, что это делается по заказу местных властей, и охота на «совестливых блогеров» в Крыму будет продолжена.

Свою точку зрения в этом вопросе имеет независимый общественник Владимир Гарначук.

Возникают вопросы у активной части населения, и бред сталкивается с сопротивлением

«Связываю это усиливающееся давление с тем, что Аксенову прилетели приветы из администрации президента России. Он, как только чувствует, что его начинают жать, начинает «давить и компрометировать». Это слабость Асенова. За три года он не создал ни механизмов обратной связи с обществом, став крымбаши, ни эффективной команды управленцев. Те, кого они с Константиновым расставили на управление городами Крыма, ничего кроме бреда не генерируют. Отсюда возникают вопросы у активной части населения, и бред сталкивается с сопротивлением, но так как даже бороться они толком не умеют, то возникают перлы про Госдеп, поездку за Перекоп, для всех кто этот бред публично обсуждает», – прокомментировал ситуацию общественник.

Подобной точки зрения придерживается и общественник Сергей Дудченко.

Власти Крыма боятся роста недовольства масс в Крыму и утечки независимой информации о ситуации в Крыму в Кремль

«Власти Крыма боятся роста недовольства масс в Крыму и утечки независимой информации о ситуации в Крыму в Кремль», – озвучил свое мнение крымский общественник.

В отличие от независимых общественников, которые озвучивают свою точку зрения в основном в соцсетях, провластные журналисты, общественники и политологи навязывают нужное властям общественное мнение с помощью СМИ. Вот только в этих неравных условиях все больше крымчан прислушиваются к мнению независимых общественников или, как их окрестил Алексей Давыдов, «совестливых блогеров»…

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