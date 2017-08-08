Симферопольские общественники, похоже, перестают быть фактором, который местная власть позволяла себе игнорировать. Если ранее к ним относились пренебрежительно, как к «городским сумасшедшим», то сейчас ситуация изменилась.

Активисты стали объединяться, создали совместные группы в соцсетях, организовали уже не виртуальную, а реальную Гражданскую палату Крыма. Коммуникации выросли, а с ними возросла и результативность их деятельности.

В столице и в Крыму в целом сформировался круг общественников, которые своей гражданской позицией создают реальные проблемы для нерадивых чиновников. Они выявляют и освещают коррупционные и кумовские схемы, участвуют в общественных слушаниях, проводят акции и пикеты… Пока это все не так масштабно, как в развитом гражданском обществе, но уже заметно – отмахиваться от активистов, как от назойливой мухи, теперь не получается. А потому прихлебатели у власти перестали сдерживаться – и в адрес независимых крымских общественников полились оскорбления и словесная грязь.

Особо острой проблемой для Симферополя и ЮБК стала застройка парковых и других еще свободных от многоэтажек пространств. Строительный бизнес оказался одним из самых выгодных в Крыму. Неудивительно, что два первых лица из «команды победителей» имеют здесь свой интерес. В сфере влияния крымского спикера Владимира Константинова находится строительная компания «Консоль» и ее фирмы сателлиты. А в сфере влияния российского главы Крыма Сергея Аксенова – строительная компания «Монолит». Вот они и застраивают все лакомые кусочки крымской земли. И это вызывает все больший протест со стороны общественности.

Люди стали активнее, начали задумываться, объединяться

«Люди стали активнее, начали задумываться, понимать. Наибольшая активность пока только на уровне городских протестов по самостроям. Люди объединяются и протестуют против беспредела застройщиков и бездействия горадминистрации», – комментировал ситуацию крымский общественник Сергей Дудченко.

Особый резонанс в общественной среде вызвал проект «Крымская роза», который презентовала компания «Монолит». Новый жилой массив хотят построить на северо-восточной окраине Симферополя. В планах – застроить лавандовые поля, которые находились здесь чуть ли не до середины 90-х годов прошлого столетия. Кроме того, на этой земле уже много лет живут люди – их дома планируют снести.

Помимо всего прочего, общественники предполагают, что социальную инфраструктуру для этого проекта собираются строить за средства Федеральных Целевых Программ (ФЦП). А ведь это прямая обязанность инвестора. Но если инвестор имеет «крышу» на самом верху, то почему бы не воспользоваться государственными деньгами – они же на то и запланированы – для развития социальной инфраструктуры города!

Роман Чегринец в фейсбуке Чтобы подавить инициативы общественников, власть пускает в ход все – от административных наказаний до травли независимых активистов с помощью своих прихлебателей. Например, член Общественной палаты Крымав фейсбуке предложил создать список пользователей крымского сегмента фейсбука «с откровенной антироссийской позицией». Почему-то кандидатами на этот список оказались общественники, не боящиеся открыто критиковать власть.

«Крымчане делятся на тех, кто считает: хрен с ним и так хорошо, их называют патриотами, и на тех, кто хочет, чтоб было лучше. Это предатели и агенты Госдепа», – отмечает крымская общественница.

Вот такая нехитрая тактика крымской власти. Нехитрая, но действенная. Правда, до поры до времени…

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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