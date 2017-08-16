ФСБ России отчиталась о задержании в Крыму очередного «украинского диверсанта». В социальных сетях эту информацию подвергли сомнению.

По версии российской спецслужбы, задержанный Геннадий Лимешко является «агентом СБУ» и прибыл в Крым «для осуществления диверсионных актов». В его задачу якобы входило разрушение линии электропередач Судак – Новый Свет, создание условий для обвала горных пород и перекрытия судакской трассы, поджог лесных массивов и свалки в районе поселка Рыбачье.

Служба безопасности Украины назвала сообщение ФСБ «очередной провокацией» и «фейковой новостью». А Государственная пограничная служба Украины заявила, что Геннадий Лимешко действительно пересек админграницу с Крымом 9 августа, но у него не было с собой никаких запрещенных предметов, тем более тротиловых шашек.

Многим участникам обсуждения российская версия показалась, мягко говоря, неубедительной.

Alexey Mitroshin

Так и запишем: "пытался откопать полуостров от материка и уплыть на нем через Босфор в Атлантический океан"

Макс Черкасов

Диверсант хотел отпилить Крым от Украины ножовкой

Анна Ниловская

А еще выпить остатки воды, укрась опору моста и изнасиловать всех ослов. То есть всех, кто этому верит

Артем Пилипчук

Сбросить в море пробирку с вирусом русофобии

Сергей Пащенко

Парочка таких агентов СБУ могла бы выиграть вторую мировую

Вася Прозрачный

Серьезный диверсант. В советские времена, во время войны, киношники снимали фильмы о том, что все немцы тупые и недоразвитые. Точно так как он говорит; поджечь свалку, набросать камней на дорогу и подпилить столбик. Ах да, он должен еще [испражниться] перед дверью парламента Крыма. А как иначе опустить имидж агента СБУ, ФСБшники переплюнули Голивудских режисеров!

Dennis Ramboff

У нас тоже такой диверсант орудовал. Поджег помойку на районе! Может это он же?

Денис Давыдов

Тревожно как-то стало за наши свалки...

Дмитрий Большаков

А вот правда –​ кто нибудь верит еще во все это? Для кого это подается?

Комментаторы нашли в российской версии много нестыковок. Наибольшее внимание привлекла к себе пила, которую якобы нашли у задержанного.

Из всей этой истории участники обсуждения делают однозначный вывод: поездки на территорию Крыма опасны для граждан Украины.

Andre Golota

Лучшая реклама отдыха в Крыму для тех пустоголовых украинцев, которые "вне политики"!

zloy-odessit

...для любителей ездить на оккупированные территории это очередное доказательство того, что любой из вас, завтра может оказаться диверсантом СБУ и получить срок, с последующим вывозом в колонию строго режима под Магадан и большим геморроем для нашего Министерства иностранных дел.

А потому – избегайте поездок на оккупированные территории, как бы вам не хотелось спилить оккупационный столб или выкрутить лампочку в подъезде одного из севастопольских спальников