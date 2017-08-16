Крым.Реалии продолжают серию материалов о крымском «ополчении», в рядах которого оказались бывшие украинские военные. Один из них – Сергей Димов – в апреле возглавил крымский штаб «самообороны». Как мы сообщали ранее, он 11 лет отслужил в составе Вооруженных сил Украины и был уволен в звании полковника. Теперь нам стало известно еще об одном выходце из украинской армии – Олеге Шульге, который в 2014 году возглавил роту «самообороны» в Севастополе.

Олег Шульга известен в Севастополе как бизнесмен и политик. В интервью местным СМИ он называет себя военным пенсионером. Крым.Реалии стало известно, что «ополченец» продолжительное время служил в рядах Вооруженных сил Украины. В запас был уволен за три года до российской аннексии Крыма, а в 2014 году помогал захватывать украинские военные штабы в Севастополе.

Шульга: путь в украинской армии

Олег Шульга является выпускником Одесского военного артиллерийского командного училища и Национальной академии обороны Украины, сообщили Крым.Реалии в Минобороны Украины. Он служил в Севастопольском зональном отделе Военной службы правопорядка. Через год после окончания академии был уволен в запас по состоянию здоровья.

«Уволен в запас, согласно пункту «б» части 6 статьи 26 Закона Украины «О военной обязанности и военной службе» (по состоянию здоровья) приказом министра обороны Украины от 31.08.2011 № 914», – сообщают в украинском оборонном ведомстве.

После увольнения Шульга остался жить с семьей в Севастополе. А в 2014 году активно помогал российским силам захватывать Крым.

По словам его бывших сослуживцев, в марте 2014 года Шульга пришел к прошлому месту работы в крымское теруправление Военной службы правопорядка с требованием сложить оружие и перейти в подчинение так называемым «Вооруженным силам Крыма».

Кроме того, его опознали в числе тех, кто захватывал штаб Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Севастополе. Захват этого штаба, напомним, проводился вместе с экс-командующим ВМСУ Денисом Березовским, который сразу после своего назначения на эту должность перешел на сторону России.

Шульга присутствует на видео захвата штаба на 6 минуте 40 секунде.

Бизнес и военные учения

После событий весны 2014 года Шульга занялся политикой. Во время первых местных выборов после российской аннексии полуострова в 2014 году он выдвигался в депутаты по Гагаринскому избирательному округу № 1 от ЛДПР. Но выборы проиграл и продолжил заниматься общественной деятельностью в рамках общественной организации «Самооборона Севастополя».

Также Шульга организовал в Севастополе бизнес. В российском реестре юридических лиц он значится владельцем трех частных охранных компаний – «Щит», «Бастион» и «ЧВК-Частная военная компания».

Партнером Шульги по бизнесу является еще один севастопольский «ополченец», командир подразделения «Северяне» Владимир Папков. В 2015 году он собирал в Севастополе пожертвования для отправки гуманитарных грузов в «ДНР» и «ЛНР».

Фирмы Шульги и Папкова нередко получают бюджетные заказы от подконтрольных России властей города, включая заказы по охране здания подконтрольного России правительства Севастополя.

В прошлом году «ЧВК-Частная военная компания» также получила бюджетный заказ по оказанию услуг охраны местному «Водоканалу». Круглосуточную охрану девяти гидроузлов предприятия в период с 1 июля 2016 года по 1 августа 2018 года в частном предприятии оценили в 15,7 миллиона рублей. Хотя другие участники конкурса предлагали суммы вдвое меньшие, пишет севастопольское издание «Примечания».

«Если произвести простые расчеты, исходя из цены контракта – 15,79 миллиона рублей, ориентировочного количества дней охраны – 760 и количества объектов, то получится, что сутки охраны одного гидроузла будут стоить 2,3 тысячи рубля», – подсчитали журналисты.

Сам Папков утверждает, что проекты их с Шульгой компаний поддерживал теперь уже экс-губернатор Сергей Меняйло, которого «волновала безопасность города».

Олег Шульга, кроме бизнеса и политической деятельности, участвует в российских военных учениях. В сентябре 2016 года он был замечен на проверочных сборах в рамках учений «Кавказ» среди резервистов дивизии территориальной обороны.

Они выполняли задачи по охране военных объектов, учились бороться с диверсионными группами на полигонах и территории военных объектов.