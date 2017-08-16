Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Боязнь российских «зеленых человечков», – так описывает состояние стран Балтии немецкое издание Süddeutsche Zeitung. «Учения «Запад» проводятся с 2009 года каждые четыре года, однако в этот раз Европа отреагировала на них гораздо чувствительнее, чем раньше. Это первые учения с начала конфликта в Украине и тяжелого политического кризиса между Россией и Западом из-за российской аннексии Крыма. В 2014 году Россия аннексировала Крым, послав «зеленых человечков», солдат без опознавательных знаков, на украинский полуостров. Это вызвало все более быстрое «размораживание» военных учений. Во всяком случае, число учебных маневров за последние три года возросло. По данным российского министра обороны Сергея Шойгу, на 2017 год назначено более чем 2 800 учений различного характера. В центре внимания – крупные маневры. Только по логике Москвы Запад несправедливо выражает обеспокоенность после крымского опыта, а вот Россия должна опасаться агрессии НАТО. Шойгу относительно «Запада-2017» указал на возросшую активность НАТО. Россия «вынуждена провести соответствующие оборонительные мероприятия». Под этим Москва подразумевает западные учения на Балтийском море «Baltops», учения НАТО «Noble Jump» в Болгарии, Румынии и Греции, «Saber Strike» и, конечно, «Sea Breeze» на Черном море, в которых участвует и Украина. Россия, которая считает себя окруженной НАТО, отвечает «Западом-2017» на развертывание нескольких батальонов НАТО в Эстонии, Литве, Латвии и Польше, численность которых в общей сложности – 4 600 солдат, хотя они, в свою очередь, были размещены там только в ответ на аннексию Крыма и из-за страха жителей Восточной Европы».

«Крым» – высокобюджетный российский блокбастер, который мир никогда не увидит», – пишет британская газета The Guardian. «Фильм не покажут в Украине, где режиссер Алексей Пиманов с 2014 года является персоной нон грата и где он попал в санкционный список, в который входят другие российские журналисты и артисты, которых Киев считает пропагандистами. В действительности этот фильм вряд ли покажут где-либо за пределами России, кроме Беларуси. Украинское посольство в этой стране в начале месяца отправило ноту протеста белорусскому Министерству иностранных дел, после того как в кинотеатрах начали показывать трейлер к фильму. Пиманов настаивает на том, что этот фильм не является открытой пропагандой, заявляя, что главная героиня – по-настоящему симпатичный персонаж и искренняя сторонница идеалов и целей Евромайдана. Однако ясно, что в этом фильме воспроизводится российская точка зрения на события марта 2014 года, причем часть средств поступила от Министерства обороны России. Пиманов лично знаком с министром обороны Сергеем Шойгу и говорит, что идея создания этого фильма принадлежит именно ему. «Как-то в марте 2014 года мы разговаривали и в ходе беседы поняли, что эти события имеют глобальное значение. Он сказал: «Попробуй снять об этом фильм». По словам Пиманова, Шойгу помог найти самолеты и другую военную технику, использованную в фильме».

«Редкие белые львята позируют для камер в крымском сафари-парке», – сообщает британский таблоид Daily Mail. «В сафари-парке в Крыму, регионе Украины, аннексированном Владимиром Путиным, родились четыре редких и очаровательных белых львенка. Квартет дебютировал в парке впервые с момента их рождения 10 августа – во Всемирный день льва. Олег Зубков, владелец сафари-парка «Тайган», который остался открытым, несмотря на то, что Россия вернула контроль над Крымом, приветствовал их рождение как «выдающееся событие». Он сказал: «Белая львица родила четырех детенышей. Это редкий случай увидеть четырех новорожденных, рожденных за один раз. Это очень важное событие, потому что белые львы сами по себе редки, их всего 300 во всем мире. Наш парк «Тайган» гордится тем, что он является домом для более чем 20 белых львов, самой большой популяции в Европе. Эти детеныши первыми родились в этом году». Зубков также использовал детенышей, чтобы высмеять пропутинского депутата Наталью Поклонскую, которая представляет Крым, из-за ее заявления о запрете нового фильма «Матильда» о страстных добрачных отношениях царя Николая II с соблазнительной балериной Матильдой Кшесинской. Зубков назвал одну из львят Матильдой и еще одну Няшей, по прозвищу 37-летней Поклонской. Один из детенышей-самцов зовется царем, а другой назван в честь режиссера Алексея Учителя».

«Россия задержала украинского разведчика в Крыму», – пишет американская газета The Washington Post. «Главное разведывательное управление России заявляет, что задержало украинского разведчика, который замышлял саботаж в оккупированном Россией Крыму. ФСБ в своем заявлении во вторник утверждает, что украинский разведчик прибыл в Крым в начале этого месяца и планировал повредить линии электропередач на Южном берегу полуострова, что оставило бы десятки тысяч людей без электричества, а также поджечь лес и блокировать дорогу. ФСБ сообщила, что агент, которого они назвали Геннадием Лимешко, был пойман с поличным в субботу, пытаясь повредить линию электропередач».