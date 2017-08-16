Бывшего постоянного представителя Украины при ООН Юрия Сергеева допросили по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Его вызвали как ценного свидетеля, который присутствовал тогда, когда представитель России Виталий Чуркин демонстрировал обращение Януковича об использовании Вооруженных силы России на территории Украины. Сергеев рассказал о дипломатическом закулисье событий февраля-марта 2014 года, когда Кремль начал аннексию Крыма.

Россия использовала письмо экс-президента Виктора Януковича для того, чтобы легитимизировать свое вторжение в украинский Крым. Об этом во время допроса в Оболонском суде заявил дипломат Юрий Сергеев.

Он рассказал, что во время заседания Совета безопасности ООН 28 февраля и 1 марта 2014 года представитель России Виталий Чуркин аргументировал вторжение России в Крым «государственным переворотом в Украине, который угрожает жизни россиян в Крыму».

С нашей стороны было четко сказано, что это агрессия

​Таким образом, сначала Кремль планировал использовать в свою защиту норму о гуманитарной интервенции, сказал Сергеев. Для этого озвучили обращение о введении войск от Сергея Аксенова ‒ человека, называвшего в то время себя «премьер-министром Крыма».

«С нашей стороны было четко сказано, что это агрессия. Я сказал об агрессии во время закрытого заседания, но впервые публично я сказал 1 марта. Меня поддержал ряд выступавших», ‒ сказал Сергеев.

Впрочем, после того как представители других государств-членов Совета безопасности ООН раскритиковали позицию Москвы, стратегия России изменилась, говорит дипломат. Чуркин в дальнейшем аргументировал вторжение статьей 51-й Устава ООН о праве любого государства обратиться за помощью.

И заявление Виктора Януковича использовали именно как инструмент легитимизации военной агрессии, свидетельствовал тогдашний постоянный представитель Украины при ООН. Для этого обращение было зачитано и продемонстрировано присутствующим.

Делегация Российской Федерации предоставила ему статус официального документа Совета Безопасности, добавил дипломат.

«Хотя всем понятно, что он нелегитимный президент, но это не имеет значения. Его использовали как легитимного вроде бы президента. Я говорил о том, какова была реакция от членов Совета безопасности ООН. Посол (Франции ‒ КР) Жерар Арно сказал о том, что заявление действительно ‒ президент недействителен», ‒ говорит Сергеев.

Государственный адвокат Януковича Виталий Мешечек в течение допроса постоянно возвращался к прежним показаниям Сергеева. Их он давал в январе в Нью-Йорке во время досудебного следствия. И если бы дипломат отказался от своих слов или начал говорить обратное, ему могли бы предъявить обвинение в предоставлении ложной информации следствию.

Например, Мешечек спрашивал, видел ли дипломат подпись Виктора Януковича под заявлением. Сергеев ответил, что да. Тогда адвокат спросил, почему же в январском протоколе допроса сказано другое.

То, что дальше делала российская власть, это оправдание того, что уже произошло. Это манипуляции

​Юрий Сергеев пояснил, что не видел подписи во время заседания, ведь был далеко от Чуркина. Однако после того все представители Совбеза ООН могли ознакомиться с документом, и он тоже.

«Подпись там была. То, что дальше делала российская власть, это оправдание того, что уже произошло. Это манипуляции», ‒ сказал дипломат.

Председательствующий судья Владислав Девятко объявил перерыв в заседании Оболонского суда до 10:00 17 августа.

После допроса бывший постоянный представитель Украины в ООН не вышел к журналистам. Не общался он и с представителями частной юридической фирмы, защищающей интересы Виктора Януковича, ‒ те пытались вручить ему вызов на допрос по искам о Майдане и «покушении» на жизнь экс-президента.

«Данными свидетельствами сторона обвинения удовлетворена, однако комментировать их не имеет права. Всю оценку показаний свидетеля предоставит суд», ‒ сказал прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

Юридически дело о государственной измене Виктора Януковича достаточно простое, убежден эксперт-юрист Украинского института будущего Денис Монастырский. В основе обвинения ключевое доказательство ‒ обращение экс-президента к России с призывом ввести войска в Украину. Но чтобы дело состоялось, нужны еще показания свидетелей, в том числе и экс-представителя Украины при ООН Юрия Сергеева, говорит юрист.

«Конечно, мы понимаем, чтобы была доказана вина Януковича и это не вызывало сомнения в европейских инстанциях (в первую очередь, Европейском суде по правам человека), будут допрошены еще другие свидетели», ‒ говорит Монастырский.

Если в этом деле немного вещественных доказательств, они должны быть оформлены идеально

​В то же время, если заявления адвоката о том, что сторона обвинения некачественно оформляет вещественные доказательства ‒ правдивы, прокуратуре следует обращать больше внимания на маленькие детали дела.

«Если, в принципе, в этом деле немного вещественных доказательств, они должны быть оформлены идеально. Тем более, понимая, что уже завтра оно может пойти в Европейский суд по правам человека», ‒ добавил эксперт.

По мнению юриста, защита Януковича не будет менять тактики и в дальнейшем будет обвинять Оболонский суд в ущемлении прав подозреваемого в государственной измене экс-президента. Поэтому Виктор Янукович вряд еще выйдет на связь с судом по этому делу, говорит Монастырский.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко называл производство о государственной измене Виктора Януковича своим главным делом на должности. И даже озвучивал, что приговор должен быть в этом году ко Дню Независимости. И эти его слова защита экс-президента часто использовала в качестве доказательства политизированности дела.

Однако уже сейчас очевидно, что до 24 августа приговора не будет, и Луценко не следует вообще ставить подобных дедлайнов, говорит директор аналитического центра «Политика» Николай Давидюк.

«Когда наши политики, чиновники или силовики, или прокуроры устанавливают даты, первая задача юристов Януковича ‒ чтобы они были нарушены. А потом еще будут разгонять медиаволну, мол, все: в эти даты не уложились ‒ значит, дело разваливается», ‒ говорит политолог.

По его мнению, прокуратуре следует работать на результат, ведь страна и так третий год ждет приговора по делу Януковича.