10 августа, во Всемирный день льва, в крымском сафари-парке «Тайган» родились четверо редких белых львят. Родителями малышей стали лев по прозвищу Ричард и львица Афина. Хозяин парка Олег Зубков привез эту пару хищников девять лет назад из ЮАР.

По словам бизнесмена, белые львы в дикой природе практически не встречаются, а обитают в зоопарках и заповедниках. Зубков рассказывает, что они ведут свое начало от пары белых львят, найденных в 1975 году в заповеднике Тимбавати. Они обычно слабее и болезненнее своих рыжих собратьев, но родившаяся в парке «Тайган» четверка абсолютно здорова.

Во всем мире насчитывается около трехсот белых львов. Они являются мечтой для тысяч зоопарков во всем мире

​«Во всем мире насчитывается около трехсот белых львов. Они являются мечтой для тысяч зоопарков во всем мире. Когда Крым принадлежал Украине и мне, русскому человеку Олегу Зубкову, было позволено выполнять международные контракты и свозить животных в Крым из разных уголков мира, я выполнил контракт по ввозу в ялтинский зоопарк «Сказка» сразу трех пар белых львов из ЮАР. Тогда не было в Крыму «бешеных» ветеринаров, никаких не было «гоблинов» у власти, все это было возможно. С того, 2008 года мы стали самыми крупными заводчиками белых львов не только на постсоветском пространстве, но и в Европе», – рассказал Крым.Реалии Олег Зубков.

Он рассказывает, что белые львы ежегодно дают потомство в сафари-парке «Тайган», но в этом году это произошло впервые.

«За рождением белых львят мы внимательно следим. Как только малыши появились на свет, мы перевели львицу в отдельный вольер, чтобы лев не убил их. Постоянно наблюдаем за ними, чтобы обеспечить их полноценное развитие. В парке уже есть взрослые белые львы, родившиеся здесь», – прокомментировала рождение львят старший кипер сафари-парка «Тайган» Леокадия Перевалова.

По информации руководителя пресс-службы сафари-парка «Тайган» Татьяны Алексагиной, рождение редких львят в крымском сафари-парке освещают в основном центральные российские СМИ, а местные журналисты в большинстве своем проигнорировали это событие.

«Все центральные (российские – КР) телеканалы показывают новость о рождении белых львят в «Тайгане», считают такое событие важным. В отличие от большинства крымских СМИ, которые скорей покажут, как наспех в дождь латается дорога в том же Белогорске или разлетается по полям мусор со свалки, чем удивительную новость про «прекрасный парк в захолустье диком», находящийся рядом. Какие СМИ – такие у них и новости», – заявила Алексагина.

Возможно, новость не получилась бы такой громкой, если бы не имена, которые Олег Зубков выбрал для львят.

Няша последней родилась, она меньше всех, слабее, но мявкает там что-то и тоже хочет жить

​«Что касается имен для львят, то это решение я принял спонтанно, что называется, на «злобу дня». Меня возмущает истерия, устроенная депутатом Госдумы Поклонской в связи с выходом в кинопрокат фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Поэтому, недолго думая, я решил привлечь внимание широкой общественности к этой истории. К тому же мне кажется, что имена для львят получились звучные и красивые: Матильда, Царь, Режиссер и Няша. Кстати, Няша последней родилась, она меньше всех, слабее, но мявкает там что-то и тоже хочет жить», – сообщил Крым.Реалии Олег Зубков.

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Напомним, что одной из первых инициатив Натальи Поклонской в качестве депутата Госдумы России стало требование проверить фильм «Матильда», рассказывающий о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению Поклонской, кинолента оскорбляет чувства верующих.

По словам Олега Зубкова, выбрав такие имена для новорожденных львят – Матильда, Царь, Режиссер и Няша – он поддержал режиссера Алексея Учителя, фильм которого пытается запретить Поклонская.

Своим таким жестом я хочу поддержать Алексея Учителя, высмеять тупость и глупость крымского экс-прокурора

​«Своим таким жестом я хочу поддержать Алексея Учителя, привлечь еще большее внимание к его новому фильму. Высмеять тупость и глупость крымского экс-прокурора, а сегодня – бездарного депутата Госдумы РФ, которая, по моему убеждению, напрасно занимает депутатское место и позорит и себя, и тех, кто ее туда отправил по «разнарядке», и весь депутатский корпус Госдумы вместе с правящей партией. Я часто задаюсь вопросом: «Это кем надо быть, чтобы такую «Матильду» отправить в Госдуму?» Уверен, что фильм «Матильда» посмотрят миллионы людей и в России, и за рубежом. Я тоже собираюсь устроить бесплатные просмотры этого фильма в своем кинотеатре в парке львов «Тайган». Уверен, что желающих будет достаточно», – заявил Зубков.

​Сафари-парк «Тайган» расположен на 32 гектарах в Белогорском районе Крыма. В нем проживают около 50 тигров, 100 львов и две тысячи других животных и птиц.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове