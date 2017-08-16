10 августа, во Всемирный день льва, в крымском сафари-парке «Тайган» родились четверо редких белых львят. Родителями малышей стали лев по прозвищу Ричард и львица Афина. Хозяин парка Олег Зубков привез эту пару хищников девять лет назад из ЮАР.
По словам бизнесмена, белые львы в дикой природе практически не встречаются, а обитают в зоопарках и заповедниках. Зубков рассказывает, что они ведут свое начало от пары белых львят, найденных в 1975 году в заповеднике Тимбавати. Они обычно слабее и болезненнее своих рыжих собратьев, но родившаяся в парке «Тайган» четверка абсолютно здорова.
Во всем мире насчитывается около трехсот белых львов. Они являются мечтой для тысяч зоопарков во всем мире
«Во всем мире насчитывается около трехсот белых львов. Они являются мечтой для тысяч зоопарков во всем мире. Когда Крым принадлежал Украине и мне, русскому человеку Олегу Зубкову, было позволено выполнять международные контракты и свозить животных в Крым из разных уголков мира, я выполнил контракт по ввозу в ялтинский зоопарк «Сказка» сразу трех пар белых львов из ЮАР. Тогда не было в Крыму «бешеных» ветеринаров, никаких не было «гоблинов» у власти, все это было возможно. С того, 2008 года мы стали самыми крупными заводчиками белых львов не только на постсоветском пространстве, но и в Европе», – рассказал Крым.Реалии Олег Зубков.
Он рассказывает, что белые львы ежегодно дают потомство в сафари-парке «Тайган», но в этом году это произошло впервые.
«За рождением белых львят мы внимательно следим. Как только малыши появились на свет, мы перевели львицу в отдельный вольер, чтобы лев не убил их. Постоянно наблюдаем за ними, чтобы обеспечить их полноценное развитие. В парке уже есть взрослые белые львы, родившиеся здесь», – прокомментировала рождение львят старший кипер сафари-парка «Тайган» Леокадия Перевалова.
По информации руководителя пресс-службы сафари-парка «Тайган» Татьяны Алексагиной, рождение редких львят в крымском сафари-парке освещают в основном центральные российские СМИ, а местные журналисты в большинстве своем проигнорировали это событие.
«Все центральные (российские – КР) телеканалы показывают новость о рождении белых львят в «Тайгане», считают такое событие важным. В отличие от большинства крымских СМИ, которые скорей покажут, как наспех в дождь латается дорога в том же Белогорске или разлетается по полям мусор со свалки, чем удивительную новость про «прекрасный парк в захолустье диком», находящийся рядом. Какие СМИ – такие у них и новости», – заявила Алексагина.
Возможно, новость не получилась бы такой громкой, если бы не имена, которые Олег Зубков выбрал для львят.
Няша последней родилась, она меньше всех, слабее, но мявкает там что-то и тоже хочет жить
«Что касается имен для львят, то это решение я принял спонтанно, что называется, на «злобу дня». Меня возмущает истерия, устроенная депутатом Госдумы Поклонской в связи с выходом в кинопрокат фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Поэтому, недолго думая, я решил привлечь внимание широкой общественности к этой истории. К тому же мне кажется, что имена для львят получились звучные и красивые: Матильда, Царь, Режиссер и Няша. Кстати, Няша последней родилась, она меньше всех, слабее, но мявкает там что-то и тоже хочет жить», – сообщил Крым.Реалии Олег Зубков.
Напомним, что одной из первых инициатив Натальи Поклонской в качестве депутата Госдумы России стало требование проверить фильм «Матильда», рассказывающий о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению Поклонской, кинолента оскорбляет чувства верующих.
По словам Олега Зубкова, выбрав такие имена для новорожденных львят – Матильда, Царь, Режиссер и Няша – он поддержал режиссера Алексея Учителя, фильм которого пытается запретить Поклонская.
Своим таким жестом я хочу поддержать Алексея Учителя, высмеять тупость и глупость крымского экс-прокурора
«Своим таким жестом я хочу поддержать Алексея Учителя, привлечь еще большее внимание к его новому фильму. Высмеять тупость и глупость крымского экс-прокурора, а сегодня – бездарного депутата Госдумы РФ, которая, по моему убеждению, напрасно занимает депутатское место и позорит и себя, и тех, кто ее туда отправил по «разнарядке», и весь депутатский корпус Госдумы вместе с правящей партией. Я часто задаюсь вопросом: «Это кем надо быть, чтобы такую «Матильду» отправить в Госдуму?» Уверен, что фильм «Матильда» посмотрят миллионы людей и в России, и за рубежом. Я тоже собираюсь устроить бесплатные просмотры этого фильма в своем кинотеатре в парке львов «Тайган». Уверен, что желающих будет достаточно», – заявил Зубков.
Сафари-парк «Тайган» расположен на 32 гектарах в Белогорском районе Крыма. В нем проживают около 50 тигров, 100 львов и две тысячи других животных и птиц.
В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове
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