Для депутата Госдумы России Натальи Поклонской борьба с кинофильмом «Матильда» окончательно превратилась в навязчивую идею. В соцсетях обсуждают близкую к маниакальной настойчивость экс-прокурора Крыма.

За неполный год Поклонская направила в Генеральную прокуратуру России 43 депутатских обращения о возможных нарушениях в действиях создателей фильма «Матильда». У многих комментаторов складывается впечатление, что российский экс-прокурор Крыма больше ничем другим в Думе не занимается.

Ринат Шаймарданов

Самое главное - что все это мадам делает за нехилую зарплату депутата Госдумы, которую ей платят из наших карманов. Но в ее депутатской деятельности никаких успехов нет. Более того - судя по всему, свою ЛИЧНУЮ борьбу с "Матильдой" депутатша ведет в рабочее депутатское время и с использованием депутатских полномочий... Пора бы мадам сменить сферу деятельности и бороться за царя за свой счет, а не за наш.

Владимир Руденко

...Если за точку отсчета активности депутата Поклонской взять 1 января текущего года, то Генпрокуратура получает от тов. Поклонской по 4 запроса в месяц в среднем или по одному запросу в неделю (sic!). При этом данные запросы никак не связаны - тов. Володин, ауу! - с исполнением депутатом своих прямых обязанностей.

За это время депутат Поклонская получила в виде зарплаты около 4 млн. рублей. Если прибавить сюда зарплату сотрудников Генпрокуратуры, вынужденных отрабатывать вздорные запросы депутата Поклонской, то сумму затрат по этой теме вполне можно увеличивать вдвое. Еще пара миллионов ушла на работу помощников, секретариата и т.д.

Итак, 10 млн. рублей только прямых затрат на удовлетворение личных интересов и амбиций одного, на редкость стервозного, депутата. Не дороговато ли для декорации, которой является дума, все больше начинающая соответствовать оговорке Познера ))

Клава К.

"Безумие - делать одно и то же, и каждый раз ожидать иного результата." (с) Энштейн

Дмитрий Лукьянов

Главное - ей некогда новые законы придумывать! Ура.

Николай Пенц

Слушайте, может кто нибудь сказать, она как депутат от Крыма, сделала что нибудь для него? Ну хоть что нибудь! Какого хрена она выносит мозги всем гражданам России?

Михаил Рец

Вот ничего толкового они там не делают в Думе этой, но блин она получает почти миллион, МИЛЛИОН рублей в месяц. Ее обеспечение, охрана выливается тянет нпверно также. Так и За что ? За это позорище? Да многим стыдно, что она из Крыма. Когда начинает тыкать про 14 год, уже коробит просто.

Oxana Pushkina

Страшно представить, какие решения она принимала ранее в должности прокурора…

Поскольку все жалобы Поклонской в Генпрокуратуру России не нашли отклика, она решилась на отчаянный шаг: выступила с открытым видеообращением к своему бывшему шефу, российскому генпрокурору Юрию Чайке. Депутат попросила главу надзорного ведомства признать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» «провокационным и экстремистским». Она также потребовала лишить эту картину прокатного удостоверения.

Александр Талипов

Шантаж генерального прокурора со стороны Поклонской. Наталья Владимировна записала письмо Чайке. Оказывается это фильм и Учитель виноват в поджогах и погромах. Министра культуры РФ и его зама депутат обвинила в служебном подлоге и поставила генпрокурора перед фактом: тысячи людей против, просят вас и смотрят на ваши действия.. Если сейчас ее не остановить, думаю скоро будут жертвы..

Татьяна Высоцкая

дежавю....когда вся страна ставила банки с водой перед Кашпировским, эффект был слабее. Таким голосом она не то что на Матильду, на весь российский кинематограф порчу наведет.... Она фильмы про Екатерину и Елизавету смотрела, там все устроило?))

Jean D'Os

Посмотрите ей в глаза! Это бес в ангельском обличье. Не дай Б-г ей решать судьбы людей…

Евгений Смирнов

...вот это вот "закон наделяет полномочиями прокуроров, а не людей" надо отлить в граните. С подписью "бывшая прокурорша, присягавшая на верность Украине".

Хатуна Колбая

«Представитель ЛЮДЕЙ в парламенте» как-то странно реагирует на балерин и танцовщиц…

Шамиль Гамидов

Депутат которого мы заслужили

лина старостина

Ну, все еще радуетесь, что присоединили Крым? Тогда Поклонская идет к вам!

Александр Калашник

Все предатели рвут трусы на себе, лишь бы прогнуться под захватчиком, очень похоже на полицаев, которые зверствовали во время второй мировой

Serg Miker

Интересно, а что будет, если ее сбросить на Северную Корею?

Michael Dankanych

Коли будуть Крим повертати Поклонську хай залишать собі.

Пока Поклонская засыпает обращениями и жалобами прокуратуру, кинотеатры в Крыму уже готовятся показывать «Матильду». Однако некоторые из них демонстрировать фильм все же отказались.

В соцсетях все чаще звучит шуточная мысль о том, что Поклонская – это месть Украины за аннексию ее территории Россией.

Вероника Павлова

Вот так Украина РФ отомстила

Алекс Коваль

Поклонская внедрена в госаппарат России Правым сектором. Жги, Наталка!

Вадим Нисневич

Придет домой Наталья, двери на замки закроет, шторы тяжелые на окна опустит, да сбросит с себя эту бисову одежу, та достанет з потайного шкапу вышиванку, билу як сниг, тай квиты не ней червони як кров. Та згадае вона, шо не Поклонска вона, а Наталка Полтавка молодший лейтенант СБУ. А призвище це бисовэ прийдумав пан Майор. Нехай, каже, думають москали, шо ти до ворога на поклон пийшла. От сидит Наталка у той вишиванци, дивиться на портрет Миколи Другого. Очи сурови, ни сльоз, ничого, а душа спивае отцу письню, що з татом спивала, коли дивчиной була:

Дивлюсь я не небо так думку гадаю....

Тарас Березовец

...Украина подсадила в и без того больную российскую политическую элиту вирус "зрады". И ведь Поклонская это только капля в море "украинского мира", бессмысленного и беспощадного, который массово проник в российскую жизнь, начиная с 2014 года. Чтобы понять это, достаточно включить любой российский телеящик. Так что поздравляю россиян с ценным приобретением агента Няш-Мяш. Совсем чуть-чуть и от России останутся рожки да ножки.

Тима Тим

Поклонская сбежала с Украины на росию и указывает им какое кино смотреть, а какое нет.

Это прекрасно!!!...

Андрей Васильев

...Еще 3,5 года назад я прекрасно понимал, что наблюдаю репетицию. Когда весной 2014 года в Крыму вовсю орудовали банды башибузуков, сформированные частично из местного, а частично из завезенного из России быдла… Когда людей убивали, похищали, когда «самооборонцы» врывались в квартиры, когда в сети вывешивали «черные списки» с адресами и публично обсуждали, когда и за кем придут, когда бандиты и отморозки, публично же бахвалились своими «подвигами», когда тысячами писали доносы…. Когда здесь царил липкий страх помноженный на истерию… В это самое время российская интеллигенция – персонажи типа режиссера Учителя - прекраснодушествовала о том, как хорошо, что теперь Крымнаш, вспоминала дореволюционных писателей и великих князей, отдыхавших на полуострове и

и делала вид, что не замечает террора, развернувшегося в крымских городах и поселках. Оно и понятно – ведь жертвами становились простые люди или провинциальные интеллигентишики, заслуживающие со стороны корифеев российской культуры только снисходительного презрения. Теперь самозваные «Учителя» сами получают от уголовников по ушам. И поделом.

Няша Поклонская – наш крымский ангел возмездия!

Ольга Мур

...Поклонская им за нас отомстит)) Наш троянский конь))