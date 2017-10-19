Специально для Крым.Реалии

Произошедшее на прошлой неделе назначение Андрея Турчака и.о. секретаря Генсовета «Единой России» может перетряхнуть ряды севастопольских «единороссов». В течение трех последних лет из-за конфликтов между местными кланами российская «партия власти» в городе находится в состоянии глубочайшего системного кризиса и никак не может стать «руководящей и направляющей силой» по образцу КПСС. Есть все основания предполагать, что в ближайшем будущем для усиления эффективности контроль над ней перейдет к «варяжской дружине» Дмитрия Овсянникова.

Первый триумвират

Еще до подписания указа Владимира Путина о принятии Крыма и Севастополя в российское подданство старые городские элиты засуетились, пытаясь обеспечить свое будущее. Бывшие представители местного истеблишмента, оттирая друг друга локтями, бросились искать свое место под солнцем в новой политической системе.

Конечно же, в самых сладких мечтах им рисовалось членство в современной КПСС – партии «Единая Россия». Но Алексей Чалый как «герой русской весны» зарезервировал контрольный пакет в «партии власти» за своими соратниками. Впрочем, установить полную монополию над ее местной ячейкой им не удалось. Бывший знатный «регионал» Дмитрий Белик смог провести в руководство городского «ЕдРа» группу своих сторонников.

В партии сформировались три фракции: «беликовская», «чаловская» и «меняйловская». Первая держалась в тени, а две другие боролись друг с другом

​Уже к лету ситуация осложнилась на фоне конфликта Алексея Чалого и Сергея Меняйло, в ходе которого часть чаловских соратников перешла на сторону адмирал-губернатора. Таким образом, в партии сформировались три фракции: «беликовская», «чаловская» и «меняйловская». Первая держалась в тени, а две другие боролись друг с другом с задором нанайских мальчиков.

Дошло даже до того, что за несколько дней до выборов в российский парламент Севастополя в сентябре 2014 года тогдашний лидер севастопольских «единороссов»​ Виктор Оганесян призвал избирателей голосовать против кандидатов из числа «чаловцев» в мажоритарных округах, несмотря на наличие у них партийной прописки «Единой России».

«Вовремя предать – значит предвидеть»

В 2014 году в севастопольской политике был спрос на новые лица. Жители города слишком устали от десятилетнего господства «Партии регионов», погрязшей в земельных скандалах и дележе собственности. Поэтому первыми лицами в «Единой России» стали не политические тяжеловесы, над которыми довлел груз прошлого, а профессиональные общественники, пророссийские интернет-тролли и прочая клиентела Чалого и Белика. Но, как это часто бывает с людьми, неожиданно выдвинувшимися из грязи в князи, часть из них отплатила черной неблагодарностью своим благодетелям.

В январе 2015 года секретарем местной ячейки «единороссов» был избран юрист-общественник Борис Колесников. Эта фигура казалась компромиссной. С одной стороны, его считали человеком, имеющим добрые отношения с Беликом. С другой – именно он предложил на митинге 23 февраля 2014 кандидатуру Алексея Чалого на виртуальную должность «народного мэра». Однако умудренный опытом борьбы на интернет-форумах Колесников сделал, как ему тогда казалось, беспроигрышную ставку на главу исполнительной власти Сергея Меняйло.

Благодаря новому руководителю «меняйловцам» удалось провести переконфигурацию регионального политсовета «Единой России», в результате чего «чаловцы» потеряли в нем большинство. Поняв, что не могут больше оказывать влияние на партийные структуры, весной 2016 года сторонники Алексея Чалого с громким скандалом вышли из политсовета «ЕдРа».

Вслед за ними настала очередь «беликовцев». Поводом стало несанкционированное городским и партийным начальством участие Дмитрия Белика в открытых праймериз на выборах в Госдуму, в ходе которых он с большим отрывом победил космонавта Антона Шкаплерова, на поддержку которого были брошены партийные ресурсы. В отместку Борис Колесников и его заместительница Татьяна Вусатенко, в прошлом руководитель профсоюза рыночных торговцев на депутатском округе Белика, считавшаяся человеком его команды, устроили чистку сторонников бывшего «регионала». Их, по словам одного из членов его штаба, попросту «выжгли каленым железом» из списков кандидатов в муниципальные депутаты, а также из регионального политсовета.

Казалось бы, летом 2016 года сторонники Меняйло могли праздновать победу. Им удалось полностью зачистить партийные структуры от конкурентов. Правда, был в этом и свой минус. Провальные праймериз Антона Шкаплерова показали, что созданная на принципе нескольких туров отрицательного отбора команда «единороссов» полностью неэффективна в городской политике. Поэтому, когда Меняйло отправился президентским полпредом в Сибирь и на его место из Кремля был назначен «менеджер нового поколения» Дмитрий Овсянников, поползли слухи о скорой политической смерти руководства местного «ЕдРа». Но в тот момент они оказались слишком преувеличенными.

Несостоявшаяся «​перезагрузка»​

С первых же дней пребывания в городе Овсянников дал понять, что настроен на тесный союз с Алексеем Чалым. Такой подход настолько вдохновил «героя русской весны», что тот сразу же заявил о необходимости «перезагрузки» «Единой России», недвусмысленно намекая на возвращение контроля над «партией власти» своим соратникам.

Попытка Аксенова вмешаться в севастопольскую политику стала триггером настоящей феодальной войны между двумя регионами

​Но осенью 2016 года анонсированная «перезагрузка» так и не состоялась. Свою роль сыграла позиция генсека «Единой России» Сергея Неверова, который не забыл скандальный выход «чаловцев» из партийных структур и поддержку ими на выборах в Думу кандидата от «Партии роста» Олега Николаева. Кроме того, Сергей Меняйло и бывший полпред на полуострове Олег Белавенцев, уезжая из Крыма, просили Сергея Аксенова в случае необходимости заступиться за своих друзей в городе-герое. Попытка главы российского правительства Крыма вмешаться в севастопольскую политику хоть и отложила «перезагрузку», но стала триггером настоящей феодальной войны между двумя регионами, которая затихла лишь недавно.

Борису Колесникову удалось сохранить свою должность благодаря вмешательству Аксенова. Но он, подобно Талейрану, в очередной раз все «вовремя предвидел» и почти сразу перешел в лагерь самых преданных сторонников Дмитрия Овсянникова. Как показала предвыборная кампания-2017, руководитель местной «Единой России» готов беспрекословно исполнить любой приказ, исходящий из бывшего здания горкома КПСС на Ленина, 2, где сейчас размещается резиденция российского губернатора. Городские «единороссы», взяв под козырек, послушно одобрили на фактически безальтернативных праймериз кандидатуру Дмитрия Овсянникова на должность губернатора Севастополя, а также поддержали его протеже Ивана Кусова на выборах в Заксобрание.

​Старикам тут не место

Впрочем, уже в ходе предвыборной кампании стало ясно, что штаб Дмитрия Овсянникова не верит в ценность городских «единороссов». Им доверили лишь работу по подносу патронов в виде необходимых для выдвижения кандидата в губернаторы подписей и прочего «одобрямса». В целом же Овсянников старался дистанцироваться от местной партийной ячейки, явно давая понять, что считает ее токсичной. И хотя ему удалось одержать победу над своими оппонентами, большинство из которых были техническими, рекордно низкая для новейшей истории Севастополя явка на выборы – хороший повод, чтобы возложить за это ответственность на руководство местной «Единой России». Тем более что впереди выборы президента России, где за низкую явку могут спросить уже с Овсянникова.

Замена Неверова на Турчака на должности генсека партии облегчает реализацию задуманной еще в прошлом году «перезагрузки» ее местного отделения. Андрея Турчака считают креатурой директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, делового партнера его отца – российского миллиардера Анатолия Турчака.

В когорту Чемезова входит и российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Поговаривают, что сумму, превышающую 1 миллион долларов, выделили ему на предвыборную кампанию именно структуры, связанные с Чемезовым. Поэтому ожидается, что в российское правительство Севастополя придут люди из «Ростеха».

Перемены, по всей вероятности, произойдут и в местной ячейке «Единой России». Можно предположить, что в ближайшем будущем в ее политсовет вернутся «блудные дети» из команды Чалого. Для них это особенно важно в свете запланированной на 2019 год кампании по выборам депутатов Законодательного собрания, поскольку ни один из «чаловцев» не сможет сохранить свой мандат без поддержки «партии власти». Однако предложенная конфигурация вряд ли будет столь же благоприятной для «команды Ч», как год назад. Так же как и российское правительство города, руководство местного «ЕдРа» имеет все шансы пополниться приезжими кадрами – ставленниками почувствовавшего вкус власти Дмитрия Овсянникова и его покровителей из «Ростеха».

Не исключено, что лицом городской организации «Единой России» станет Иван Кусов – молодой человек, недавно приехавший в Севастополь, чтобы руководить филиалом МГУ, и получивший в минувшем сентябре депутатский мандат. В распоряжении Кусова мощный актив – креативные студенты, которых вполне можно использовать в роли современных комсомольцев. Что касается таких фигур, как Борис Колесников, ставших своеобразными символами смутного «переходного периода», то молодые «эффективные менеджеры» из России вряд ли будут нуждаться в их услугах. Мавры сделали свое дело, мавры могут уходить.

Захар Самсонов, севастопольский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове