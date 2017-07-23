Специально для Крым.Реалии

В тени выборов российского губернатора Севастополя, назначенных на 10 сентября, оказалась еще одна кампания. Одновременно жители Гагаринского района будут голосовать за кандидата-мажоритарщика Законодательного собрания города по 3-му округу. В российском ЗакСе 24 депутата, из них 12 – члены «команды Чалого». Для полного контроля над городским «парламентом» бывшему глашатаю «русской весны» не хватает всего одного голоса.

Отряд заметил потерю бойца

Еще недавно Алексей Чалый полностью распоряжался ЗакСом, как собственной компанией «Таврида Электрик». На выборы 2014 года он со своими друзьями, родственниками и клиентелой шел под флагом партии «Единая Россия» и под брендом «Команда Чалого», обещая севастопольцам золотые горы по итогам возвращения в «родную гавань». Правда, проблемы начались уже в ходе предвыборной кампании на фоне разгорающегося конфликта с тогдашним российским губернатором Сергеем Меняйло. Часть соратников Чалого, не дожидаясь дня голосования, перешла в лагерь сторонников вице-адмирала. К нему же примкнули два «сокола Жириновского», избранные по списку ЛПДР.

В итоге, когда конфликт достиг своего апогея, в рядах «чаловцев» оказалось 13 бойцов, считая самого «народного», а в рядах условных «меняйловцев» – 9, при двух примыкающих то к одной, то к другой стороне.

В рядах «чаловцев» оказалось 13 бойцов, считая самого «народного», а в рядах условных «меняйловцев» – 9, при двух примыкающих то к одной, то к другой стороне

Молодой депутат Игорь Соловьев, в прошлом активист «Русского блока», давно хотел отказаться от мандата, так как сильно переживал, что большинство членов «команды Чалого» получают миллионные зарплаты в Законодательном собрании или Общероссийском народном фронте. А вот на него – отца троих малолетних детей, денег не хватило. Но как человек преданный, Соловьев хранил верность своему шефу до того момента как джихад против Меняйло не завершился убедительной победой «команды Ч».

Лишь в январе 2017 года он сложил свои депутатские полномочия. О том, какие неприятности это ожидаемое решение принесло Чалому и его единомышленникам, свидетельствует история с назначением Ивана Комелова бизнес-омбудсменом. Поняв, что ему не хватает одного голоса, неудавшийся защитник прав предпринимателей снял свою безальтернативную кандидатуру, пообещав вновь выдвинуться после сентябрьских довыборов, в надежде, что ситуация изменится в его пользу.

Сын офицера Кусова

Члены политсовета местного ЕДРа не могли отказать врио губернатора Дмитрию Овсянникову, который дал понять кого он благословляет идти на выборы

На роль «двенадцатого апостола» Алексея Чалого претендует директор Севастопольского филиала МГУ Иван Кусов. В агитационных материалах его уже называют «Победителем». Кусов действительно победил, но пока всего лишь на праймериз партии «Единая Россия». Местные единороссы учли прошлогодний конфуз, когда на предварительном голосовании при отборе выдвиженца в ГосДуму первое место досталось не согласованному кандидату-космонавту Антону Шкаплерову, а бывшему члену Партии регионов Дмитрию Белику. Неудивительно, что на этот раз праймериз решили провести в закрытом режиме, не прибегая к заигрыванию с электоратом.

Послушные члены политсовета местного ЕДРа, конечно, не могли отказать врио губернатора Дмитрию Овсянникову, который недвусмысленно дал понять кого он благословляет идти на выборы.

30-летний Кусов, «сын и брат офицера», как он рекомендует себя, приехал в Севастополь в 2014 году работать заместителем директора в местном филиале МГУ. До этого несколько лет преподавал студентам этого учебного заведения на удаленке (дистанционно, на расстоянии – КР), а в 2015 стал его директором. Живет и работает в Нахимовском районе, но амбициозно заявляет, что за прошедшие три года хорошо изучил проблемы избирателей округа №3, расположенного на территории Гагаринского района.

Вместе с Овсянниковым молодой директор активно лоббирует в Севастополе очередной нью-васюковский проект века, так называемый «Ломоносов-парк», который, как обещают, будет включать в себя инновационный центр наук о Земле и морских исследований, медицинский кластер, центр новых технологий в энергетике, зону инновационного судостроения и многое другое. Создать эту «научно-технологическую долину» под патронатом Ивана Кусова планируется на 30 гектарах Севастопольского морского завода. Это очень дорогая земля в историческом центре Севастополя на берегу Южной бухты, где никогда не бывает штормов. Отсюда становится понятна заинтересованность врио губернатора в продвижении кандидатуры приезжего вундеркинда на освободившееся место в ЗакСе.

Пролетая над депутатским округом

Конечно, Кусова никто не знает на округе, а его рейтинг стремится к нулю. Но он идет от партии «Единая Россия», а это в текущих условиях равнозначно выдвижению от блока коммунистов и беспартийных во времена СССР. Парадоксально, но единороссы на праймериз выбрали самого слабого и непроходного кандидата, будучи уверены, что при помощи партийной подушки и админресурса можно провести на выборах любого, как это было в 2014 году.

Самый высокий рейтинг на момент голосования членов политсовета ЕДРа был у старожила севастопольской политики Вадима Колесниченко, бывшего заместителя председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины. В свое время он, подобно гладиатору, сражался за «языковой закон», получал оплеухи от активисток «Femen», предрекал, что Евромайдан «умоется кровью» и агитировал за «возвращение в родную гавань». Но все эти заслуги остались неоцененными. С 2014 года Колесниченко пребывал в политическом забвении. Не улыбнулось ему счастье и на этот раз. Политсовет «Единой России» не одобрил его кандидатуру в ходе праймериз в 3-м округе.

Обиженный экс-регионал подал документы на регистрацию в качестве самовыдвиженца. Кусов с единороссами было впали в прострацию. Но Колесниченко быстро успокоил, пояснив, что округ нужен ему только как страховка, если его не зарегистрируют в качестве кандидата в губернаторы. Несколько дней назад он добровольно ушел с выборов в ЗакС, не предоставив в необходимый срок подписи в свою поддержку.

Вряд ли могут составить конкуренцию Кусову кандидаты от КПРФ и ЛДПР. Фамилии профессионального коммуниста на освобожденной должности Владимира Браковенко и директора ООО «Адалары» Дмитрия Федцова ничего не говорят не только избирателям, но даже местным политическим журналистам. Судя по всему, системообразующие партии решили заранее слиться в пользу старших товарищей – единороссов.

На этом фоне у Кусова остается только одна альтернатива…

Старая гвардия не сдается

Олег Гасанов в 2015 году стал членом Общественной палаты по квоте адмирал-губернатора Сергея Меняйло и снискал за это время славу главного врага Чалого

Еще один возможный кандидат Олег Гасанов в 2015 году стал членом Общественной палаты по квоте адмирал-губернатора Сергея Меняйло и снискал за это время славу главного врага Чалого. Сегодня он один из немногих публичных людей в городе, кто позволяет себе открытую критику серого кардинала севастопольской политики и его окружения. Неудивительно, что «чаловцы» в конце прошлого года организовали дворцовый переворот в Общественной палате, собравшись келейно и исключив Гасанова из ее рядов. Но тот законность решения своих коллег так и не признал.

Гасанова считают представителем старых городских элит. В частности, местные СМИ связывают его фамилию с экс-министром обороны Украины, а ныне российским миллионером-застройщиком Павлом Лебедевым. Активно пиарит его кандидатуру интернет-портал «Информер», имеющий репутацию «голоса бывших». Помощь в его выдвижении оказывал и погибший на прошлой неделе в ДТП Михаил Мищенко, в прошлом депутат Севастопольского горсовета от Партии регионов и директор строительной корпорации «Гранд-инвест».

Не получив партийного благословения Олег Гасанов идет на выборы самовыдвиженцем

Он также был участником праймериз «Единой России». Но, как и Вадим Колющенко, не получил поддержки партийцев. Более того, мстительные соратники сейчас пытаются приостановить членство Гасанова в партийных рядах, чтобы не дать ему возможности воспользоваться брендом единороссов в ходе избирательной кампании.

Не получив партийного благословения Олег Гасанов идет на выборы самовыдвиженцем, это значит, что ему надо собрать больше тысячи автографов избирателей в свою поддержку. В его штабе, видимо, опасаясь возможных претензий Горизбиркома, решили перевыполнить план, и сдали подписей почти в разы больше необходимого минимума. Вопрос о регистрации кандидата должен решиться в ближайшие дни. Поскольку в здании на улице Ленина, 2 Гасанова считают главным конкурентом, можно предположить, что члены избиркома сделают все возможное, чтобы забраковать его подписные листы или отказать в регистрации под каким-нибудь другим благовидным предлогом.

Противостояние на 3-м округе – не только результат конфликта тандема Чалый-Овсянников и его политических оппонентов. В нем нашел отражение более глубокий процесс ротации местных элит, существовавших в Севастополе до 2014 года, и замены их на выходцев с российского материка. Есть основания предполагать, что со временем эта тенденция будет только набирать обороты.

Захар Самсонов, севастопольский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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