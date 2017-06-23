Севастополь: иллюзия выбора

Специально для Крым.Реалии

10 сентября 2017 года в Севастополе пройдут вторые в новейшей истории города выборы «градоначальника» – до этого горожане избирали председателя горсовета в 1994 году. Несмотря на довольно сложную социально-политическую обстановку в городе, нынешний ставленник Кремля Дмитрий Овсянников активно готовится к выборам, используя традиционный набор технологий.

25 ноября 2016 года подконтрольное Кремлю законодательное собрание Севастополя приняло необходимые поправки в устав города, которыми вводились прямые выборы городского «головы». Назначенный летом 2016 года «временно исполняющим обязанности губернатора» Дмитрий Овсянников поддержал нововведения и пообещал принять участие в выборах.

В течение последующих месяцев в городе разгорелась борьба вокруг закона о выборах городского «градоначальника» – напуганные нашествием российских «варягов» горожане настаивали на введении ценза оседлости для будущего кандидата и возможности баллотироваться самовыдвиженцам, а не только представителям партий. Однако замечания севастопольцев проигнорировали, чтобы полностью обезопасить кремлевского кандидата от неприятных сюрпризов. В итоге Овсянникову осталось лишь правильно организовать избирательную кампанию и избавиться от реальных конкурентов, которых, как оказалось, у него совсем немного.

Кандидаты в российские губернаторы

В апреле 2017 года 10 партий заявили о своем желании выдвинуть единого кандидата на выборах севастопольского «головы», подписав межпартийное соглашение. Для этого даже решили провести «народный праймериз» и выявить наиболее популярных кандидатов. Однако не сложилось и после старта регистрационной кампании, на сайте городского избиркома зарегистрировано 5 кандидатов от основных партий России: Дмитрий Овсянников («Единая Россия»), Иван Ермаков («Патриоты России»), Илья Журавлев (ЛДПР), Роман Кияшко (КПРФ) и Виктор Резанов («Народ против коррупции»).

Единственным реальным оппонентом на будущих выборах для нынешнего «главы» города Дмитрия Овсянникова мог бы стать бизнесмен Олег Николаев, который баллотировался от Севастополя в Госдуму в сентябре 2016 года. Тогда ему удалось занять второе место, пропустив вперед лишь представителя «Единой России» Дмитрия Белика.

На предстоящих губернаторских выборах у лидера севастопольского отделения «Партии Роста» были все шансы одержать победу. Поэтому Дмитрий Овсянников, который мечтает избавиться от приставки «врио», решил сделать «ход конем», предложив Николаеву возглавить Корпорацию развития Севастополя.

От такого заманчивого предложения бизнесмен Николаев отказаться не мог. В свою очередь, «Партия Роста» на своем недавнем съезде согласилась поддержать кандидатуру Овсянникова на предстоящих выборах. По словам главы политсилы Бориса Титова, такое решение позволит использовать наработки партии в управленческой модели города: отделить управление текущими делами, которые курирует губернатор, от управления развитием, чем будет заниматься Николаев.

Учитывая, что Олег Николаев принимал активное участие в разработке Концепции стратегического развития Севастополя, которую уже несколько лет лоббирует Алексей Чалый, в рамках Корпорации у них появится возможность реализовать свои бизнес-проекты.

Хотя по российскому закону регистрация кандидатов продлится до 6 июля, достойного соперника у нынешнего ставленника Кремля уже точно не будет.

Кадровая рокировка

Руководствуясь принципом, что «кадры решают все», Овсянников провел кадровые перестановки на ключевых постах.

Первым делом он заменил главу местного избиркома Валерия Медведева – 29 мая тот неожиданно подал в отставку. На этот стратегический пост назначили Александра Петухова, который при прежнем главе российской ЦИК Владимире Чурове занимал пост руководителя аппарата председателя Центризбиркома и хорошо знаком с технологиями получения нужных результатов на выборах.

Руководствуясь принципом, что «кадры решают все», Овсянников провел кадровые перестановки на ключевых постах

Второй важный шаг – замена руководителя департамента по общественным коммуникациям Андрея Перлы на московского политтехнолога Ивана Чихарева. Новому главе городского пиара поставлена задача организовать «правильную коммуникацию» с горожанами.

Медийную поддержку Дмитрию Овсянникову в преддверии выборов должна обеспечить созданная в начале июня ГТРК «Севастополь», которая будет вещать на частотах телеканала «Россия-1» и радио «Вести». С помощью подконтрольных медиа, говорящих с экрана федерального канала, Овсянникову будет гораздо проще достучаться до сердец даже разочарованных новой «властью» севастопольцев.

Помимо этого, московские медийщики Алексей Папченя и Татьяна Дружняева возглавили «Информационный канал Севастополя» (ИКС) – рупор севастопольского «правительства».

Генплан и выборы

Если решить вопрос с главным конкурентом не представляло особого труда, то успокоить разъяренных новым генпланом горожан – задача не из легких. Однако предприимчивый россиянин и здесь нашел выход.

На митинге севастопольцы критиковали городскую власть, а в резолюции традиционно обратились за помощью к Путину

Презентованный весной 2017 года генплан Севастополя вызвал бурю возмущения у тысяч горожан, поскольку предусматривает масштабное перераспределение земель в городе пользу крупных застройщиков. В итоге тысячи севастопольцев совершенно неожиданно узнали, что их земельные участки вместе с построенными домами стоят на земле Минобороны России или в природоохранной зоне, где их быть не должно. Попытки доказать свое право собственности разбиваются о жесткий ответ чиновников о незаконном характере выделения земли предыдущей властью.

Однако горожане решили бороться за свою собственность: на общественных слушаниях 12 мая они отказались поддержать генплан, подав порядка 10 тысяч замечаний и предложений, а 27 мая вышли на массовую акцию протеста. На митинге севастопольцы критиковали городскую власть, представленную в основном заезжими чиновниками, а в резолюции традиционно обратились за помощью к Путину, призвав гаранта Конституции защитить их право собственности.

На фоне разгорающегося конфликта Дмитрий Овсянников получил прекрасный шанс продемонстрировать заботу о горожанах: 21 июня он приостановил процесс принятия генплана города до урегулирования всех спорных вопросов.

«Мы полностью останавливаем процесс принятия Генплана до тех пор, пока не будут выработаны, согласованы и приняты все необходимые базовые решения местных и федеральных органов власти, а также до тех пор, пока не будут зарегистрированы все права собственности севастопольцев», – подчеркнул ставленник Москвы, прокладывая себе путь к губернаторскому креслу. Интересно, будет ли он также сильно переживать за права севастопольцев после своего избрания?

Социальные плюшки

Чтобы нивелировать негатив от генплана и иной провальной политики российской власти в городе (масштабных долгов по зарплате, катастрофической ситуации в медицине, высоких темпов роста цен), главный кандидат на губернаторский пост начал щедро раздавать севастопольцам обещания. Например, рассказал о том, что по личному распоряжению Владимира Путина городу дополнительно выделили 7 миллиардов рублей в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) для строительства больниц, школ и детских садов. Всего, по словам Овсянникова, до 2020 года в Севастополе намерены построить порядка 70 социальных объектов, в том числе 13 детских садов, 17 объектов медицинской сферы, 4 ветлечебницы, 7 спортивных объектов и прочее.

Результат будущих «выборов» известен заранее – альтернативы кремлевскому кандидату не имеется

Правда, пока кандидат на пост «градоначальника» раздает щедрые обещания, аудиторы Счетной палаты России фиксируют отставание в реализации ФЦП на 40% в целом по Крыму и Севастополю. Поэтому наполеоновские планы Овсянникова могут с легкостью разбиться о непреодолимые препятствия в виде банальной нехватки денег в российском бюджете. Но после губернаторских выборов это уже будет совсем не важно.

В сентябре 2017 года севастопольцам вновь придется стать участниками российского реалити-шоу под названием «выборы губернатора» с традиционным набором технологий – подкупом главного соперника (Олега Николаева), широким использованием медийного продукта и пиара, а также раздачей «плюшек» в виде обещаний по расширению социальной инфраструктуры. «Ложку дегтя» в виде скандального генплана на время предвыборной кампании отодвинули на задний план.

В целом, результат будущих «выборов» известен уже заранее – альтернативы кремлевскому кандидату не имеется, а радостные горожане, опустив бюллетень в урну, будут пафосно вещать в объективы телекамер о том, что впервые сделали свой выбор, хотя на самом деле это всего лишь иллюзия выбора.

Евгения Горюнова, крымский политолог

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