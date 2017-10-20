Феодосийская картинная галерея имени Ивана Айвазовского нуждается в ремонте главного выставочного зала, но денег на это город не выделяет.

Об этом рассказала заведующая отделом музея Елена Огурцова. По ее словам, галерее также на хватает современного оборудования, освещения, систем микроклимата и видеонаблюдения. По подсчетам российских властей Феодосии, на ремонт музея нужно потратить половину бюджета города, поэтому местные чиновники предложили передать учреждение из муниципальной собственности в республиканскую. При этом основатель галереи Иван Айвазовский в завещании четко указал, что все фонды должны остаться в собственности Феодосии.

​Руководитель Центра исследований историко-культурного наследия Украины Сергей Кот утверждает, что для ремонта галереи не нужно менять ее статус.

Симферополь хочет получить право осваивать федеральные деньги на ремонт галереи

– Российская Федерация уже позволила себе вывезти несколько сотен работ из галереи Ивана Айвазовского на материк для длительного экспонирования. Мне кажется, что местные власти об этом никто не спрашивал. Что уже говорить о возможном переподчинении музея Симферополю. Нынешние российские власти готовы нарушить более чем вековой завет художника, который чтили даже в Советском Союзе. Думаю, что местные жители могут легко оспорить такое решение в судах. Есть все основания полагать, что Симферополь хочет получить право осваивать федеральные деньги на ремонт галереи, а это, как я слышал, до 400 миллионов рублей. На самом деле статус музея никогда не препятствует предоставлять ему финансовую помощь от государства.

Сергей Кот добавляет, что переместить картины Ивана Айвазовского из аннексированного Крыма на территорию материковой Украины пока не представляется возможным.

Даже в годы немецкой оккупации галерею Айвазовского удалось эвакуировать. А теперь не могут решить вопрос с ремонтом!

– Несмотря на то, что Россия декларирует всяческую заботу о полуострове и выделяет миллиарды рублей на различные программы, идет деградация крымской культуры. Даже в годы немецкой оккупации галерею Ивана Айвазовского удалось эвакуировать в Ереван, это был подвиг музейщиков. А теперь не могут решить вопрос с ремонтом! Очень жаль, но Украина пока никак не может вернуть работы художника. Опыт показывает, что этого может и не произойти. В Третьяковской галерее до сих пор экспонируют лучшую мозаику Михайловского Златоверхого собора Дмитрия Солунского 12 века. В 1938 году ее взяли на выставку на 750-летие «Слова о полку Игореве», всего на три месяца. Увы, никто и не думает возвращать мозаику в Киев.

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Заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур утверждает, что Киев делает все возможное для восстановления справедливости.

Ситуация с аннексией Крыма уникальная для сферы межмузейных отношений, так что именно нам приходится создавать прецедент

– Мы занимаемся проблемой картин Ивана Айвазовского еще с прошлого года, в том числе поднимаем этот вопрос на различных международных площадках и настаиваем на том, что Россия грубо нарушила международное законодательство. К сожалению, ситуация с аннексией Крыма уникальная для сферы межмузейных отношений, так что именно нам приходится создавать прецедент. Пока что остается только фиксировать каждый факт нарушений на международном уровне и потом через суды требовать возмещения ущерба и возврата украинских культурных ценностей, задействовав Интерпол. К сожалению, прямой юрисдикции у международных институтов в России и в Крыму нет.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)