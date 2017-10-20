Кандидат в кремлевское шоу

Телеведущая Ксения Собчак решила побороться за должность президента России. К выборам-2018 для нее уже создали сайт с лозунгом «Собчак против всех». В Кремле заявили, что Ксения Собчак отвечает всем критериям для кандидата.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Ксения Собчак не согласовывала свое выдвижение с Владимиром Путиным. Журналистка при этом не скрывает, что с президентом она все-таки встречалась, но якобы не советовалась, а просто поставила перед фактом. Владимиру Путину, по ее словам, оно не понравилось. Оппозиционер Алексей Навальный, которого не допускают к участию в выборах, негативно отозвался о решении Ксении Собчак.

Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что телеведущая жаждет всероссийской медийности, а Кремль это использует.

– Никакой интриги в выборах президента России нет, поэтому их решили оживить с помощью кандидатуры Ксении Собчак. Владимиру Путину важно привлечь внимание к выборам, продемонстрировать политическую конкуренцию, которая тем не менее никак не мешала бы ему победить. Заметьте, что она выступает заведомо против всех, в том числе против Алексея Навального. Его, конечно, к выборам не допустят. Он персонаж неоднозначный, но все же закрепил за собой статус главного оппозиционера. Ксению Собчак используют в том числе против него. Играет она в рамках сценария Кремля или это ее собственное решение, не так уж важно, поскольку обе стороны заинтересованы в таком сценарии. Ксении Собчак, очевидно, хочется быть в центре всеобщего внимания, а не только в эфире телеканала «Дождь».

Владимир Фесенко отмечает, что телеведущая призвана оттянуть у других оппозиционных кандидатов скорее не голоса, а внимание.

– Ксения Собчак идет на выборы, не для того чтобы оттягивать у кого-то голоса. Григорий Явлинский и так получит невысокий результат, Алексея Навального не допустят – не у кого оттягивать. Если вспомнить протесты на Болотной площади 2012 года, там оппозиционная публика встречала Ксению Собчак свистом, ее всегда считали инородным элементом. Не голоса она будет оттягивать, а внимание части оппозиционных избирателей, и вообще – работать на публику, придавать выборам скандальности. Если параллельно Кремлю удастся дезориентировать молодых сторонников Алексея Навального и превратить их недовольство властью в голоса в пользу Ксении Собчак, то это будет, несомненно, тактическая победа Кремля.

Владимир Фесенко предполагает, что в преддверии выборов у Владимира Путина может возникнуть искушение провести еще одну «победоносную войну», что создает для Украины военные риски.

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В 2014 году Ксения Собчак неодобрительно высказывалась об аннексии Крыма:

«Я считаю, что это сделано с грубыми нарушениями международных норм. Я считаю, что в любом случае надо заново проводить референдум свободный, с выбором людей, с агитацией за и против, и только после этого принимать решение. Я считаю, что в любом случае, мое мнение, что тот референдум, который там был, был сделан незаконно, с явными нарушениями, и это часть, как мне кажется, какой-то компромисс, который мог бы быть достигнут: референдум с новыми наблюдателями, с агитацией за тех и за других и с выбором людей, которые там живут. Мне кажется, сегодня это могло быть некой компромиссной точкой».

Российский политический обозреватель Кирилл Мартынов уверен, что для Алексея Навального еще далеко не все потеряно.

– Ксения Собчак оказывает услугу либо лично Владимиру Путину, либо Кремлю в целом. Она делает выборы интересными без риска для властей и смены содержания. Это хорошая находка политтехнологов: сигнал для Запада, что выборы демократичные, приманка для оппозиционных избирателей, а также повод пойти проголосовать для сторонников Владимира Путина. Однако считать, что таким образом Кремль нейтрализовал Алексея Навального, – ошибочно. Его главная цель – доказать, что без него выборы нельзя назвать легитимными, параллельно выводя на улицы достаточно сторонников. Конечно же, Ксения Собчак ему сильно мешает, дезориентирует электорат.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)