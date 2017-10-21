Крымские газеты пишут о вырубке деревьев и транспортном коллапсе в Симферополе, а также о жизни селян в глубинке.



«Крымская газета» в материале «Бобер попутал» сообщает об инициативе симферопольцев по самостоятельному сносу деревьев.

«Наверное, что-то сломалось в психике горожан, когда некоторое время назад городские власти стали заниматься «сносом» зеленых насаждений почти повсеместно, объясняя это реконструкцией. Вот народ и расслабился, решив, что на общем фоне крымской «порубки» можно втихаря пилить деревья где попало просто по желанию», – пишет «Крымская газета».

В качестве примера издание приводит случай во дворе многоквартирного дома на улице Воровского в Симферополе. По решению суда некоторые жильцы этого дома должны снести ряд незаконных построек. Но оказалось, что на этот раз сносу подлежат многолетние деревья, украшающие придомовую территорию и спасающие жильцов верхних этажей от жары. Так решил один из соседей, в этом доме незарегистрированный и появившийся здесь всего несколько дней назад.

«Этот «распорядитель» командовал рабочими – указывал, какое из деревьев спилить под корень, а какое – наполовину. Несколько жильцов тут же обратились к депутатам горсовета и в администрацию Симферополя. Вызвали полицию Киевского района, чтобы правоохранители проверили, есть ли у гражданина документы, разрешающие ему снос деревьев в общем дворе», – пишет газета.

«Пильщик» вместе с полицейскими отправился в райотдел для дачи пояснений. Газета напоминает, что за самовольную вырубку или обрезку деревьев на нарушителей налагается административный штраф, который складывается из двух составляющих: это непосредственно само наказание – штраф или уголовное наказание, а также взыскание ущерба, нанесенного окружающей среде незаконной вырубкой деревьев.



«Крымский телеграф» в статье «Хоть волком вой...» рассказывает о том, как жители села Первомайского под Симферополем живут без медицинского пункта, аптеки и детсада.

«Давно не работает у нас аптечный пункт. Людям в возрасте купить элементарные лекарства – сердечные какие-то, тот же аспирин – невозможно. Аптека не работает лет пять уже. И медпункт. Сейчас проблема у людей в возрасте: элементарно давление померять, может, плохо кому-то стало или еще что-то случилось. Фельдшер есть – укольчик может сделать, а чтобы пройти обследование, сдать анализы – это нужно за шесть километров ехать в Гвардейское. Прямой транспорт не ходит, и старикам очень проблематично добираться», – поделился житель с. Первомайского Игорь Панфилов.

Единственный в селе детсад «Ромашка» был закрыт в 1992 году, так как рождаемость в те годы упала и потребность в нем отпала сама собой. Из всего возможного инфраструктурного разнообразия в данном населенном пункте только почта и школа, отмечает еженедельник.



«Крымские известия» пишут о заседании правительства Крыма, где среди прочего обсуждали вопрос коллапса на дорогах Симферополя.

По информации издания, бороться с заторами планируют несколькими способами: убирать частных перевозчиков с маршрутов, дублирующих государственные; переносить некоторые остановки – в частности, подальше от кольца в районе Куйбышевского рынка; на отдельных участках дорог, где зафиксированы скопления частных машин, установить светофоры, а также по мере необходимости привлекать к регулированию движения работников ГАИ.

Директор завода «Фиолент» Александр Баталин предложил в дневное время запретить въезд в город грузовым фурам, а на периферии оборудовать автостоянки и пустить туда общественный транспорт. Все эти предложения обещают в ближайшее время изучить, обработать и по результатам принять решения.

Еще один вопрос – движение маршруток в вечернее время. После 20 часов на маршруты по-прежнему выходит лишь 20% автобусов.

«За систематическое нарушение расписания будем расторгать договоры. У нас уже есть два кандидата. На их маршруты поставим более добросовестных перевозчиков», – заявил российский министр транспорта Крыма Игорь Захаров.