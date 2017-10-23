Болгарские игры Кремля

В начале октября болгарский президент Румен Радев во время официального визита в Варшаву высказался за отмену санкций против России, которые ЕС наложил за аннексию Крыма и развязывание войны на Донбассе.

На инициативу президента Болгарии тут же отреагировал РИСИ – Российский институт стратегических исследований при Администрации Президента (ранее – при Службе внешней разведки). На его сайте появилась статья о том, что разногласия по российскому вопросу рискуют разрушить «польско-болгарскую дружбу» и даже «ставят под вопрос будущее инициативы «Триморье», на лидерство в которой претендует польский президент Анджей Дуда».

Аналитики РИСИ отмечают, что идея создания неформального союза «Триморье», объединяющее 12 государств Восточной Европы для лоббирования своей повестки в ЕС, «имеет первостепенное значение» для президента Польши. При этом кремлевские авторы пишут, что реализовать эту идею Варшаве будет сложно в первую очередь из-за «существенных разногласий участников блока в отношении России» – проще говоря, из-за того, что Польша отказывается солидаризоваться с пророссийской позицией Румена Радева, Виктора Орбана (премьер-министра Венгрии) и Милоша Земана (президента Чехии).

Болгарский политический комментатор Георгий Димитров считает, что РИСИ не случайно подхватил заявленную Радевом тему – ведь именно этот институт стал первой зарубежной структурой, с которой ​встретился Радев после своего избрания президентом.

«Кандидатура Радева была выдвинута на выборы в рамках игры, которую вела большая часть новой политической элиты Болгарии во главе с премьер-министром Бойко Борисовым и большинством парламентариев от социалистической и националистической партий. Еще до выборов все ключевые должности в нашей стране, включая премьер-министра Бойко Борисова, были так или иначе связаны с бывшей Коммунистической партией и КДС – болгарским КГБ. В итоге срежиссированные Борисовым усилия привели к выдвижению двух ключевых пророссийских кандидатов: один – из правящей партии, и второй – из числа социалистов (господин Радев, который и стал в итоге победителем). И я уверен, что это было сделано по требованию президента России Владимира Путина», – считает Георгий Димитров.

Ранее, еще до проведения выборов в Болгарии, Димитров отмечал, что Радаев выделял хорошие отношения с Россией как приоритет – лично посещал Москву и встречался с людьми, близкими к президенту Путину.

В статье РИСИ ни об одном из этих визитов и прежних связей не упоминают. Авторы лишь отмечают, что по вопросу антироссийских санкций у болгарского президента «нет разногласий с премьер-министром Бойко Борисовым».

Еще год назад бывший директор РИСИ Леонид Решетников открыто призывал Радаева и Борисова «зачистить действующие элиты от евроатлантистского фактора – «пены» болгарской нации».

По мнению эксперта Георгия Димитрова, помимо РИСИ, Борисов поддерживал и другие связи с российскими спецслужбами.

«В 2006 году он хвастался, что был единственным иностранным гостем ФСБ в Москве на праздновании очередной годовщины спецназа «Вымпел». В последнее время он отмечал, что советское КГБ – это «организация, у которой многие специалисты могли бы многому научиться», а министр иностранных дел России Сергей Лавров – «величайший дипломат в мире», – перечисляет эксперт.

Болгарский комментатор отмечает, что последние два года перед избранием Радев был командующим ВВС Болгарии и внес свой вклад в задержку перевооружения воздушных войск Болгарии самолетами западного производства.

«Он настаивал, чтобы ремонт нескольких двигателей российского производства для болгарских истребителей МиГ-29 выполнялся на заводах производителя, а не в союзной стране по НАТО, например, в Польше. Многие считают, что Радев связан военной промышленностью России. По крайней мере, три последних командующих ВВС Болгарии после ухода в отставку связали свою карьеру с Социалистической партией. На своих новых позициях – политических или каких-либо иных – они, как правило, тесно общаются с Москвой по вопросам болгарских вооруженных сил, вооружения или политики», – говорит Димитров.

При этом еще в октябре 2016 года Радев повторил свою позицию о том, что западные санкции в отношении России должны быть отменены, а аннексированный Крым фактически уже стал территорией России. По его словам, Украина должна быть осторожной с Россией, иначе рискует потерять все свои восточные территории.

«На следующий день после своей победы на первом туре выборов он подтвердил свою позицию – что «над Крымом развевается российский флаг, и мы не можем закрывать глаза на реальность». Через пять дней после этого российские СМИ сообщили о том, что правительство Борисова подписало контракт с российскими производителями МиГ-29 на поставку десяти моторов для своих истребителей. При этом НАТО в течение многих лет призывало болгарское правительство приобрести новые западные самолеты для того, чтобы положить конец его зависимости от России, однако правительство постоянно отказывалось под разными предлогами», – говорит Георгий Димитров.

РИСИ признает, что Румен Радев вынужден лавировать между Москвой и Западом. В Докладе о состоянии национальной безопасности Республики Болгария за 2016 год действия России рассматривают как «источник региональной нестабильности» и угрозу «основной цели – единой, свободной и мирной Европе». Да и сам Радев неоднократно заявлял о своей солидарности с Евросоюзом и членством в НАТО, то есть его политика в отношении России имеет двойственный характер.