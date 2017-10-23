Севастополь под снос

Нынешние власти Севастополя хотят взыскать со строительной компании 36,5 миллионов рублей за снос 16-этажного дома на мысе Хрустальном. В 2014 году его взорвали не с первой попытки.

В этом году на снос объектов российское правительство Севастополя потратит 1 миллион рублей, а в следующем – 8 миллионов рублей. Даже двухэтажный дом в Казачьей бухте с огромным изображением Владимира Путина на стене планируют демонтировать. Также под снос пойдут две многоэтажки в Нахимовском районе и дома в Стрелецкой бухте и на улице Героев Бреста – в них уже живут люди. Российские власти Севастополя отмечают, что список может увеличиться.

Журналист из Севастополя Андрей Васильев указывает, что власти города непоследовательны в борьбе с незаконными постройками.

– Городские власти действуют избирательно. Многие резонансные объекты под снос не подпадают, вокруг них ведутся переговоры. В частности, многоэтажное здание на улице Большой Морской, которое выросло из ресторана «Диалог» еще в начале 2010-х. Есть информация, что это строение не идет под снос, поскольку его владелец близок к бывшему главе Заксобрания Алексею Чалому. Что до попавших в «черный список», то это, как правило, участки, которые выделяли под приусадебное хозяйство, строительство дачного домика, но по факту на них строили многоэтажные здания. Вместо дачного домика возникал дом на 100-150 квартир. Разбирательства начались еще весной 2014 года – строительство приостановили, пошли суды.

Городские власти действуют избирательно – многие резонансные объекты под снос не подпадают

Андрей Васильев подчеркивает, что судебные разбирательства вовсе не исключают попыток севастопольских руководителей прийти к внесудебным компромиссам с застройщиками. Например, по словам журналиста, на улице Артдивизионной застройщик предложили передать часть квартир в новом здании в собственность города.

– Все эти конфликты связаны с тем, что у разных групп в российской вертикали власти планы на Севастополь отличаются. Силовики считают, что регион должен быть полностью дотационным, а ключевую роль в нем будут играть Черноморский флот и другие силовые структуры. Есть прагматики из экономического блока, которые пытаются планировать развитие Севастополя вне военного контекста. Возникает непримиримое противоречие: с одной стороны, России очень важно иметь здесь военную группировку, с другой стороны, бюджет города хотелось бы как-то оптимизировать. В зависимости от того, какая из групп возьмет верх, будут решаться и земельные проблемы.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F348164994&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

Журналист из Севастополя Давид Аксельрод считает, что российские военные не собираются отказываться от своих амбиций, даже если речь зайдет об увеличении социальной напряженности.

У Черноморского флота большие амбиции и сильный аппетит – военные вряд ли отступят

– Пока что признаков социальной напряженности я не наблюдаю. На Артдивизионной, 4, если я не ошибаюсь, уже живут люди – они могут оказаться на улице, а их еще никто и не спросил. Мало времени прошло с последней публикации списка домов под снос. У Черноморского флота, конечно, большие амбиции и сильный аппетит – по всей видимости, он считает себя полноправным преемником Черноморского флота Советского Союза и наследником всех его земельных участков. Во время обсуждения генерального плана Севастополя командующий Александр Витко заявил, что флот не намерен передавать городу ни пяди земли, а, напротив, собирается требовать какие-то участки обратно. Пусть это была декларация – но военные вряд ли отступят от нее.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)