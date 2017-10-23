Круговорот в крымской власти

Ветеран крымской политики возвращается: 70-летний Ефим Фикс стал заместителем председателя российского парламента Крыма. Он трижды был депутатом Верховного совета АРК и два года – народным депутатом Украины. На новой должности он будет работать с руководителями районных и городских администраций.

Российский общественный активист, глава организации «Чистый берег. Крым» Владимир Гарначук называет кадровую чехарду в Крыму следствием безнаказанности местных властей.

– Сергей Аксенов в свое время получил прямой доступ к Владимиру Путину и решил, что ему можно ничего не бояться и назначать на государственные должности своих коллег из 1990-х годов. Оркестр из басни Крылова продолжает играть, и эта музыка будет вечной, пока Сергей Аксенов и компания остаются у власти. Они недовыполнили федеральную целевую программу минимум процентов на 40, но даже это сходит им с рук. Крымская команда чиновников рассчитывает на спокойную пенсию и сейчас пытается зафиксировать за собой активы вроде приватизированных санаториев. Увы, пока президент (России – КР) не даст отмашку, ФСБ и другие правоохранительные органы будут бездействовать.​

Владимир Гарначук убежден, что в Крыму господствует отрицательный кадровый отбор, а профессионалам предпочитают людей, которые будут лишь обслуживать интересы Сергея Аксенова.

Бывший глава Верховного совета Крыма, лидер Крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач обвиняет российские власти Крыма в том, что они создали замкнутую систему круговой поруки и не пускают туда посторонних.

– Политическая проституция – это основная тактика для всей команды Сергея Аксенова. В Крыму правят грабители и приспособленцы. Того же Ефима Фикса я знаю с 1980-х годов, когда он прекрасно чувствовал себя в советской системе. Сейчас проблема еще и в том, что старые кадры отошли, а никто со стороны не хочет связываться с этой шайкой – мало того, что выгонят с треском через месяц, так еще и обвинят во всех грехах. Мой товарищ Александр Могилевский заведовал травматологическим отделением в шестой больнице Симферополя, а Сергей Аксенов пригласил его стать министром здравоохранения. Я отговаривал, но он меня не послушал. И что? Через восемь месяцев его выгнали с треском и не хотят брать обратно в больницу.

Леонид Грач считает, что Москве выгоден управленческий хаос в Крыму, и ситуация может измениться только по инициативе сверху.

Крымский политолог Дмитрий Омельчук заключает, что Кремль не хочет вникать в политические дрязги властей Крыма, потому и отдал местные дела на откуп команде Аксенова – но лишь до некоторых пор.

Перемен в Крыму можно ожидать только с завершением каденции местного парламента

– Признаки зачистки управленцев в Крыму есть. Изначально функционеры из Партии регионов выстроились под знаменами нового главы республики, а потом их стали убирать одного за другим. Ефим Фикс же получил награду за свою лояльность. Вдобавок, есть сведения, что он будет курировать выборы в Крыму от российского Госсовета. В России до сих пор не очень представляют особенности политических процессов в Крыму, так что Москве удобнее отдать полуостров на откуп управляемой элите. А вот в Севастополе поназначали чиновников с континента – и что, лучше стало? Они точно так же не разбираются в местной специфике. Перемен в Крыму можно ожидать только с завершением нынешней каденции местного парламента.

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(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)