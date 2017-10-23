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Политика

Круговорот в крымской власти

Сергей Аксенов (п) и Владимир Константинов (архивное фото)

Ветеран крымской политики возвращается: 70-летний Ефим Фикс стал заместителем председателя российского парламента Крыма. Он трижды был депутатом Верховного совета АРК и два года – народным депутатом Украины. На новой должности он будет работать с руководителями районных и городских администраций.

Российский общественный активист, глава организации «Чистый берег. Крым» Владимир Гарначук называет кадровую чехарду в Крыму следствием безнаказанности местных властей.

– Сергей Аксенов в свое время получил прямой доступ к Владимиру Путину и решил, что ему можно ничего не бояться и назначать на государственные должности своих коллег из 1990-х годов. Оркестр из басни Крылова продолжает играть, и эта музыка будет вечной, пока Сергей Аксенов и компания остаются у власти. Они недовыполнили федеральную целевую программу минимум процентов на 40, но даже это сходит им с рук. Крымская команда чиновников рассчитывает на спокойную пенсию и сейчас пытается зафиксировать за собой активы вроде приватизированных санаториев. Увы, пока президент (России – КР) не даст отмашку, ФСБ и другие правоохранительные органы будут бездействовать.​

Владимир Гарначук убежден, что в Крыму господствует отрицательный кадровый отбор, а профессионалам предпочитают людей, которые будут лишь обслуживать интересы Сергея Аксенова.

Владимир Гарначук
Владимир Гарначук

Бывший глава Верховного совета Крыма, лидер Крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач обвиняет российские власти Крыма в том, что они создали замкнутую систему круговой поруки и не пускают туда посторонних.

– Политическая проституция – это основная тактика для всей команды Сергея Аксенова. В Крыму правят грабители и приспособленцы. Того же Ефима Фикса я знаю с 1980-х годов, когда он прекрасно чувствовал себя в советской системе. Сейчас проблема еще и в том, что старые кадры отошли, а никто со стороны не хочет связываться с этой шайкой – мало того, что выгонят с треском через месяц, так еще и обвинят во всех грехах. Мой товарищ Александр Могилевский заведовал травматологическим отделением в шестой больнице Симферополя, а Сергей Аксенов пригласил его стать министром здравоохранения. Я отговаривал, но он меня не послушал. И что? Через восемь месяцев его выгнали с треском и не хотят брать обратно в больницу.

Леонид Грач считает, что Москве выгоден управленческий хаос в Крыму, и ситуация может измениться только по инициативе сверху.

Леонид Грач
Леонид Грач

Крымский политолог Дмитрий Омельчук заключает, что Кремль не хочет вникать в политические дрязги властей Крыма, потому и отдал местные дела на откуп команде Аксенова – но лишь до некоторых пор.

Перемен в Крыму можно ожидать только с завершением каденции местного парламента
Дмитрий Омельчук

– Признаки зачистки управленцев в Крыму есть. Изначально функционеры из Партии регионов выстроились под знаменами нового главы республики, а потом их стали убирать одного за другим. Ефим Фикс же получил награду за свою лояльность. Вдобавок, есть сведения, что он будет курировать выборы в Крыму от российского Госсовета. В России до сих пор не очень представляют особенности политических процессов в Крыму, так что Москве удобнее отдать полуостров на откуп управляемой элите. А вот в Севастополе поназначали чиновников с континента – и что, лучше стало? Они точно так же не разбираются в местной специфике. Перемен в Крыму можно ожидать только с завершением нынешней каденции местного парламента.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)

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