20 октября президент России Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Он сравнил аннексированный Крым с Каталонией и обвинил Запад в подавлении демократии: по мнению российского лидера, Евросоюз точно так же противодействует независимости Каталонии, как и «независимости» Крыма по итогам незаконного голосования в марте 2014 года.

Кроме того, Владимир Путин раскритиковал предложение закрыть границу между Россией и территориями Украины, которыми управляют группировки «ДНР» и «ЛНР». Российский президент считает, что без закона об амнистии воссоединение неподконтрольных Киеву территорий с остальной Украиной может привести к резне по примеру Сребреницы.

Владимир Путин отдельно отметил, что отношения Москвы и Вашингтона, по его мнению, сейчас хуже, чем в период «холодной войны».

Кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский называет речь Владимира Путина «удивительно бессодержательной».

Мы услышали дежурную, очень скучную, очень продуманную речь

– Признаться, Владимир Путин удивил меня выступлением на Валдайском форуме – тем, что не сделал вообще никакого важного заявления, которого от него ждали. Мы услышали дежурную, очень скучную, очень продуманную речь. В значительной степени она была адресована Западу, послание простое: Российская Федерация не собирается ничего менять в отношениях с миром и поступать будет по собственному усмотрению. Если США не будут соблюдать обязательства по сокращению ядерного арсенала, то и Россия тоже – пожалуй, таким было самое громкое заявление Владимира Путина. В остальном он дал понять, что все будет, «как при дедушке», среди прочего: ситуация с Донбассом будет сохраняться без серьезных подвижек. Инициативу с миротворцами не реализуют, просто потому что Кремль не готов ни к каким изменениям.

​Иван Преображенский убежден, что Владимир Путин в собственных глазах уже достаточно самоутвердился как политик, в том числе с помощью аннексии Крыма.

Российский президент стремится гарантировать свое сохранение у власти, даже ценой самого себя

– Ничего нового Владимир Путин делать не собирается. Он считает, что уже достиг того уровня непобедимости и неуничтожимости, что ему не нужны новые символы силы вроде аннексии Крыма. Российский президент стремится гарантировать свое сохранение у власти, даже ценой самого себя, того, кем он был. Владимир Путин первого и второго сроков очень сильно отличается от Владимира Путина третьего срока – он отказывается от всего, что мешает ему оставаться в Кремле и дальше. Так или иначе, опасаться ему практически нечего, хотя оппозиционные тенденции 2011-2012 годов будут углубляться. Зло российского режима не в том, что он агрессивен по отношению к собственным гражданам, а в том, что его бюрократическая логика вообще не меняется. Все происходит по замкнутому кругу, а гайки закручивают только по необходимости.

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​Политолог, директор российского Института современного государственного развития Дмитрий Солонников предполагает, что заглянуть в будущее России можно будет посредством кадровых решений президента перед выборами.

Валдайская речь Путина – продолжение и Мюнхенской речи, и выступления на Генассамблее ООН. Основная тема – конфронтация с Западом

– Странно было бы ждать, чтобы Владимир Путин внезапно сорвал маску и на Валдае вдруг оказался бы совершенно другим. Политик его уровня не должен меняться к четвертому сроку, потому его Валдайская речь – продолжение и Мюнхенской речи, и выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Основная тема – конфронтация с Западом. Во внутренней политике к марту 2018 года мы можем ожидать от Владимира Путина разве что смену состава правительства. На основании того, какие именно кадры это окажутся, можно будет уже прогнозировать характер четвертого срока российского президента. В аннексированном Крыму перестановок вряд ли стоит ждать до окончания выборов.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)