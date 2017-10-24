С момента, как появилось видеозаявка на участие в так называемой президентской кампании Ксении Анатольевны Собчак, меня достали вопросами друзья, знакомые и не знакомые: почему молчу и ничего не комментирую. Отвечаю сразу всем.

1. Собчак объявила о своем решении, но она еще не кандидат. Кандидатом становятся после решения ЦИК о регистрации кандидата.

2. Скорее всего, Собчак будет зарегистрирована кандидатом. Ее участие в этих выборах может быть как личным (но согласованным с властью) желанием, так и результатом давления, а также сочетанием первого и второго – амбиций и предложения, от которого по разным причинам невозможно отказаться. Пока не известно, кто еще будет в списке кандидатов. Я готова убрать оговорку «так называемые» рядом со словами «президентские выборы в России» только в том случае, если будет зарегистрирован Алексей Навальный – единственный открыто оппонирующий Владимиру Путину политик, уже ведущий реальную предвыборную кампанию по всей стране.

3. Навального, скорее всего, не зарегистрируют – то есть это будут фейковые выборы, в которых Ксении Анатольевне, как и остальным зарегистрированным кандидатам, отведена бутафорская роль. Это мне не интересно.

4. Договорное участием Собчак в этих выборах вовсе не означает, что ее политические амбиции тоже фейковые. Уверена, что они реальные, и Ксения Анатольевна хотела бы занять крупный государственный пост. Не исключено, что нечто такое ей пообещали, если она «будет правильно себя вести». Предполагаю, что ее приход в оппозицию после парламентских выборов 2011 года и перед президентскими выборами 2012 года был стартом политической карьеры. Но оказался фальстартом, поскольку движуха увяла и сохранилась только вокруг Навального.

5. Собчак сохранилась в медийном пространстве как интервьюер и ведущая ток-шоу не на федеральных каналах. Как неотъемлемая часть российского гламура – что она удачно продолжала сочетать с политикой, Ксения в какой-то мере со временем компенсировала потерю в доходах, связанную с перекрытием доступа на большие каналы и, возможно, ограничением в ведении корпоративов и прочих выступлений. То есть она не проиграла, перейдя в умеренную оппозицию, с точки зрения публичного присутствия в информационном пространстве (в том числе благодаря грамотной раскрутке в соцсетях), но на какой-то период времени проиграла с точки зрения доходов.

Ксения никогда не будет моим кандидатом никуда, в том числе в президенты, ни на фейковых, ни на реальных выборах

6. Основной причиной того, что в самом конце 1990-х выбор пал на Владимира Путина как преемника Бориса Ельцина, стала его верность бывшему боссу Анатолию Собчаку, в том числе, как считается, и после опалы и возбуждения против Собчака уголовного дела. Семья Ельцина сочла такого человека надежным гарантом будущего Ельцина и его близких после отставки. И оказалась права. Путина можно считать в широком смысле челном семьи Собчака. Он считает себя вправе требовать от членом семьи бывшего питерского мэра такой же лояльности, которую проявил сам.

7. В этом смысле Ксения Анатольевна не представляет для Путина угрозы. Вполне допускаю, что он может серьезно рассматривать ее перспективы в будущем, если она удачно пройдет проверку.

8. Попробовать впервые в России прогнать через предвыборную кампанию женщину – довольно интересный и своевременный политический эксперимент. У Путина нет наследника (во всяком случае, официально), но у него две дочери, одна из которых, Екатерина, уже вышла в публичное пространство с несколькими крупными дорогостоящими проектами. От людей, которые с ней общались в последнее время, я знаю, что Екатерине это интересно, что для нее это не пустое формальное присутствие, а реальная заинтересованность и вовлеченность. Тем не менее, пока сохраняется строгое табу на освещение жизни детей Путина. И все же в 2018 году Екатерине будет 38 лет – теоретически она сможет участвовать в президентских выборах и обеспечить спокойную старость отцу и его ближайшему окружению.

9. Я считаю Ксению Анатольевну человеком умным и с характером, но мне представляется, что ее участие в этих президентских выборах уменьшает ее политические шансы в будущем – если мы доживем до будущего, в котором будут честные выборы, в том числе президентские. Не забудут, не простят.

10. И в заключение. В отличие от многих, я придерживаюсь теории, что люди не меняются. В разных ситуациях и с возрастом они проявляют разные, в том числе неожиданные, черты характера, но базово, глубинно не меняются. Сколько-то, уже точно не помню, лет назад я случайно увидела по телевизору ток-шоу, в котором речь шла о «моем круге людей»: у каждого свой круг общения, возможны ли пересечения, вот это все. В программе принимала участие Ксения Собчак и люди «ее круга», а также дети из детдома. Махнув рукой в сторону детей из детдома, Ксения, не моргнув глазом, объяснила, как никогда не будут, не смогут и не пересекутся их круги. После этого я видела еще много стыдного по российскому телевидению, но то чувство стыда, которое я тогда испытала, было таким молниеносным и звонким, что я тут же вырубила телек, чтобы не смотреть в глаза детдомовским детям. Ксения никогда не будет моим кандидатом никуда, в том числе в президенты, ни на фейковых, ни на реальных выборах.

Наталья Геворкян, журналист

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции

Оригинал публикации – на сайте Радио Свобода