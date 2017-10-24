Российская телеведущая Ксения Собчак на пресс-конференции во вторник представила членов своего предвыборного штаба.

Также Собчак заявила, что на свою кампанию она не будет брать деньги у Кремля и "бандитские деньги".

С точки зрения международного права, Крым – украинский

Собчак высказалась о Крыме и Госдуме. По ее словам, "с точки зрения международного права, Крым – украинский".

"Наша Госдума куда более смешное место, чем телепроект "Дом-2", – сказала Собчак.

​Начальником штаба Собчак станет один из основателей телеканала "НТВ" Игорь Малашенко, а одну из должностей будет занимать политтехнолог Марина Литвинович.

Игорь Малашенко с 1991 года работал на "Первом канале" и в телерадиокомпании "Останкино", а в 1993 году ушел на "НТВ", где до 1997 года был президентом и генеральным директором.

Позже он входил в совет директоров компании "Медиа-МОСТ", а после разгрома "НТВ" отошел от дел. Также он был одним из руководителей предвыборной кампании первого президента России Бориса Ельцина в 1996 году.

С начала 2010 года Малашенко руководит каналом "Интер ТВ", но больше известен по светской хронике как спутник Божены Рынской.

Марина Литвинович – известный в 90-е и 2000-е годы политтехнолог, которая начинала карьеру в Фонде эффективной политики Глеба Павловского.

Она занималась официальным и личным сайтами первого вице-премьера правительства России Бориса Немцова, а позже Литвинович принимала участие в избирательной кампании Сергея Кириенко, когда тот выставлял кандидатуру в мэры Москвы, работала в штабе "Союза правых сил", Ирины Хакамады и была советником Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского (до его ареста). В 90-е годы Литвинович также занималась сайтами Газета.ру, СМИ.ру, Вести.ру и Иносми.ру, а в 2010 году запустила агрегатор блогов BestToday.

За видеоролики в штабе будет отвечать клипмейкер Игорь Кальварский. В начале 2000-х годов он был главным режиссером телекомпании "ВИD", затем продюсировал на "Первом канале" телешоу "Минута славы".

Также в штабе будут работать журналисты Ксения Чудинова и Антон Красовский.

Консультировать Собчак в ходе кампании будет политтехнолог Виталий Шкляров, который работал на избирательных кампаниях Ангелы Меркель, Барака Обамы и Берни Сандерса, а также на Дмитрия Гудкова и Максима Каца на московских муниципальных выборах. Ранее он заявил Настоящему Времени, что решение Собчак идти на выборы "никак не связано с Кремлем":

Собчак объявила об участии в выборах президента России 18 октября. На своем предвыборном сайте телеведущая презентует себя как "кандидата против всех".