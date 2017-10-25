«Крым – украинский». Многоточие

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая намедни объявила об участии в президентской кампании в России, 24 октября представила главу своего предвыборного штаба и выступила с программными заявлениями, в том числе и по Крыму.

На пресс-конференции Ксении Собчак в «Электротеатре Станиславский» в Москве, как и ожидалось, яблоку было негде упасть. И ожидания эффектных ходов и громких заявлений от некогда светской львицы и телеведущей оправдались.

«Свою пресс-конференцию я начинаю с требования освобождения политзаключенных и требования освобождения от незаконного преследования тех людей, которые невиновны и которых преследуют за их взгляды. Я считаю, что применение силы к ним непропорционально тому, что сделали эти люди. Я считаю, что следствие и прокуратура намеренно возбудили дела и преследовали этих людей», ‒ заявила Собчак.

В публичном пространстве России началась довольно резкая полемика между Собчак и Навальным

Как только Собчак объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента России, появилась информация, что сделала она это с одобрения «хозяина Кремля» (Владимира Путина – КР). После чего в публичном пространстве России началась довольно резкая полемика между Собчак и неформальным лидером российской оппозиции Алексеем Навальным. Навальный из-за судимости не может участвовать в выборах президента России.

«Крым ‒​ украинский»

С точки зрения международного права, Крым – украинский. Точка

Ксения Собчак ‒ дочь наставника Владимира Путина Анатолия Собчака. В свое время Ксения выступала в довольно резкой оппозиции к нынешней российской власти. Заявление Собчак по поводу Крыма 24 октября является продолжением этой линии. «Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. С точки зрения международного права, Крым – украинский. Точка», ‒ отметила Собчак.

Российский политолог Кирилл Рогов считает, что Собчак вряд ли будет участвовать в президентских выборах, а нынешняя ее кампания выглядит неподготовленной. Однако Рогов признает, что высказывания о политзаключенных и Крыме выглядят вполне осознанными.

«По Крыму ‒ это очень такое грамотное заявление, оно означает определенную политическую позицию. И, действительно, эта позиция вполне продуманная, потому что, как бы российские избиратели не относились к этому вопросу, мы стоим перед реальностью, что, независимо от того, как они сами относятся к проблеме Крыма, Собчак отметила, что это непризнанная международным сообществом аннексия», ‒ отметил политолог.

Своим путем

Ранее Ксения Собчак также высказывалась по теме Крыма. В частности, в марте 2015 года в интервью польскому изданию Newsweek она заявила: «Для меня, как для большинства подростков в советские времена, Крым ‒ это положительные эмоции: каникулы, первая любовь и тому подобное. Если бы я была президентом, то, возможно, сама тоже решилась бы на присоединение Крыма».

Впрочем, тогда она отметила, что делала бы это другим способом: вкладывая инвестиции, предлагая привлекательную модель развития Крыма, но без «зеленых человечков», агрессии и вывешивания российских флагов.

24 октября на пресс-конференции в Москве Ксения Собчак представила главу своего предвыборного штаба. Его возглавит Игорь Малашенко, который был одним из основателей российской телекомпании «НТВ», а в 1996 году – возглавлял предвыборный штаб Бориса Ельцина.