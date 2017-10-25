Специально для Крым.Реалии

Слова о нарушении Россией международного права, сказанные российской телеведущей, а теперь уже и кандидатом на пост президента страны Ксенией Собчак, заслуживают куда более серьезного внимания, чем это кажется на первый взгляд.

Можно сказать, что эта позиция не влияет на большинство россиян. Собчак выглядит очередным техническим кандидатом для Владимира Путина, альтернативой для не допущенного к выборам Алексея Навального (хотя многие наблюдатели и самого Навального с его почти сказочным для современной России везением тоже зачисляют в технические кандидаты). Какая разница, что она заявляет? Тем более, что Путину уже предопределено победить с разгромным счетом и продемонстрировать, что позиция Собчак не пользуется никакой поддержкой в обществе. Так стоит ли цитировать ее слова о Крыме и считать, что в России что-то меняется?

Имеет значение, что мысль, которая еще вчера казалась нелегальной, антигосударственной, теперь вбрасывается в свободное политическое пространство

Но важно не количество людей, которые поддержат очередного «технического» кандидата – и без Собчак понятно, что в России нет и не может быть никакого свободного волеизъявления. Имеет значение, что мысль, которая еще вчера казалась нелегальной, антигосударственной, не имеющей никакого отношения к политической реальности, теперь вбрасывается в свободное политическое пространство. Ведь даже оппозиционные кандидаты на пост президента России – как тот же Навальный – пытались шутить с международным правом и заигрывать с шовинистическими предрассудками прозябающего в средневековой безысходности «электората», отсюда и разглагольствования о том, что «Крым – не бутерброд».

Все это – от иллюзий реального присутствия в российской политической жизни, от попыток играть «по правилам» и пытаться выиграть там, где результат предопределен. А, может быть, и от подлинных убеждений – тот же Навальный никогда особо не скрывал своих связей с шовинистами и без зазрения совести прогуливался в колоннах неофашистов на «Русском марше». Ничего нового здесь нет – история со времен Савонаролы, Ленина и Лукашенко доказывает что за личиной борца за справедливость и против коррупции может скрываться отъявленный мракобес и сторонник авторитарного правления.

У Собчак задачи выиграть нет. И даже задачи «по-настоящему» участвовать в политике нет – просто потому, что в России не может быть никакой политики. И поэтому она может позволить себе легализацию тезиса, который в «настоящем» политическом поле считается чуть ли не кощунственным.

Россия – страна, в которой три процента поддержки той или иной позиции легко превращаются в 73 – по мановению власти или телевидения

Почему это важно? А потому, что рано или поздно – с Путиным или без этого стареющего правителя – российское общество вынуждено будет прийти к пониманию необходимости нормализации отношений с Украиной, возвращения захваченных территорий, окончательного отказа от экспансионистской внешней политики, осуждению шовинизма и агрессии. И в этот момент очень важно,чтобы простые тезисы, предложенные Ксенией Собчак, находились не вне политического поля, а внутри его. Россия – страна, в которой три процента поддержки той или иной позиции легко превращаются в 73 – по мановению власти или телевидения. Об этом тоже нужно всегда помнить.

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции