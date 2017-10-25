Цены на коммунальные услуги в аннексированном Крыму выросли более чем на 10%, заявил в середине октября подконтрольный Кремлю министр экономического развития Крыма Андрей Мельников. Позднее российский глава правительства полуострова Сергей Аксенов пообещал ввести единый тариф на коммуналку. Также местные чиновники планируют согласовывать все подорожания с российской Федеральной антимонопольной службой, а на покрытие разницы между себестоимостью услуг ЖКХ и ценой для потребителя – выделять дотации из бюджета.

​Директор направления «Городское хозяйство» российского Института экономики города Владилен Прокофьев объясняет, что повышение тарифов – это всегда инициатива властей соседней России, а Крым оказался на особом положении.

Тарифы в Крыму – ниже среднероссийских, так что рано или поздно их придется повышать более быстрыми темпами

– В России с 1 июля 2017 года повышены тарифы почти во всех регионах. Рост составляет от 3% – в Кабардино-Балкарии, Осетии, Дагестане, до 7% – в Москве и Санкт-Петербурге. При этом по одним позициям коммунальные тарифы могут подорожать незначительно, по другим – гораздо более существенно. Средний показатель повышения тарифов все равно определяет правительство. Думаю, что до президентских выборов в марте 2018 года новых подорожаний ждать не стоит. В Крыму ситуация непростая: тарифы – ниже среднероссийских, так что рано или поздно их придется повышать более быстрыми темпами. Удержать рост возможно только благодаря государственному субсидированию и вложениям в коммунальную инфраструктуру, особенно водоотведение. Если политическая нестабильность внутри и вокруг Крыма будет сохраняться, то федеральные власти с наибольшей вероятностью попытаются сдержать рост тарифов.

Сотрудник Фонда энергетической безопасности России Александр Пасечник отмечает, что Крым после аннексии получил некоторую фору при адаптации к российским тарифам.

– Крыму предоставили субсидию, потому что тарифы тут были ниже, чем в среднем по России. После соединения через энергомост энергетический сектор полуострова пришел в норму, но инвестиции надо как-то оправдывать и дальше строить новые электростанции и так далее. Поэтому тариф будет постепенно индексироваться, без неожиданностей и резких скачков, так что и население, и промышленный сектор региона последовательно выйдут на устойчивый режим по тарифам.

Украинский эксперт по формированию тарифов ЖКХ Олег Голубенко считает, что крымчан ждет неуклонное повышение цен на услуги при низком качестве.

Чем дольше не ремонтировать инфраструктуру, тем большая финансовая нагрузка ложится на потребителей

– Повышение коммунальных тарифов в аннексированном Крыму будет неуклонным до тех пор, пока полуостров не вернется в состав Украины. В России, впрочем, как и у нас, монопольный рынок услуг, устаревшие сети без перспективы капитальных вложений. Чем дольше не ремонтировать инфраструктуру, тем большая финансовая нагрузка ложится на потребителей. Понятно, что люди воспринимают это крайне негативно, особенно если не видят изменений в лучшую сторону при возросших счетах. Конечно, есть возможность получить субсидии, но только людям с низким доходом. Это политическое решение – какой процент коммунальных платежей возмещать в каждом регионе, но очевидно, что в российском бюджете уже не хватает денег, чтобы власти могли и дальше покупать лояльность населения.

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Руководитель российской общественной организации «Щит потребителя» Александр Журбин заключает, что для экономии на тарифах нужно отмежевываться от государства и монопольных поставщиков.

– Тарифы растут не только из-за инфляции и подорожания энергоносителей, но и из-за банальной жадности поставщиков. Поэтому все больше людей ищут автономные решения: например, одна котельная на многоквартирный дом способна полностью удовлетворить потребности всех жильцов. Основной недостаток – это высокая начальная цена, но потом наступает полная независимость от городской системы ЖКХ, а энергию можно экономить по своему усмотрению. В общем, для крымчан и не только – это, может быть, единственный способ избежать планомерного повышения хотя бы части тарифов на ближайшие годы.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)