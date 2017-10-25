Семья Аксенова «похоронит» крымчан?

Специально для Крым.Реалии

Падение уровня жизни и рост смертности в Крыму повысили рентабельность ритуальных услуг. Вместо того, чтобы заниматься улучшением жизни крымчан, «правительство» пытается заработать на их смерти.

«Глава» Крыма Сергей Аксенов на днях подписал, казалось бы, «проходной» документ – постановление о создании при «совмине» попечительского совета по вопросам похоронного дела. В документе указано, что совет возглавит «вице-премьер», курирующий сферу коммунальных услуг. В его состав также войдут «министр» ЖКХ и несколько заместителей «министров», занимающихся имущественными, земельными, строительными, экологическими вопросами, а также замглавы «минздрава». Более того, в состав планируется включить главу «общественной палаты» Крыма и ее членов. Далее станет понятно, почему Аксенов заинтересован в их участии в заседаниях совета.

Наблюдательный совет, как написано в постановлении, займется анализом состояния похоронного дела, определением основных направлений его развития, подготовкой рекомендаций, проектов нормативных актов и даже разрешением «спорных вопросов». Аксенов также рекомендовал руководителям на местах создать аналогичные органы и обеспечить их взаимодействие с «правительством». Казалось бы, обычная формальность. Тем более что учреждение таких советов предусмотрено статьей 15 республиканского «закона» об организации похоронного дела. В статье 3 указано, что органы местного самоуправления создают службы по вопросам похорон, хотя непосредственно захоронениями в республике занимаются частные фирмы. В «законе» указаны некие социальные гарантии, если у родственников нет денег на похороны или же таковые вообще отсутствуют. Однако симферопольцы, которым приходилось хоронить родственников уже после оккупации, признают, что бесплатно можно получить только документы, необходимые для похорон. Все остальные услуги – за звонкую монету.

В условиях скачка смертности рентабельность похоронного бизнеса возросла. Крымские «власти» всегда умели зарабатывать на проблемах

На новость о «похоронном» постановлении Аксенова можно было не обратить внимания, если бы не одно «но». Журналисты российского издания «Собеседник» опубликовали информацию по бизнес-империи, которую Сергей Аксенов выстроил в Крыму после аннексии, собственности, оформленной на его жену Елену Аксенову, миллиардных строительных проектах, коммерческой недвижимости в престижных районах и тому подобному. Самое интересное, что родственники Аксенова тоже влезли в похоронный бизнес. Его теща Людмила Добрыня, заседающая в «общественной палате» Крыма, занимается похоронным бизнесом, утверждают в «Собеседнике». Два года назад она основала в Симферополе Специализированную городскую ритуальную службу (СГРС).

В прошлом году Добрыня формально вышла из состава учредителей похоронного агентства, но предприятием руководит некто Лейля Гемеджи. У нее есть вторая должность – директор фирмы «Эскада», которая также принадлежит теще Аксенова. Контактный телефон у двух компаний, указанный в ЕГРЮЛ, общий. Кроме этого, Гемеджи – создатель некоммерческой организации по оказанию услуг в сфере разрешительной документации. В декабре 2015 года СГРС участвовала в тендере на «оказание услуг по транспортировке трупов в Симферополе», но проиграла. Победил частный предприниматель Владимир Лукьянов. Он попросил за свои услуги сумму, почти в десять раз меньшую. Через месяц результаты тендера «чудесным образом» отменили. Более того, «ИП Владимир Лукьянов» больше не существует. Как сказано в ЕГРЮЛ, «в связи со смертью».

Похоронное дело всегда было прибыльным бизнесом. Речь идет о целом комплексе услуг: подготовка тела к захоронению, приобретение гроба, ритуальных принадлежностей (кресты, венки, покрывала, одеяла, подушки и т.д.), перевозка усопших, подготовка могилы и прочие приготовления. В Симферополе стандартный гроб обойдется минимум в 3-4 тысячи рублей, самый простой крест– в тысячу, венки – от 300 рублей и выше, набор одежды для покойника – 2-3 тысячи рублей. Перевозка на кладбище и непосредственно захоронение – еще около 4 тысяч рублей. Таким образом, даже на самое скромное погребение горожанам придется потратить более 20 тысяч рублей.

В условиях резкого скачка смертности на полуострове рентабельность похоронного бизнеса возросла. Естественно, крымские «власти», которые всегда умели зарабатывать на проблемах и убытках, не могли пройти мимо такого куска. Можно предположить, что приближенные Сергея Аксенова планируют монополизировать рынок ритуальных услуг посредством создания «фирм-прокладок» и административного давления на конкурентов. Попечительский совет при «правительстве» нужен ради контроля над районными и городскими «администрациями», руководство которых тоже имеет интерес в этом бизнесе. Если местные чиновники и предприниматели не захотят потесниться, то их накроет шквал проверок со стороны «министерств», руководство которых заседает в попечительском совете у Аксенова. При этом его теща Людмила Добрыня может иметь прямое влияние на «похоронный совет», участвуя в совещаниях как член «общественной палаты».

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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