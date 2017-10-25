Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и "Новая Газета" опубликовали расследование, которое, возможно, проливает след на еще одного "держателя" активов, связанных с президентом России Владимиром Путиным.

​Имя первого номинального держателя таких активов на сумму минимум в $2 млрд, виолончелиста Сергея Ролдугина, было названо в апреле 2016 года после того, как произошла утечка данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co, занимавшейся регистрацией компаний в офшорной юрисдикции. Сам Ролдугин всегда отрицал, что занимается коммерческой деятельностью. Но в "Панамском архиве" есть данные о том, что через связанные с Ролдугиным фирмы было переведено около двух миллиардов долларов от госбанков и друзей Путина – братьев Ротенбергов.

Имя второго "держателя" назвал осенью того же года телеканал "Дождь" – это 64-летний Петр Колбин, уроженец поселка Ясный Архангельской области. Его состояние оценили минимум в $0,55 млрд. Колбину принадлежало 10% нефтетрейдера Gunvor, соучредителем которого был друг Путина, нефтетрейдер Геннадий Тимченко, 25,1% акций "Ямал СПГ" и другие активы.

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В этот раз речь идет о 49-летнем Михаиле Шеломове, сыне двоюродной сестры Путина Любови Шеломовой. Он, по данным OCCRP, оказался обладателем активов на $573 млн. Причем о части зарегистрированных на него активов Шеломов имеет слабое представление.

Шеломов не появляется на публичных фотографиях, о нем мало что известно. Последние десять лет он работает ведущим специалистом в петербургском филиале госкомпании "Совкомфлот", которая занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов, и при этом сам отвечает на звонки в офис и общается с журналистами. Холдинг, где он работает, не предоставляет информацию о зарплатах сотрудников. Но, по данным российского сайта по трудоустройству Trud.com, зарплата на подобной должности составляет порядка 40 тысяч рублей, или примерно 8400 долларов в год.

Чем он владеет?

Большая часть известного состояния Шеломова – петербургская компания "Акцепт", которая, в свою очередь, владеет акциями крупных корпораций, связанных с людьми из ближайшего окружения Путина. Свою деятельность "Акцепт" ведет с 2004 года и за это время, по подсчетам OCCRP, стоимость ее активов превысила полмиллиарда долларов.

В интервью "Новой газете" в 2009 году Шеломов сказал, что "Акцепт" – его личный проект, а сразу же после вопроса, не скрывается ли за ним истинный владелец, прервал интервью.

Гоночная трасса на "любимом курорте Путина"

В конце 2016 года журналисты OCCRP выяснили, что "Акцепт" приобрела 50% компании "Игора драйв": она занимается строительством автогоночной трассы близ Петербурга, недалеко от горнолыжного курорта Игора. Это один из любимых горнолыжных курортов Путина, и именно там, по информации Reuters, в феврале 2013 года сыграла свадьбу его дочь Катерина Тихонова, которая вышла замуж за Кирилла Шамалова.

Многие инвесторы, вложившие средства в этот курорт, принадлежат к ближайшему окружению президента: это банк "Россия", главой которого является старый друг Путина Юрий Ковальчук, и офшорная компания, принадлежащая тому же Сергею Ролдугину.

Весной журналисты OCCRP связались с Шеломовым, чтобы расспросить его о проекте, и он немало этому удивился.

"А почему вы мне-то звоните, ко мне обращаетесь?" – спросил он.

Когда журналисты напомнили ему, что его фирме принадлежит половина компании, занимающейся строительством трассы, Шеломов сказал: "Я слышал, конечно. Слышал, но не больше".

"Дворец Путина"

"Акцепт" был связан кредитными обязательствами с панамским офшором Santal Trading Corporation. Ранее Santal принимал участие в финансировании строительства скандально известного "дворца Путина" в Геленджике на черноморском побережье. Фирма получала деньги от многих членов ближайшего окружения Путина, в том числе от Николая Шамалова, отца бизнесмена Кирилла Шамалова, который женился на Катерине Тихоновой.

"СОГАЗ"

"Акцепт" также приобрел у "Газпрома" 12,47% страховой компании "СОГАЗ", одной из крупнейших в России и также связанной с банком "Россия". Судя по ранее полученной "Газпромом" сумме, этот пакет мог стоить более 421 миллиона рублей.

По оценкам "Газпромбанка", к 2013 году стоимость принадлежащего "Акцепту" пакета акций выросла до 6,17 миллиарда рублей.

Позже, в 2009 году, "Акцепт" стал владельцем компании "СОГАЗ-Недвижимость". Этой компании принадлежит офис "СОГАЗа" в Санкт-Петербурге, где также были расположены офисы банка "Россия" и "Газфонда" – пенсионного фонда "Газпрома". В начале 2010 года, по данным финансовых документов компании, стоимость ее активов составляла 1,04 миллиарда рублей.

"Платинум" и банк "Россия"

Также "Акцепт" в середине 2000-х годов приобрел небольшой пакет акций в банке "Россия", а впоследствии увеличил его до 6,1%. Банк заработал себе репутацию "банка друзей Путина" и в 2014 году вместе со своими основными акционерами Юрием Ковальчуком и нефтетрейдером Геннадием Тимченко попал под санкции США. Миноритарные акционеры этого банка – Николай Шамалов и музыкант Сергей Ролдугин, по совместительству крестный отец дочери Путина.

Журналисты OCCRP также выяснили, что в ноябре 2009 года "Акцепт" приобрел компанию "Платинум" и с ее помощью купил еще один пакет акций банка "Россия". Стоимость акций Шеломова в банке оценить сложно, поскольку акции частного банка не торгуются на бирже. Но, по подсчетам OCCRP, совокупно принадлежащие сегодня "Акцепту" 8,4% акций, в том числе пакет "Платинума", в 2016 году могли стоить порядка 21 миллиона долларов.

Шеломов отказался говорить о "Платинуме" и удивился, почему репортеров так интересуют его активы, замечают расследователи. В ответ на слова о том, что люди с состоянием почти в 600 миллионов долларов нечасто занимают столь скромные должности с небольшими зарплатами, он заявил, что "причины могут быть разные".

"Платинум" был связан с друзьями Путина, братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами, и входил в группу из трех компаний, связанных с "СМП Банком" Ротенберга. Эти фирмы занимались недвижимостью и производством водки, названной в честь Путина.

Гендиректором "Платинума" и двух других фирм был Николай Цед – бывший научный руководитель Аркадия Ротенберга в Петербургской академии физкультуры, а сегодня – глава администрации Приморского района Петербурга.

Представители банка "Россия", так же как представители компании Ротенбергов, "Совкомфлота" и других компаний, упомянутых в расследовании, не ответили на вопросы OCCRP.

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Сам Путин всегда отрицал наличие у него какого-либо серьезного богатства, а в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме, который вышел в 2017 году, заявил: "У меня нет такого богатства, о котором говорят". Отрицал он и свою причастность к активам, которые были записаны на Сергея Ролдугина.

Тем не менее, история с Шеломовым вписывается в привычную схему: вокруг Путина много людей, которые не являются бизнесменами, не похожи на миллионеров и даже сами отрицают, что занимаются бизнесом. Но при этом на бумаге им принадлежат значительные богатства, полученные от соратников президента, считают авторы доклада. Некоторые, как инвестор Уильям Браудер, прямо называют Шеломова, Ролдугина и Колбина "номинальными владельцами", лишь формально контролирующими свои активы. В действительности же, уверен Браудер, "это все его [Путина] личные деньги".

Минфин США ранее оценивал состояние Путина примерно в $40 млрд. долларов.