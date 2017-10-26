Российская телеведущая Ксения Собчак на днях объявила о планах баллотироваться на пост президента России. Как стоит относиться к заявлениям Собчак относительно Украины? И нужно ли украинцам следить за российской политикой?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили журналист Радіо Свобода, обозреватель Крым.Реалии Виталий Портников и журналист портала Idel.Реалии и Радио Свобода (Уфа) Артур Асафьев.

– Виталий, ваши впечатления от этой новости?

Портников: Я вспомнил, как в конце 1980-х годов мы с Анатолием Собчаком завтракали в Кремле во время одного из депутатских съездов. Он говорил, что у него дочь – школьница, и он бы хотел, чтобы она жила в нормальной стране, где люди бы не боялись выражать свое мнение. Я плохо себе представлял, что тот же человек буквально через короткое время будет избран мэром Петербурга и возьмет себе заместителем Владимира Путина, которого воспитает в духе полного пренебрежения к своим планам и надеждам.​

Ксения Собчак – технический кандидат на пост президента. Ее смысл – привлечь к участию в выборах тех, кто хотел бы как-то высказаться о ситуации в стране в условиях отсутствия выборов в России.

– Оттянуть голоса?

Портников: Нет, у кого? Увеличить количество пришедших. Там не у кого оттягивать голоса.

Все кандидаты на президентских выборах в России – технические кандидаты Владимира Путина

Все кандидаты, которые могут быть зарегистрированы на президентских выборах в Российской Федерации, – это технические кандидаты Владимира Путина. Если вдруг будет зарегистрирован Алексей Навальный, он тоже станет техническим кандидатом. Никаких других кандидатов быть не может – такова установка с 2000 года.​

– Виталий, вы верите в искренность Собчак, когда она говорит, что идет в президенты для возвращения графы «против всех», чтобы показать присутствие в России недовольных путинским режимом людей? Или она сознательно выполняет техническую роль?

Роль графы «против всех» будет выполнять Ксения Собчак

​Портников: Она же говорит правду. Люди, которые могли бы прийти и проголосовать «против всех», не придут на выборы. А задача в том, чтобы они пришли – и явка была большой. Роль графы «против всех» будет выполнять Ксения Собчак.​

– Она не говорит о том, чтобы явка была большой. Она говорит, что хочет показать наличие в стране недовольных.

Портников: Она говорит, что хочет заменить собой графу «против всех». Это правдивый и честный ответ. А мы уже говорим о том, что это приведет к увеличению явки.

Еще вчера эти заявления казались дикими, но когда они попадают в медиапространство, становятся нормальным элементом дискуссии

Я считаю, что она этим никого не обманывает. И, кстати, у нее есть целый ряд миссий. Очень важная миссия – внедрение в сознание совершенно новых мыслей, которые еще недавно казались кощунством в России. Вот ее последнее заявление по Крыму. Она сказала, что Крым украинский и точка. А также, что необходимо восстанавливать добрые отношения с Украиной любой ценой. То есть эта цена включает в себя и Крым, и Донбасс, я так понимаю.

Никто из действующих российских политиков такого до сих пор не говорил, включая господина Навального. Почему это происходит? Политическую жизнь в России ведут спецслужбы. Есть понятие мыслевируса. Сначала некий человек, который сам по себе не воспринимается серьезно и не является претендентом на власть, выступает с заявлениями. Еще вчера эти заявления казались дикими, но когда они попадают в медиапространство, становятся нормальным элементом дискуссии.

– Зачем тогда мыслевирус «Крым украинский» сейчас?

Портников: Есть определенное понимание, что с какого-то момента придется принимать решения, связанные с легитимацией этой идеи для того, чтобы российские спецслужбы и близкие к ним политико-предпринимательские кланы вновь получили доступ к западным ресурсам. И в этот момент необходимо, чтобы подобные мысли не воспринимались населением как предательство.

​– Крымского журналиста Николая Семену за подобные высказывания упекли в тюрьму. Но после заявления Ксении Собчак Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не будет заниматься рассмотрением возбуждения уголовного дела. Теперь эта фраза десокрализирована?

России придется уходить из Крыма, Донецкой и Луганской областей

​Виталий Портников: В этом и суть. Уже достаточное количество российской политической элиты понимает, что необходимо будет освобождать территорию Донецкой и Луганской областей, что придется уходить из Крыма. Понимает, что цена, которую России придется заплатить за нахождение на этих территориях, непомерна. Или с Путиным, или без него, придется эти вопросы решать путем капитуляции перед цивилизованным миром. Они готовят россиян к этой капитуляции. Это дело не сегодняшнего дня. Возможно, еще придется устраивать войны, и могут быть новые жертвы, и провокации. Но то, что российские спецслужбы приняли это решение, – уже очевидно, иначе Собчак бы не говорила этих слов.

– Артур, в недавнем интервью Ксения Собчак напомнила о том, что ее узнаваемость, наряду с Владимиром Путиным, самая большая в России. С вашей точки зрения, возможен ли вариант, что она добьется какого-то успеха на этих выборах?

Асафьев: Я не делал собственных замеров популярности Ксении Собчак, но можно сказать, что многие смотрели передачу «Дом-2» и многие обращали внимание на ее «журналистскую» деятельность. По реакциям как в местной, федеральной российской прессе, так и в социальных сетях я вижу, что довольно многие уже за эти дни покупаются на ее посылы и обещания.

Довольно многие уже за эти дни покупаются на ее посылы и обещания

Вчера Собчак заявила, что намерена создавать штабы буквально во всех ключевых регионах Российской Федерации и наверняка она найдет какое-то количество пиарщиков, журналистов и даже гражданских активистов, которые пойдут за деньги или просто за красивые глаза с ней работать.



– Алексей Навальный сказал, что не одобряет решения Собчак. Скорее всего, начнутся протесты с требованиями зарегистрировать Навального на пост кандидата в президенты. Как вы думаете, зарегистрируют? И если нет, то поддержит ли он Ксению Собчак?

Портников: Согласно действующему российскому законодательству, никаких возможностей для регистрации Алексея Навального на выборы президента России нет. Массовых протестов по этому поводу я тоже не ожидаю. Для меня очевидно, что Навальный не поддержит Собчак. Навальный воспринимает ее как технического кандидата – она занимает его нишу лидера оппозиции, причем, по его мнению, согласованную с Кремлем. Он не сможет поддержать такого кандидата.



– Стоит ли Украине следить за российской политикой и надеяться на то, что там внутри что-то поменяется?

Портников: Полноценное государство отличается от неполноценного тем, что его интересуют проблемы глобализированного мира. Потому что государство и люди, интересующиеся своим государством и другими странами, понимают, их страна – лишь небольшая часть этого мира.

Перспектив для победы Ксении Собчак на выборах не существует, потому что нет никаких российских выборов

Никаких перспектив для победы Ксении Собчак на выборах не существует, потому что нет никаких российских выборов. Но в тех тезисах, которые выдвигает Ксения Собчак, есть очень важные посылы, потому что можно спрогнозировать развитие ситуации в ближайшие 10-15 лет с точки зрения российских спецслужб.

– А разве сами россияне не понимают, что выборы полностью управляемы? Ксения Собчак в предвыборном ролике говорит, что главная российская проблема – один человек, который находится у власти де-факто 18 лет. Не в этом ли главная проблема?

Безответственность россиян зиждется на их полном нежелании брать на себя ответственность за государство

​Портников: Я думаю, что безответственность россиян зиждется на их полном нежелании брать на себя ответственность за государство. Если поговорить с рядовым россиянином – ему может нравиться Путин, может не нравитmся, но он в принципе отделяет себя от государственных решений.

Россияне считают, что царская власть сама решает, что ей делать, а что – нет. Это не советская, а даже ордынская традиция. Россияне должны учиться демократии и ответственности.

– А что может каким-то образом изменить политическую систему в России и отношение к Украине? Революция?

Портников: Я не думаю, что речь может идти о революции. Речь может идти об усталости элиты. Но не понятно, можно ли будет включить в этот процесс самого Путина или его окружение будет считать, что нужно выходить на другой уровень взаимоотношения с Западом. В любом случае, это будет мимикрия.

Россия может только мимикрировать под демократическое государство

Мы в Украине можем построить демократическое государство, Россия же может только мимикрировать под демократическое государство.

Наша задача вместе с Западом – добиться, чтобы этот процесс произошел, потому что с такой Россией будет проще иметь дело, она не будет опасностью для внешнего мира. Но внутри она будет оставаться все той же феодальной авторитарной страной.