Североитальянские регионы Ломбардия и Венето поддержали более объемную автономию от центрального правительства. Об этом свидетельствуют предварительные результаты референдума, который состоялся 22 октября, но не имеет никаких юридических последствий.

Эти регионы стремятся оставлять у себя больше налоговых поступлений и расширить контроль над иммиграцией, безопасностью, образованием и окружающей средой. У власти и в Ломбардии, и в Венето находится партия «Лига Севера», которая выступает за независимость северных регионов Италии. Местные лидеры заявили, что по итогам голосования проведут совещания с местными депутатами, прежде чем встретиться с премьер-министром Паоло Джентилони в Риме.

Корреспондент Радіо Свобода в Риме Наталия Кудрик считает, что центральные итальянские власти вряд ли будут сопротивляться стремлению двух регионов к расширенной автономии.

Вопрос в том, сколько преференций Милан и Венеция отвоюют у Рима

– Губернаторы этих регионов уже в декабре хотят быть готовыми к содержательному разговору по поводу расширения автономии с правительством левоцентристов. Завершить эти переговоры стоит до весенних парламентских выборов. Кабинет министров, в свою очередь, просит от руководителей Ломбардии и Венето разработать конкретные законопроекты, где будут указаны параметры автономии. Таким образом, вопрос в том, сколько преференций Милан и Венеция отвоюют у Рима, причем с его согласия: ведь за автономию должны проголосовать две палаты итальянского парламента. Там тоже понимают, что двум регионам нужно дать какие-то фискальные послабления, чтобы снизить градус социального недовольства.

Украинский политолог Николай Давидюк напоминает, что нынешние события в Европе и «референдум» 2014 года в Крыму ставить в один ряд некорректно.

Ни одна из европейских стран не оккупировала чужую территорию и не проводила там фейковые референдумы

– Прокремлевские СМИ пытаются доказать, что все эти процессы, вроде кризиса в Каталонии и нынешних событий в Италии, – то же самое, что «самоопределение» Крыма. Понятно, что мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, начинает давать трещины, а местный сепаратизм, чаще всего национальный, становится популярнее в отдельных регионах. Однако ни одна из европейских стран не оккупировала чужую территорию и не проводила там фейковые референдумы, не сажала журналистов и правозащитников, в отличие от России. Сравнивать Крым и подобные прецеденты некорректно.

Украинский политический аналитик, кандидат политических наук Сергей Постоловский отмечает, что аннексия Крыма, по всей видимости, ускорила центробежные процессы в Европейском союзе.

Если бы не российская агрессия против Украины, центробежные процессы в Европе шли бы намного медленнее

– Партия «Лига Севера» после аннексии Крыма в 2014 году выступала за снятие санкций и развитие отношений с Россией, ее депутаты ездили на оккупированный полуостров. Для правых политических сил в Европе такие прецеденты очень важны. На популярность сепаратистских настроений в Евросоюзе повлияли возросший поток эмигрантов и ускоряющаяся глобализация. Автономии хотят те или иные части Великобритании, Бельгии, Италии, Испании. Как правило, к самостоятельности стремятся более богатые регионы. Однако катализатором сепаратизма не в последнюю очередь выступила аннексия Крыма. Если бы не российская агрессия против Украины, центробежные процессы в Европе шли бы намного медленнее.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F348654579&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

​(Над текстовой версией работал Владислав Ленцев)