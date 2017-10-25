Почему «независимость» Каталонии пугает Евросоюз?

К европейскому кризису, вызванному сторонниками независимости Каталонии, в последние выходные добавились еще два референдума: в богатых итальянских регионах Ломбардии и Венето – где большинство населения проголосовало за расширение автономии. Впрочем, как уверяют аналитики, ни одно государство ЕС не выразит своей поддержки этим или другим регионам, которые могут однажды захотеть стать отдельными странами. А наоборот, будет осуждать это. Идея независимости Каталонии отпугивает Евросоюз.

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Каталонию предупредили, что в случае объявления независимости, этот регион окажется за пределами Европейского союза

Для большинства европейских столиц каталонский референдум является ничем иным, как обычным фарсом, да еще и с грубыми нарушениями испанских законов. Категорически отвергая возможность стать посредником между правительством Марьяно Рахоя и представителями региональной власти Каталонии, Европейская комиссия сразу заявила: это сугубо внутренняя испанская проблема, которую должны решить сами испанцы. К тому же, Каталонию предупредили, что в случае объявления независимости, этот регион окажется за пределами Европейского союза.

Не идут ни на какие уступки по признанию результатов референдума и права каталонцев на суверенитет и европейские лидеры, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем испанское правительство. Это нас очень беспокоит, и мы надеемся, что решения будут найдены на основе Конституции Испании», – заявила Меркель.

О европейской сплоченности вокруг испанского премьер-министра Марьяно Рахоя заявляет и президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Мы посылаем сигнал единства наших государств-членов относительно переживаемых кризисов, а также – сплоченности вокруг Испании и в дискуссиях по brexit», ‒ добавляет Макрон.

Шотландия, Фландрия, Корсика, Страна Басков: возможен ли каталонский вариант?

В то время, как отношения Мадрида и Барселоны достигли высокой степени напряжения с момента установления демократии в 1977 году, политики и эксперты ищут ответы на вопрос: а не может ли подобный кризис вспыхнуть в других регионах ЕС?

На карте европейского блока есть несколько регионов, где население мечтает о независимости. Кроме каталонцев, определить статус своего региона пытаются и шотландцы. После референдума 18 сентября 2014 года, когда на вопрос «Должна ли Шотландия быть независимой страной?» 55,3% населения ответили «нет», казалось бы, все улажено. Однако, как ни странно, но Евросоюз снова заговорил об этом деле, ведь в отличие от «львиной доли» населения Великобритании, проголосовавшего за Brexit, 62 процента шотландцев заявили о желании оставаться в составе Европейского союза.

С тех пор шотландский премьер-министр Никола Стерджен, которая была одной из первых, кто осудил насилие в Каталонии, заявила о новом референдуме о независимости, о котором Лондон даже слышать не хочет. Немалые амбиции, скорее «автономистские», чем «сепаратистские», в другой британской провинции ‒ в Уэльсе.

Тщательно следит и изучает все реакции на события в Каталонии и бельгийская провинция ‒ Фландрия. Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии, кстати, был единственным лидером стран ЕС, осудившим действия Мадрида во время референдума в начале октября. Как считают некоторые обозреватели, именно потому, что, так сказать, за его спиной стоит мощный фламандский политик, председатель партии Новый фламандский альянс Барт Де Вевер, четко высказавшийся: его цель ‒ независимость Фландрии. Правда, в последние месяцы фламандские политики не так громко об этом заявляют, ведь соцопросы свидетельствуют, что большинство населения Фландрии все же не желает отделяться от франкоязычной Валлонии.

Вопрос независимости Корсики может возникнуть только через десять лет

Перенимают идеи у каталонцев и на территории соседней Франции, в частности, на острове Корсика. Некоторые «региональные» движения наблюдаются и во французской Бретани или в Эльзасе, но именно на острове Корсика «националистические надежды» наиболее выражены.

Председатель Ассамблеи Корсики Жан-Ги Таламони все же утверждает, что об отделении от Франции сегодня не может быть и речи, а вот через лет 10 ‒ все возможно.

«Корсика не является процветающей, как Каталония, поэтому у нас есть соглашение с корсиканскими националистами на 10 лет. На этот период не предусмотрено процессов по приобретению независимости. Вместо этого мы будем искать возможности получить новый статус с большими полномочиями. А вот через 10 лет исключительно демократическим путем, если корсиканцы пожелают, то скажут, хотят ли они идти еще дальше», – объясняет представитель Корсики.

«Каталонский подход» может открыть «ящик Пандоры» по самоопределению во многих других регионах Евросоюза

Другая автономная община, которая с 1980 года имеет собственное правительство и особые полномочия ‒ это испанская Страна Басков. Местная сепаратистская партия Еh Bildu продолжает заявлять о независимости Страны Басков, которая объединила бы французские и испанские регионы. Однако ее идеям симпатизирует лишь чуть более четверти жителей, то есть, значительно меньше, чем в Каталонии. Социалисты, которые там находятся у власти вместе с националистами, особенно активно противостоят идее самостоятельности. Как пишут некоторые европейские обозреватели из ведущих изданий, «очевидно, что ни одна европейская страна не хочет идти на риск и поддерживать «каталонский подход», ведь это может открыть «ящик Пандоры» по самоопределению во многих других регионах Евросоюза».

«Государства-члены постепенно ослабевают, а чем более слабыми они становятся, тем большую роль начинает играть Европейский союз. В конце концов, создается некий дисбаланс, и если государства больше не могут помогать и защищать свое население, то часть этого населения отдает предпочтение самостоятельному решению этих вопросов. В то же время, то, что Евросоюзу трудно решить в составе 28 стран-членов, будет еще труднее решать, если речь пойдет о 124 различных регионах», ‒ объясняет профессор политологии из Свободного брюссельского университета Жан-Мишель Де Вале.