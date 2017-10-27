От суда не убежишь

Прокуратура Автономной Республики Крым продолжает рассматривать дело в отношении бывшего спикера Верховного Совета АРК Владимира Константинова и экс-депутата местного парламента Сергея Аксенова. Их обвиняют по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины – «призывы к насильственному свержению конституционного строя» и «посягательство на территориальную целостность Украины». А против бывшего прокурора Крыма, а ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской возбудили сразу два уголовных дела.

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Адвокат Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской Максим Могильницкий заявляет, что его подзащитные готовы приехать на суд, как только прекратится их «политическое преследование» в Украине.

– Мои подзащитные желают принять самое непосредственное участие в данном процессе, с учетом тех обстоятельств, которые сложились на сегодняшний момент. Как только будут сняты признаки политического преследования, о которых говорит международная организация Интерпол, они будут готовы лично свидетельствовать на суде. Сейчас, поскольку условия политического преследования сохраняются, мои подзащитные готовы участвовать в процессе посредством других видов связи. Подчеркиваю, это установил Интерпол, а не я: данное уголовное преследование имеет признаки политического. Кроме того, в обвинении моих подзащитных называют гражданами Украины, в то время как в других источниках вроде указа СНБО о санкциях они фигурируют как граждане Российской Федерации. Поэтому я защищаю их как граждан России и буду доказывать их невиновность.

Народный депутат Украины Сергей Лещенко считает, что российские власти должны как минимум лишить депутатского мандата Наталью Поклонскую.

Константинову, Аксенову и Поклонской как предателям Украины грозят серьезные тюремные сроки

– Я получил официальный ответ о том, что Наталья Поклонская не лишена украинского гражданства – то есть она, по сути, нарушает российскую конституцию, которая запрещает депутатам быть гражданами других стран. Поэтому Госдума должна бы начать расследование в отношении ее или же найти оправдание, почему теперь это можно. Что до заявлений адвоката о политическом преследовании, то это предсказуемый ход: Владимиру Константинову, Сергею Аксенову и Наталье Поклонской как предателям Украины грозят серьезные тюремные сроки, и они точно не собираются ехать на суд в Киев. Но это вовсе не значит, что такие судебные процессы Украине не надо вести.

Прокурор отдела прокуратуры Автономной Республики Крым Юлия Усенко отмечает, что этих крымских деятелей подозревают и в других правонарушениях.

Если бы эти трое граждан прибыли на материковую Украину, думаю, суды бы уже состоялись

– Мы проверяем причастность этих лиц к уголовным правонарушениям, поскольку в Украине действует презумпция невиновности. В частности, мы установили, что Наталья Поклонская незаконно подала в незаконно созданный суд Автономной Республики Крым иск про признание недействительным и запрет деятельности высшего представительного органа крымскотатарского народа – Меджлиса. Владимира Константинова проверяют на причастность к совершению экономических преступлений, которые нанесли ущерб государству Украина. Что до Сергея Аксенова, то его также обвиняют в незаконном завладении имуществом детского лагеря «Артек» и передаче его Российской Федерации. Если бы эти трое граждан прибыли на материковую Украину, думаю, суды бы уже состоялись.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)