Крымские газеты рассказывают о назревающем земельном скандале в Севастополе, бездеятельности силовиков, а также критикуют президентские амбиции и заявления Ксении Собчак.

Есть подозрение, что публичные слушания – не более чем формальность

​«Крымский телеграф» в статье «Новый земельный скандал?» рассказывает об инициативе российских властей Севастополя внести изменения в проект новой транспортной сети города. Как заявляют в подконтрольном Кремлю правительстве Севастополя, новая сеть разгрузит стоящий в пробках город, но затронет частные интересы владельцев почти двух тысяч земельных участков в пяти районах города: Гагаринском, Ленинском, Нахимовском, Балаклаве и Инкермане. В этих округах пройдут публичные слушания. «Но! Судя по тому, что дальнейшая схема работы по утверждению новой транспортной сети города уже озвучена во властных кабинетах, есть подозрение, что публичные слушания – не более чем формальность. Уже известно, что местный департамент по имущественным и земельным отношениям должен готовить постановление о резервировании земельных участков, мешающих организации новых дорог, а юристы департамента готовятся к переговорам с собственниками участков о размерах компенсаций. Кроме того, если частник захочет получить компенсацию не только за землю, но и за дом или высаженные деревья, ему придется обосновать стоимость всего этого имущества», – отмечает КТ.

​«Крымская газета» рассказывает о давнем инциденте в Бахчисарайском районе, где сотрудники «полиции уже девять месяцев отмахиваются от потерпевших в драке граждан, получивших серьезные телесные повреждения». По данным издания, они упорно не видят травм и даже состава преступления.

«В самом начале февраля в селе Скалистом группа местных жителей, в том числе и подростков, избила трех человек и угнала автомобиль. Но из череды событий правоохранители выделили только угон авто, за который виновник (в том числе и избиения) понес весьма скромное условное наказание», – отмечает газета.

Зачинщик драки был судим за угон авто, а его подельники по нападению на людей стали в суде... свидетелями

​КГ пишет, что преступление (от драки до угона) «разобрали по кускам» вместо объединения в одно уголовное дело. «Позже правоохранители пояснят: нам так удобно – ваша драка была в Бахчисарайском районе, а вот реальный угон – в Симферополе. В итоге зачинщик драки был судим за угон авто, а его подельники по нападению на людей стали в суде... свидетелями. Да и угонщика поймали далеко не сразу, видимо, опасаясь последствий драки. Его задержали на границе с Украиной, когда тот решил сбежать. А вот по угону приговорили к скромным двум годам условно», – подчеркивает автор. Газета выяснила, что и хулиганы, и участковый – выпускники одной школы, в которой преподают матери пострадавших. А несколько нападавших были еще школьниками, которые, видя, как женщины добиваются возбуждения уголовного дела, откровенно смеялись в глаза своим учителям.

«Крымские известия» разместили колонку главного редактора издания Ирины Иванченко о намерении Ксении Собчак баллотироваться в президенты России и ее громком заявлении по Крыму. «Девушка из плюша порхнула в политику», – озаглавила свой материал главред газеты. Автор не согласна с мнением экспертов, что заявление Собчак о выдвижении в кандидаты стало «топ-новостью». Иванченко негативно отзывается о деятельности политика: «Ксюшу везде представляют «телеведущей». А что она ведет? Корпоративы для осоловевшей от фуа-гра и устриц буржуазной тусовки? Или тупейший проект «Дом-2», в котором перед зрителем разворачиваются жалкие будни моральных уродов, хаотично-неразборчиво совокупляющихся и меряющих жизнь пармезаном? Когда-то Чехова попросили оценить одним словом состояние общества позапрошлого века. И он это назвал – пошлость. Жуткой пошлостью веет и от рассуждений, и от манер, и от поступков Ксюши Собчак. Нам бы пройти мимо, а вместо этого академики-профессора на федеральных каналах и во властных кабинетах грозят девице пальчиком – нехорошо!»

​В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове