В Крыму проводится активная рекламная кампания по вербовке крымчан в российскую армию. Об этом сообщает Крым.Реалии координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

«Наблюдаю все усиливающуюся рекламную кампанию в Крыму о контрактной службе в российской армии. В регулярных рекламных публикациях перечисляются все бонусы контрактной службы. Очевидно, что в Крыму спрос на контрактников превышает предложение», – рассказал правозащитник.

В газете «Сельская новь» от 25 октября №82 опубликована очередная статья российского военного комиссара Белогорского района Юрия Камышенко «Преимущества службы по контракту», где сообщается, что ежемесячные выплаты для контрактника 2-го разряда, впервые заключившего контракт, составляют 18 тысяч рублей, а для 5-го разряда – 25 тысяч рублей. При заключении следующего контракта эти выплаты увеличиваются до 32 тысяч. Помимо этого контрактникам обеспечивают ряд других выплат.

Данный уровень денежного содержания выше, чем у большинства крымчан, но даже это обстоятельство не позволяет насытить спрос на военных контрактников в Крыму.

Призывом на воинскую службу и пропагандой службы в армии России нарушается статья 51-я 4-й Женевской Конвенции, которая запрещает призыв жителей оккупированных территорий и любую пропаганду вступления в ряды армии.

В ответ на мои ссылки на международное право из уст военкома последовали пространные речи о чувстве долга и патриотизма

По информации Абдурешита Джеппарова, он встречался и беседовал с Юрием Камышенко на предмет незаконности подобной пропаганды в Крыму согласно Женевской Конвенции, но понят не был.

«Мы пообщались на тему призыва и пропаганды вступления в ряды российской армии, но в ответ на мои ссылки на международное право из уст военкома последовали пространные речи о чувстве долга и патриотизма. Я понял, что меня или не понимают, или не хотят понимать», – изложил Крым.Реалии содержание разговора Абдурешит Джеппаров.

Особенностью призыва-2017 для крымчан стало направление призывников на службу за пределы Крыма

В Крыму уже проходит очередной незаконный призыв в российскую армию. Согласно российскому закону «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года М53-ФЗ призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы призыва-2017 составляет 12 месяцев вне зависимости от наличия высшего образования и окончания ВУЗа с военной кафедрой.

Особенностью призыва-2017 для крымчан стало направление призывников на службу за пределы Крыма. Крымских новобранцев прошлых призывов направляли лишь в российские части, дислоцирующиеся на полуострове.

Крымчане, призванные в армию в осеннюю кампанию, будут служить в Южном и Центральном военных округах.

«Точное количество призывников – около 2000 человек, треть из них будут служить на материке – в войсках Центрального военного округа и Южного военного округа. Это Ростов, Краснодар и Новороссийск. Большая часть (призывников – КР) останется служить в Крыму и Севастополе», – информирует начальник отделения организации проведения призыва российского военного комиссариата Крыма Роман Гарькавчук.

Недавно приняли поправки в законодательство, теперь на госслужбу и в силовые структуры без службы в армии не попадешь. Ребята мотивированы

Начальник отделения также сообщил, что большинство крымчан-призывников проявляют желание пройти срочную службу в армии.

«Недавно приняли поправки в законодательство, теперь на госслужбу и в силовые структуры без службы в армии не попадешь. Ребята мотивированы», – пояснил он.

По информации Абдурешита Джеппарова крымчане-призывники в российскую армию опасаются контактировать на тему призыва с правозащитниками.

«Со стороны Крымской контактной группы по правам человека мы готовы заняться конкретными кейсами по этой теме, но проблема в том, что ребята не хотят сотрудничать с нами в этом вопросе, опасаясь из-за этого неблагоприятных последствий для них со стороны российских силовиков», – отмечает правозащитник.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) призвали мировое сообщество усилить давление на Россию из-за проведения ею призыва на военную службу в Крыму и Севастополе.

Такие действия Российской Федерации являются прямым нарушением норм международного гуманитарного права

«Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины отмечает, что такие действия Российской Федерации являются прямым нарушением норм международного гуманитарного права, и призывает международное сообщество предпринять дальнейшие консолидированные шаги для усиления давления на Российскую Федерацию из-за дерзкого пренебрежения РФ правил международного сосуществования», – говорится в заявлении МинВОТ Украины.

Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря 2016 года приняла резолюцию, согласно которой Россия признается государством агрессором, а Крым – временно оккупированной территорией. Таким образом, ООН возложило ответственность и соответствующие обязательства на Россию – придерживаться норм Международного права по отношению к оккупированной территории.

Поэтому Россия обязана выполнять среди прочих законов и норму Женевской Конвенции (IV) «О защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года», статья 51-я которой гласит:

«Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается. Оккупирующая держава сможет направить на принудительную работу только покровительствуемых лиц старше 18 лет, и только на работу, необходимую либо для нужд оккупационной армии, либо на работу, связанную с коммунальными предприятиями, питанием, жилищем, одеждой, транспортом и здоровьем населения занятой местности. Покровительствуемых лиц нельзя заставлять выполнять какую-либо работу, которая вынуждала бы их принимать участие в военных операциях. Оккупирующая держава не сможет требовать от покровительствуемых лиц, чтобы они применяли силу для обеспечения безопасности помещений, в которых они выполняют возложенную на них работу. Работа будет выполняться только в пределах оккупированной территории, на которой находятся данные лица. Каждое такое лицо будет по мере возможности оставлено на своем обычном месте работы. Работа будет справедливым образом оплачиваться и должна соответствовать физическим и интеллектуальным способностям работников. Действующие в оккупированной стране законы об условиях и охране труда, как, например, о зарплате, рабочем дне, снаряжении, предварительной подготовке и компенсации за несчастные случаи во время работы и профессиональные заболевания, будут применяться к покровительствуемым лицам, которым поручена работа, указанная в настоящей статье. Во всяком случае привлечение в принудительном порядке к труду никогда не должно приводить к мобилизации работников в организацию, носящую военный или полувоенный характер».