В подконтрольном России крымском парламенте согласовали продажу трех санаториев на Южном берегу Крыма, которые были «национализированы» после российской аннексии полуострова. В план приватизации на нынешний год включены санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор» в Кореизе (Большая Ялта), которые чиновники безуспешно пытаются продать уже два года.

С инициативой о продаже этих санаториев выступил Совет министров Крыма. 25 октября ее поддержал комитет по имущественным и земельным отношениям подконтрольного России крымского парламента. До «национализации» эти санатории имели украинских собственников в лице Верховной Рады Украины и предприятия украинских профсоюзов «Укрпрофздравница».

В поисках инвесторов

Крымские чиновники рассчитывают продать на конкурсе 2,2 миллиона обыкновенных именных акций АО «Санаторий «Ай-Петри», 1,1 миллиона таких же акций АО «Санаторий «Мисхор» и 529,6 тысячи акций АО «Санаторий «Дюльбер».

На продажу эти санатории выставляются не впервые. Они были внесены в прогнозный план приватизации еще в 2015 году

Следует напомнить, что на продажу эти санатории выставляются не впервые. Они были внесены в прогнозный план приватизации еще в 2015 году. Но продать их тогда не удалось, поэтому эти планы перенесли на 2016 год. Продолжают искать инвесторов для санаториев и теперь.

Невостребованными в течение трех лет оказались санатории, расположенные в живописном уголке полуострова – поселке Кореиз в Большой Ялте.

Санаторий «Дюльбер» расположен на 22,3 гектарах южнобережной земли. До российской аннексии Крыма он принадлежал управлению делами аппарата Верховной Рады Украины. Затем был отдан в безвозмездное пользование министерству финансов России. На данный момент его владельцем в российском реестре значится Министерство имущественных и земельных отношений подконтрольного России правительства Крыма.

Санаторий «Ай-Петри» занимает 5,7 гектаров земли. До 2014 года он принадлежал ЗАО лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины «Укрпрофздравница». После «национализации» крымскими чиновниками был передан Министерству курортов и туризма подконтрольного России правительства Крыма.

«Укрпрофздравнице» принадлежал и санаторий «Мисхор» (три гектара земли в Ялте и Кореизе). На данный момент, по данным федеральной налоговой службы, его владельцем значится Совет министров Крыма.

Крымский кризис продаж

Еще одной причиной такого шага стало невыполнение плана приватизации крымского имущества в этом году

В правительстве Аксенова утверждают, что предложенные к приватизации санатории находятся в неудовлетворительном материально-техническом состоянии, и нуждаются в серьезной модернизации за счет инвесторов.

Еще одной причиной такого шага стало невыполнение плана приватизации крымского имущества в этом году. «На сегодняшний день от приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Крыма, в бюджет поступили денежные средства в размере около 170 миллионов рублей при установленном планом приватизации на 2017 год задании – 700 миллионов рублей», – говорится в сообщении пресс-службы крымского парламента.

Недовыполнение плановых поступлений в парламенте поясняют низкой ликвидностью предлагаемого к продаже имущества и отсутствием покупательского спроса на него.

По словам заместителя главы парламентского комитета по имущественным и земельным отношениям Евгения Кабанова, поскольку Крым продолжает оставаться дотационным регионом, возможности инвестирования в собственные объекты ограничены. «Таким образом, привлечение качественного инвестора остается единственным путем для развития объектов государственной собственности», – говорит он.

Из разнообразного «национализированного» имущества в Крыму чиновникам за почти четыре года удалось продать всего один санаторий – «Форос», принадлежащий украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Последний предъявил иски к России по поводу захваченных на полуострове активов.

Санаторий «Форос» приобретен российской «Федерацией профсоюзов Республики Татарстан» за 1,4 миллиарда рублей.

Сделка выглядит ничем иным, как прямой дотацией в бюджет так называемой республики Крым. Говоря простым языком – профсоюзы Татарстана дотируют и кормят Крым

«Фактически ОО «Федерация профсоюзов республики Татарстан» является правительственной организацией. Деньги наверняка не коммерческие, а бюджетные и деньги членов профсоюзов. Фактически, данная сделка выглядит ничем иным, как прямой дотацией в бюджет так называемой республики Крым. Говоря простым языком – профсоюзы Татарстана дотируют и кормят Крым. Хотя они, скорее всего, этого даже не знают», – разъяснял ранее бывший министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев. Ему также удалось выяснить, что ни о каком честном и прозрачном аукционе при продаже «Фороса» речь не шла, а его разыграли между двумя связанными между собой лицами.

«Риски там запредельные»

Причины, по которым крымские санатории не востребованы инвесторами, кроются в нынешнем статусе Крыма и непрозрачной экономике на его территории, разъясняли ранее эксперты.

«Российская Федерация, она же оккупант, реализует в Крыму схему трофейной экономики. Они не следуют человеческой логике, а делают так, как хотят. Купить это (крымское «национализированное» имущество. – КР) могут только придурки!», – заявлял ранее эфире радио Крым.Реалии эксперт благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.

Со здравой точки зрения ни один нормальный бизнесмен покупать это не должен, потому что риски там запредельные

Управляющий партнер украинской национальной антикризисной группы Тарас Загородний тоже считает, что серьезные инвесторы вряд ли станут вкладывать средства в крымские объекты: «Понятно, что со здравой точки зрения ни один нормальный бизнесмен покупать это не должен, потому что риски там запредельные. В первую очередь это риски, связанные с правами собственности. И любой мало-мальски грамотный бизнесмен, который общается со своими западными партнерами и так далее, понимает, что в среднесрочной, и даже не в долгосрочной перспективе, Крым не может оставаться в составе России по многим параметрам».

Эксперты также обращают внимание на заниженные расценки, по которым крымские власти пытаются распродать санаторно-курортные объекты. Это, по их мнению, может свидетельствовать о желании чиновников получить быстрые деньги за «национализированное» имущество, чтобы покрыть немалые расходы на их содержание.