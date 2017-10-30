Без воды, канализации и больницы, но с СИЗО. Как живется в крымском Инкермане – узнавали корреспонденты телепроекта Крым.Реалии.

​Родной дом Елены Коверченко по улице Чернореченской в Инкермане (Балаклавский район Севастополя) построен еще до Второй мировой войны и хранит ее следы до сегодняшних дней.

«А это вот пули, – показывает на стену дома Елена. – Дом был разбомблен, и только вот это осталось, а крыша рухнула. Дом восстановили, а вот это вот все так и осталось (указывает на стены из ракушечника с дырами – КР)».

​Здесь живут без воды и канализации, фундамента у строения тоже нет. Жильцы пишут жалобы во все инстанции. Пока чиновники «принимают к сведению» – потолок в подъезде уже фактически падает на голову.

Соседи привыкли делать необходимые обновления своими руками: и красят, и убирают, и дорогу зацементировали сами.

«Все соседи собрались – и мы вышли, сделали дорогу, купили цемент. Все сами», – рассказывает жительница дома Валентина.

Без больницы, но с СИЗО

Не только во дворах «живут» городские проблемы. Население Инкермана (около 10 тысяч человек) осталось без больницы – после некачественного ремонта несколько лет назад здание стационара признали аварийным, осталась поликлиника и «скорая помощь». Местные жители рассказывают, что в случае проблем со здоровьем медики отправляют их на Северную сторону или в центр Севастополя – в Первую городскую больницу, что за 20 километров от Инкермана. Но и там персонал недоволен, мол, «своих больных достаточно, а тут еще инкерманских везут», вспоминают об отношении в больнице инкерманцы.

Тем временем назначенные Россией власти заявили о намерении достроить в населенном пункте следственный изолятор, строительство которого начали в эпоху нулевых. Местным такая идея нынешних властей не пришлась по вкусу.

Зачем в Инкермане то СИЗО? Дайте деньги, пусть больницу построят

​«Зачем в Инкермане то СИЗО? Дайте деньги, пусть больницу построят. Я когда заболел, меня с Инкермана повезли в Первую городскую, с Первой городской – на Северную (сторону – КР), а тут некуда», – возмущен житель Инкермана.

Не хватает здесь и элементарных коммунальных благ – многие дома не газифицированы, люди покупают газ в баллонах.

Самое главное – газа у нас нет, с баллонным газом уже сколько лет живем

​«Меня не устраивает вот эта вот грязюка и хочу газа. Вот самое главное – газа у нас нет, с баллонным газом уже сколько лет живем. Ну, проложили под землю газ, трубы подвели к домам, а газа нет», – делятся местные и еще жалуются на мусорные свалки, которые стабильно «поселились» в городских закоулках.

Танцы и футбол

Доступное и простое развлечение для детей – игра с мячом. В Инкермане поле единственное, траву тут косят дети и родители перед каждым соревнованием.

​В центре города расположена единственная детская площадка, здесь же находятся парк и бюст Ленина, а за ним – Дом культуры.

От былого разнообразия кружков и клубов здесь осталась только танцевальная студия для детей. Больше нет ни кинотеатров, ни бассейнов, ни тренажерных залов.

Был клуб «Бригантина», где были кружки, чем-то можно было занять молодежь, сейчас ничего нет

​«Раньше в парках сидели всю ночь, пили, теперь вот бары пооткрывались, вроде как бы милиция гоняет. Но, по большому счету, у нас был клуб «Бригантина», где были кружки, чем-то можно было занять молодежь, сейчас ничего нет», – говорят старожилы.

​Ни моря, ни реки

Природой Инкерман не обделен – здесь есть и бухта, и река, и горы, и живописный ландшафт, вот только все это запущено, уверяют местные.

«Эти фекалии, простите, в прошлом году каждый раз они здесь. Вот эта труба – и прям фонтаном все это выливается. Я покупалась, я не могла прийти в себя. Я пока пришла домой, вонь несусветная», – жалуется на антисанитарию жительница Инкермана журналисту севастопольского издания, а в воду на местном пляже заходить не советует.

Туристические справочники пишут о красоте и изумрудной воде Черной речки, которая впадает в Севастопольскую бухту. Местные же рассказывают, что речка гибнет. И рыба в ней – тоже

Речка погибает наша Черная. Там уже никакой рыбы не водится

​«Речка погибает наша Черная. Там уже никакой рыбы не водится, а ведь сюда идет черноморская салака на нерест. В ужасном состоянии эта речка, там вообще она погибла», – говорит жительница Инкермана Елена Коверченко.

Все перемены к лучшему?

Инкерманцам обещали изменения уже в этом году – построить на побережье спорткомплекс и отремонтировать больницу.

«Мы хотим уйти от депрессии, которую вот всю жизнь нам навязывают, что Инкерман – депрессивный город. Необходимо Инкерман развивать, делать здесь спортивную хорошую базу», – говорил в декабре 2016 года глава подконтрольного Кремлю горсовета Инкермана Родион Демченко.

«Если выполнять ранее данные обещания, за 200 миллионов рублей (92,5 миллионов гривен – КР) поставить модульный корпус. Если этого не произойдет, давайте возвращаться к другим вариантам, будем делать после проведенной экспертизы реконструкцию, укрепление несущих колонн, и возвращать больницу в строй. Надо делать это уже в 2017 году», – рассуждал на тот момент еще исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

​Перед выборами Овсянникова на пост в городе взялись наводить порядок – решили заменить бордюры. Вот только улицы перепутали, говорят жители: вместо того, где просили, ремонт начали на другом участке. Работы так и не закончили.

Все дворы разрыты, внутри дворов – колдобины

​«Все дворы разрыты, посмотрите. Сначала вели газ, потом перед выборами губернатора поснимали все бордюры, а внутри дворов – колдобины», – сетует жительница города.

Рай для туристов

Несмотря на все проблемы, Инкерман интересен своими уникальными достопримечательностями, здесь туристы найдут и историю, и религию, и живописный ландшафт.

Тут находятся руины средневековой византийской крепости Каламита и один из самых древних в Крыму пещерных монастырей VI века.

​Еще один туробъект – Инкерманский завод марочных вин – один самых известных в Крыму. Его подвалы называют настоящим подземным городом, здесь водят экскурсии и устраивают дегустации.

Местные считают, что при должной заботе об Инкермане город может стать завидным туристическим центром, при этом первое, что нужно обеспечить, – коммунальные блага для жителей.