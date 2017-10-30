Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Наши отношения с Турцией очень хороши», – цитирует министра иностранных дел Украины Павла Климкина турецкий портал Haber7. «Климкин отвечал на вопросы на форуме, который он посетил в Киеве. В ответ на вопрос о том, повлияло ли турецко-российское сближение на отношения Турции и Украины и, в особенности, на политику Турции относительно Крыма, он отметил, что у Турции принципиальная позиция по Крыму, и она не изменилась. Захват и аннексия Россией принадлежащего Украине Крымского полуострова в 2014 году означали нарушение мирового правопорядка, существующего со времен Второй мировой войны, сказал Климкин. После этого на полуострове произошла гуманитарная катастрофа. Россия усилила давление на крымских татар – коренной народ Крыма, продолжил Климкин – многие крымские татары, несмотря на то, что они не нарушали действующих российских законов, были арестованы российскими властями и приговорены к тюремному заключению. С другой стороны, развитие отношений между Турцией и Россией по некоторым вопросам не оказало негативного влияния на турецко-украинские отношения, подчеркнул Климкин. У Турции – твердая и принципиальная позиция по Крыму».

«Мы, украинцы, никогда не сдадимся», – заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью немецкой газете Вild.

«Климкин: «Настроение людей в Крыму заметно ухудшается. Конечно, были люди, которые поддержали аннексию, – но они также оценивают текущую ситуацию критически. Ни промышленность, ни туризм или общество не развиваются к лучшему. Многие жители Крыма невероятно разочарованы».

– Некоторые немецкие политики предложили «заморозить крымский конфликт» и считать его «временным постоянным решением». Вы критиковали это, но разве это не реальность?

Климкин: «Эта стратегия неверна. Мы не можем бросить Крым, и прежде всего его жителей, на произвол судьбы. Возьмите, например, протестующих, которые мирно выступали в защиту прав человека – их всех преследовали. Россия осуществляет этническую чистку в Крыму. Коренной народ Крыма и критики режима изгоняются, а людей из всех уголков России привозят в Крым. Крым истекает кровью. Крым является священным для Украины. Мы никогда не примем аннексию. Ни один украинский политик никогда не смирится с российской оккупацией Крыма».

«Конкурентка Путина требует нового референдума для Крыма», – сообщает испанский портал АВС. «Кандидат в президенты России Ксения Собчак сегодня предложила назначить новый референдум для определения будущего Крыма, считая, что тот, который был проведен в марте 2014 года, не может считаться законным. «Я вижу выход из ситуации в новом и независимом референдуме, который предполагает разные точки зрения. Нельзя назвать референдумом то, что там происходило», – сказала Собчак в ходе первого акта своей избирательной кампании в Екатеринбурге на Урале. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже назвал заявления Собчак «ошибочными по форме и по содержанию», так как «с точки зрения международного права, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации де-юре и де-факто». Он отказался комментировать возможность того, что Собчак будет привлечена к ответственности за эти заявления, как заявил ультранационалистический лидер Владимир Жириновский».

«США ожидают большего от России после освобождения крымских заключенных», – пишет американское информагентство Reuters. «Освобождение двух крымских татар Россией на этой неделе было хорошим знаком и, надеюсь, это означает, что Россия также предпримет позитивные шаги на востоке Украины, сказал в субботу специальный посланник США на мирных переговорах в Украине. Россия неожиданно отпустила пару крымскотатарских активистов в среду, частично благодаря вмешательству президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Они пообещали вернуться в Крым, чтобы провести кампанию за освобождение других заключенных. «Тот факт, что они были отпущены, является небольшим позитивным знаком», – сказал Курт Волкер в интервью Reuters в Киеве, где встретился с освобожденными».

«Невероятно! Шампанское «Крым» производится в Донецкой области», – сообщает латвийский портал TVNET. «Клиенты были удивлены шампанским, поражены золотой надписью на украинском языке «Крим». Еще больше недоразумений возникает, когда смотришь на этикетку напитка с Крымского полуострова, оккупированного Россией. Он был изготовлен в Донецкой области. «Действительно ли латвийские трейдеры сотрудничают с донецкими сепаратистами», – спрашивает читатель TVNET. Он натолкнулся на шампанское в супермаркете «Rimi». «Rimi Latvia» не раскрывает поставщика товаров, но объясняет, что компания стремится предлагать клиентам высококачественные и безопасные товары. «Выбирая ассортимент, мы всегда работаем с сертифицированными и доверенными партнерами, и мы внимательно следим за происхождением товаров, что также безопасно и надежно в случае игристого вина «Крим», – говорит Милано Блум, директор департамента. Однако ситуация в Украине неоднозначна – трудно понять, в чьих руках та или иная территория. Пророссийские силы на востоке Украины разделены на зоны, объясняет политолог Карлис Даухтс. Есть пункты, которые присоединились к самопровозглашенной террористической Донецкой Народной Республике, но рядом располагается территория, которая подконтрольна в Украине.

​В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове