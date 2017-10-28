​​«Это будет началом освобождения Крыма»

Двое ведущих деятелей крымских татар, Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, которых власти России освободили из заключения, вернулись в Киев и пообещали вернуться также и в Крым. Лидеры крымских татар назвали своей главной задачей борьбу за единство Украины, за восстановление территориальной целостности государства и за освобождение и других украинских политзаключенных, до сих пор удерживаемых Россией. А президент Украины на встрече с Умеровым и Чийгозом наконец-то вручил им давно присвоенные ордена.

Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа говорят, что до последнего момента не знали о плане их освобождения, о том, что российские власти передадут их в Турцию. И, вернувшись наконец-то в Киев, не стали скрывать своих дальнейших планов вернуться и в Крым.

Ильми Умеров рассказал на пресс-конференции в аэропорту Борисполя, что категорически отказался от предложения написать прошение о помиловании президенту России. «После этого других контактов не было, и никто мне не ставил условий для того, буду ли я допущен в Крым, не буду допущен, пустят меня или не пустят. То есть я домой поеду обязательно», ‒ подчеркнул он.

Освобождение ‒ это свобода, это то, за что боролись, это не только свобода отдельных лиц ‒ это свобода моего народа, моей земли, моей Родины, моей страны

Такие же намерения есть и у Ахтема Чийгоза. По его словам, свой личный выход из-за решетки он не считает освобождением. «Освобождение ‒ это свобода, это то, за что боролись, это не только свобода отдельных лиц ‒ это свобода моего народа, моей земли, моей Родины, моей страны», ‒ сказал он.

Еще перед началом пресс-конференции Айше Умерова, дочь Ильми Умерова, рассказала проекту Радіо Свобода Крым.Реалии, что семья знала об определенных договоренностях относительно ожидаемого освобождения ее отца, но то, что произошло, ‒ вывоз крымскотатарских деятелей в Турцию, ‒ стало неожиданностью. «Последние две недели мы знали, что «процесс запущен», что переговоры об освобождении ведутся на высоком уровне», ‒ сказала она.

А жена Ахтема Чийгоза Эльмира Аблялимова, еще ожидая мужа, сказала Крым.Реалии: «Сегодня в Крыму продолжается «дело 26 февраля», и я скучаю. Борьба будет продолжена. Мы верим, что удастся вернуться в Крым ‒ так же, как крымские татары вернулись туда после депортации 1944 года».

Теперь задача ‒ освободить других политзаключенных и восстановить целостность Украины

Национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев, который тоже выступил на встрече в Борисполе, при этом отметил, что после освобождения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза «впереди у нас очень большая задача».

Я думаю, что это будет началом освобождения и Крыма, восстановления территориальной целостности нашей страны

«Понятно, что на этом мы не будем останавливаться. И я думаю, что это будет началом освобождения и Крыма, восстановления территориальной целостности нашей страны», ‒ заявил он.

А председатель Меджлиса Рефат Чубаров отметил: «Ни один человек в Крыму, который в заключении преследуется, не останется с ними (имея в виду установленную Россией власть ‒ ред.) один на один, ни правительство, ни государство, ни Меджлис не оставят их».

Он также зачитал десятки имен украинских политзаключенных, и дальше удерживаемых в России и в оккупированном ею Крыму, и заверил, что борьба за их освобождение будет продолжаться.

Держаться твердо перед оккупантами

При этом Чубаров обратил внимание: очень важно, чтобы задержанные держались твердо и не шли на сотрудничество с оккупантами, тогда их гораздо легче освобождать.

Я говорил в судах, что я гражданин Украины, для того, чтобы предатели и негодяи чувствовали, что такое ответственность, что такое понятие патриотизма

На этой же, необходимости твердо держаться в отношениях с оккупантами, акцентировал внимание и Ахтем Чийгоз. По его словам, суть действий российской власти ‒ изолировать человека, добиться, чтобы он сломался. А сила, твердость, последовательность и у врагов вызывает уважение, сказал Чийгоз.

«Я говорил в судах, что я гражданин Украины, для того, чтобы предатели и негодяи чувствовали, что такое ответственность, что такое понятие патриотизма», ‒ рассказал он.

И позже, уже в самом Киеве, на приеме у президента Украины Петра Порошенко, Ахтем Чийгоз отмечал: «Я с гордостью говорил, что я гражданин Украины».

Высокие награды вручены

Петр Порошенко, со своей стороны, заявил, что вопрос освобождения украинских граждан и в дальнейшем будет оставаться приоритетным в его переговорах с мировыми лидерами. Он поблагодарил «турецких друзей» и лично президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку и усилия для освобождения украинских граждан.

Мы верим и знаем, что Украина будет освобождена от оккупации ‒ это касается как оккупированного Донбасса, так и незаконно аннексированного Крыма

«Моя цель ‒ не только освобождение украинских граждан, но и возвращение их в свои родные дома ‒ и в Крыму, и на Донбассе», ‒ сказал Порошенко и добавил: «Мы верим, что украинские заложники вернутся домой, мы верим и знаем, что Украина будет освобождена от оккупации ‒ это касается как оккупированного Донбасса, так и незаконно аннексированного Крыма».

Президент вручил Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу награды, которые он присвоил им еще в День Независимости, 24 августа, ‒ ордена «За заслуги» 2-й степени Умерову и 3-й степени Чийгозу.

Путь через Турцию

25 октября стало известно, что российские власти вывезли Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова в Турцию. Российский самолет с ними тогда вылетел из Крыма в Россию, в Анапу, чтобы рейс в Анкару состоялся с российской территории.

Как сообщил тогда корреспондент Радіо Свобода, Умерова и Чийгоза помиловал президент России, тем самым освободив их от приписываемой им подконтрольными Кремлю судами уголовной ответственности. «Президентские указы о помиловании засекречены и не опубликованы... По данным участников переговорного процесса об освобождении крымских татар, это является «политическим решением и итогом переговоров с участием Турции и Украины», ‒ сообщил журналист.

Адвокат Николай Полозов заявил, что Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров о помиловании у президента России Владимира Путина не просили. Сейчас, уже в Киеве, Умеров и Чийгоз подтвердили это.

Порошенко уже выражал благодарность Эрдогану за его усилия для освобождения лидеров крымскотатарского национального движения Чийгоза и Умерова.

Политические дела

27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в оккупированном Крыму приговорил одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения (таких заведений в Крыму не существует, они есть только в России, в отдаленных регионах). Также ему запретили на два года заниматься публичной деятельностью и выступать в средствах информации. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму ‒ с точки зрения России.

Он называет уголовное дело против него политически мотивированным, подчеркивая, что обвинения основывались на русскоязычном переводе его слов, произнесенных на крымскотатарском языке, и этот перевод извратил смысл его выступления и приписал ему то, чего там не было.

11 сентября подконтрольный Кремлю Верховный суд оккупированного Крыма утвердил приговор еще одному из лидеров крымскотатарского движения Ахтему Чийгозу ‒ восемь лет лишения свободы ‒ по обвинению в «организации массовых беспорядков». Они, по версии Москвы, произошли между участниками митингов, с одной стороны, сторонников территориальной целостности Украины, с другой ‒ пророссийских активистов у здания Верховного Совета Крыма в Симферополе 26 февраля 2014 года ‒ задолго до того, как Россия в марте 2014-го назвала украинский Крым «российским».

При этом свидетели преимущественно отрицали, что Чийгоз мог быть причастным к «организации беспорядков». Чийгоз тоже отверг все обвинения в свой адрес и назвал дело политически мотивированным.