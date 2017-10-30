Российские власти Крыма отказываются согласовывать ЛГБТ-марши на полуострове. Об этом в Твиттере сообщил основатель сообщества GayRussia в соседней России Николай Алексеев. В частности, ЛГБТ-активистам отказали в Симферополе, Керчи, Феодосии, Джанкое, Армянске, Красноперекопске и Бахчисарае.​

Глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов назвал акции в защиту прав ЛГБТ-сообщества нарушением традиционных ценностей, а его заместитель Ефим Фикс предложил параллельно с маршем сексуальных меньшинств провести парад войск ВДВ.

В соседней России существует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, который Европейский суд по правам человека признал дискриминационным.

Основатель сообщества GayRussia в России Николай Алексеев отмечает, что ЛГБТ-активисты регулярно пытаются согласовывать свои акции в России и аннексированном ею Крыму, однако получают только отказы.

В 95% случаев нам отказывают со ссылкой на закон о запрете гей-пропаганды

– Мы проводим кампанию по всей России с целью определить самые гомофобные регионы. Я уже объездил всю страну в попытках согласовать акции. В 95% случаев нам отказывают со ссылкой на закон о запрете гей-пропаганды, в 5% случаев – ссылаясь на какие-то технические аспекты. Так или иначе, нам отказывают везде, что грубо противоречит международному праву. Мы пытаемся со ссылкой на решение Европейского суда по правам человека и другие судебные прецеденты добиться от властей соблюдения наших прав.

​Отношение властей к ЛГБТ в аннексированном Крыму и в особенности поведение чиновников удивляет Николая Алексеева.

Грубые заявления местных чиновников говорят о низком уровне их культуры

– В Крыму нам отказали в проведении акций в очень грубой форме, хотя мы подавали запросы каждый год с 2014-го. Дела по прошлым отказам уже лежат в ЕСПЧ и в Комитете ООН по правам человека в Женеве. Грубые заявления местных чиновников говорят о низком уровне их культуры. Согласовать или не согласовать мероприятие – это один вопрос, а тут мы имеем чистой воды хамство. В России я нигде такого не видел, чтобы чиновники выбегали из администрации, преследовали мою машину и фотографировали непонятно зачем. Подобное произошло в Алуште, в Евпатории, в Саках. Власти ссылаются на то, что в Крыму якобы нет представителей ЛГБТ, но если к этим людям такое отношение, то они действительно не захотят афишировать себя.

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​Координатор правозащитной организации Freedom House в Украине Зорян Кись напоминает, что представители ЛГБТ-сообщества есть в любом обществе, что бы ни говорили чиновники.

Говорить, что таких людей нет в каком-либо обществе, – полная дикость

– После аннексии мы утратили какую-либо связь с ЛГБТ-активистами в Крыму: они либо выехали с полуострова, либо ушли в глубокое подполье и боятся что-либо предпринимать. Говорить, что таких людей нет в каком-либо обществе, – полная дикость. Они всегда есть: 5-7% населения вне зависимости от страны и культуры. Речь может идти только о степени их включенности в общественную жизнь. В Крыму до аннексии были и ЛГБТ-активисты, и ЛГБТ-организации, а Симеиз приобрел известность на всем постсоветском пространстве как эдакий «гей-курорт». Конечно, свои проблемы были, но это не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит на полуострове сейчас.

​Научный сотрудник Центра независимых социологических исследований в России Александр Кондаков констатирует рост нетерпимости к представителям ЛГБТ-сообщества с подачи российских властей.

В обществе, где люди крайне мало знают о гомосексуальности, очень легко играть на их чувствах и на неведении

– В обществе, где люди крайне мало знают о гомосексуальности, очень легко играть на их чувствах и на неведении. Очевидно, что российские власти рассчитывали именно на этот эффект. Закон о запрете пропаганды нетрадиционной ориентации среди несовершеннолетних, конечно, повысил градус насилия и нетерпимости. Если в 2012 году судебных решений по этому закону было вынесено 33, то в 2015-м – уже 65. Преступлений на почве ненависти против представителей ЛГБТ в 2016 году совершено 90, судя по сообщениям в СМИ. В 2017-м их уже больше, главным образом из-за событий в Чечне. Счет идет на сотни, в том числе и со смертельным исходом.

​(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)