Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа, осужденные российским судом в аннексированном Крыму, Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз сделали ряд громких заявлений на пресс-конференции в Киеве.

Вслед за освобождением отдельных людей произойдет деоккупация Крыма

«Если так и будет продолжаться, если тема Крыма не будет сходить со страниц средств массовой информации, то процесс будет продолжаться и дальше, и обязательно вслед за освобождением отдельных людей произойдет деоккупация Крыма и восстановление территориальной целостности Украины. Задача минимум в этом и заключается – в этом вся наша борьба. А последующие вопросы – о законном статусе, изменениях в Конституцию будем уже решать в составе нашей родной страны», – отметил 27 октября Ильми Умеров.

Умеров также подчеркнул, что наступит время, и «он просто поедет домой», в Крым.

Никто мне не ставил условия, что я буду допущен или не допущен в Крым. Я домой поеду обязательно

«Никто предо мной никаких условий не ставил, никто со мной не встречался и не разговаривал. За две недели до тех событий, о которых говорил Ахтем, о том, что нас сначала перевезли самолетом в Анапу, а потом в Анкару, где-то за две недели до этих событий у меня были два представителя из Москвы, из высоких кабинетов ФСБ. Они просили, чтобы я написал прошение о помиловании на имя президента Путина. Я категорически отказался, после этого у меня других контактов не было, и никто мне не ставил условия, что я буду допущен или не допущен в Крым, пустят меня или не пустят. Я домой поеду обязательно», – сказал Ильми Умеров.

Ахтем Чийгоз, в свою очередь, сообщил некоторые подробности, связанные с его освобождением. Он отметил, что «по бумагам, его должны были отпустить домой», но «люди в балаклавах» вывезли непонятно куда.

Это символизм – наш народ ощутил, что за спиной есть сила, что нас не бросят

«Мы не знали, что нас вывезут в Анкару, потому первое желание все эти годы, это было приехать в Киев, но, может, в этом есть некоторая символика. […] Это символизм – наш народ ощутил, что за спиной есть сила, что нас не бросят, что мою родину не дадут порвать, что украинский народ может постоять за свою свободу, свою независимость, что наш президент будет отстаивать свободу каждого гражданина, а мой народ не терпит. Мой народ и не это выносил», – сказал Ахтем Чийгоз под аплодисменты присутствующих на пресс-конференции и добавил, что «мы здесь – мы дома».

На этой пресс-конференции председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров перечислил более сорока фамилий политических заключенных, которых предстоит освободить.

Ни один человек в Крыму, который сегодня находится или в заключении, или преследуется иным образом, он не останется один на один

«Ни один человек в Крыму, который сегодня находится или в заключении, или преследуется иным образом – подписка о невыезде и так далее, – он не останется один на один. Меня просил об этом сказать и президент Украины, но сейчас я говорю об этом от имени Меджлиса – это наша принципиальная позиция. Ни правительство, ни украинское государство, ни, более того, Меджлис не оставят никого», – сказал Рефат Чубаров.

Лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев отметил, что президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным постоянно поднимает вопросы о преследованиях крымских татар на аннексированной территории.

«Путин всегда утверждает, что это неправда, что это выдумки украинских властей о том, что там происходит. На территорию оккупированного Крыма никакие наблюдательные комиссии не пускают потому, что не знают, какие они сделают выводы. В 2015 году туда выехала турецкая правозащитная группа, как раз тогда между Турцией и Россией были очень нормальные отношения. И путинский режим очень рассчитывал, что эта группа напишет для России благоприятные выводы. Оказалось совершенно наоборот: они написали объективную оценку, и этот отчет лег на стол президенту Эрдогану», – отметил Мустафа Джемилев.

История преследования

Предполагается, что Умерова и Чийгоза помиловал президент России Владимир Путин и что его указы засекречены, поэтому не будут опубликованы. Известно, что руководители Меджлиса отказались писать обращение к Владимиру Путину о помиловании, сообщает Русская служба Радио Свобода.

По данным Радио Свобода, утром 25 октября Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова доставили в аэропорт Симферополя на разных автомобилях, причем Чийгоза – из Симферопольского СИЗО, а Умерова – из Бахчисарайской районной больницы, куда он попал 20 октября на «скорой помощи».

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Его признали виновным в публичных призывах к сепаратизму. Чийгоз был приговорен к восьми годам колонии. Его признали виновным в организации массовых беспорядков, своей вины он не признал.

Освобождение заложников и приоритеты Украины

Во время встречи с Ахтемом Чийгозом и Ильми Умеровым президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Украина будет освобождена от оккупации, а все украинские заложники вернутся домой.

Упорная работа по освобождению украинских заложников, где бы они ни были, остается одним из наших первых приоритетов

«Мы верим в то, что украинские заложники вернутся домой. Мы верим и знаем, что Украина будет освобождена от оккупации. Это касается как оккупированного Донбасса, так и незаконно аннексированного Крыма. […] Упорная работа по освобождению украинских заложников, где бы они ни были – в оккупированном Крыму или в оккупированном Донбассе, или в тюрьмах Российской Федерации, остается одним из наших первых приоритетов», – подчеркнул президент Петр Порошенко 27 октября.

Он отметил, что во время международных встреч с лидерами стран мира вопрос освобождения украинских пленников является одним из первых в повестке дня.

«Мы очень благодарны народам мира, лидерам государств и украинскому народу, который прилагал немало усилий для того, чтобы сегодняшнее событие наконец стало возможным», – сказал президент Украины, сообщает его пресс-служба.

Глава украинского государства выразил слова искренней благодарности своему коллеге, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и отметил, что именно их совместные договоренности о скоординированных действиях Украины и Турции привели к освобождению Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Версии о причинах освобождения

По мнению ряда украинских экспертов, сегодня можно только догадываться, какие договоренности в международном формате привели к освобождению политических узников Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Мы увидели размораживание процесса обмена заложниками

«Возможно, это были переговоры на международном уровне, это результат договоренностей Петра Порошенко, Реджепа Эрдогана и Владимира Путина. Не исключено, что будут новые освобождения по другим фигурантам. С другой стороны, если освобождают по политическим делам, что тогда делают за решеткой и под следствием другие фигуранты? В целом, можно сказать, что мы увидели размораживание процесса обмена заложниками, но можем только догадываться, какие истинные причины позволили выйти им на свободу», – говорит Юлия Тищенко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Освобождение всех заложников, по ее словам, возможно в результате продолжающихся переговоров на различных международных площадках, при участии украинских лидеров, представителей мирового сообщества и России.

Для Владимира Путина – это его решение на фоне коммуникации и экономического сотрудничества с Турцией

«Причины, основания, почему Кремль так поступил, вероятно, проявятся после. Но в России давно говорят о символических шагах в процессе освобождения политических заложников, которые могли бы сыграть позитивную роль в диалоге Москвы и Запада. До конца пока неясно, как проявится этот жест в российской политике, в нем есть и желание Эрдогана продемонстрировать гражданам Турции и потомкам крымских татар, которые проживают в Турции, что он не бросает соотечественников. А для Владимира Путина – это его решение на фоне коммуникации и экономического сотрудничества с Турцией, как один из эпизодов в переговорах», – отмечает Юлия Тищенко.

Она считает, что сегодня никто не может дать гарантии, что в Крыму не пройдут новые задержания и список политических заключенных не пополнится новыми именами.

Компромиссы после выдворения двух пленников

Освобождение двух политических заключенных, по словам заместителя директора Украинского института исследования экстремизма Богдана Петренко, не привело к разрешению главной и общей для всех крымских татар проблемы – Меджлис все так же остается в России запрещенной организацией.

Стратегия Москвы остается стандартной – создать проблему, а потом сделать вид, что это – подарок

«При этом по двум этим фактам мы не можем сказать, что Россия стала государством, в котором заработала правовая система. Даже если освобождение состоялось без условий, как проявление «доброй воли» Путина, мы должны понимать, что стратегия Москвы остается стандартной – создать проблему, а потом сделать вид, что это – подарок, уступки. То есть, даже выдворив двух пленников, мы можем констатировать факт, что до сих пор международная система давления на Россию не создала того механизма, который бы сделал невозможным дальнейшее заключение всех тех, кто придерживается проукраинской позиции в Крыму или в оккупированном Донбассе», – говорит Богдан Петренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Эксперт считает, что подобного рода операции должны проходить максимально открытыми для общества и прессы.

Освобождены не все пленники, а только двое, а это говорит, что у Кремля остаются рычаги давления

«Удивляет, что детали переговоров так и не были предоставлены общественности. Это может создавать предубеждение, что Украине придется чем-то поступиться. Потенциально даже согласиться на уменьшение санкций. Второе – освобождены не все пленники, а только двое, а это говорит, что у Кремля остаются рычаги давления и продавливания ситуации. Хотелось бы верить, что ситуация по освобождению крымских пленников доказала эффективность давления международного сообщества на Кремль. И что Кремль, по крайней мере, пытается сыграть роль игрока, который идет на компромисс. В то же время, понимая, что Россия тоже должна иметь интерес в переговорах, сложно понять, в чем этот интерес проявляется», – подчеркивает Богдан Петренко.

Он называет «позитивом» сам факт освобождения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, но говорит, что есть и негативная сторона этой истории.

«У Кремля есть возможность «слить» детали договоренностей, которые не понравятся части радикально настроенных украинцев. И такая угроза может стать еще одним рычагом влияния России на украинскую власть», – подчеркивает Богдан Петренко.