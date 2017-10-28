Почему Путин освободил Чийгоза и Умерова?

Гости программы «Ваша Свобода» Виталий Мартынюк, руководитель международных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХI»; Нариман Джелял, активист крымскотатарского национального движения (по «Скайпу»); Антон Наумлюк, журналист Российской редакции Радио Свобода.

27 октября в Киев прибыли заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которые ранее были освобождены из российской тюрьмы и переданы турецкому руководству. Они сначала были доставлены с территории аннексированного Крыму в Турцию. Там состоялась их встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. И вот соратники, друзья, общественность встречали Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова в аэропорту «Борисполь».

Портников: Господин Мартынюк, как Вы считаете, почему Путин пошел на освобождение Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова?

Мартынюк: На сегодняшний день очевидно, что у Путина не так много мировых лидеров, с которыми он может общаться так, как с Эрдоганом. Несмотря на сбитый турецкими военными российский самолет, все-таки Эрдоган решил не напрягать, не разрывать отношения с Российской Федерацией. Это вполне вписывается в политику Турции, которая ставит экономические приоритеты и экономическое сотрудничество на первый план.

Не так много времени осталось до президентских выборов. Таким пропагандистским посылом Путин привлекает мусульман России на свою сторону

Под вопрос также ставится ряд энергетических проектов, включая «Турецкий поток» и строительство АЭС в Турции. Путин откликнулся. Хотя и нельзя говорить о его полной международной изоляции, впрочем, все-таки он имеет ограниченный круг контактов и этот круг международного сотрудничества с Россией постепенно сужается для самого Кремля. Кремль хочет увеличить авторитет Путина. Не так много времени осталось до президентских выборов. Таким пропагандистским посылом Путин привлекает мусульман России на свою сторону, показывая, что может сделать определенные шаги для освобождения заложников, которые являются мусульманами.

‒ Господин Джелял, насколько Вы согласны со сказанным Ахтемом Чийгозом словами, что это освобождение показало крымскотатарскому народу, что на его стороне есть силы и есть поддержка? Насколько это так воспринимается в Крыму?

При поддержке украинского государства, международных партнеров и всего сообщества возможно будет все же освободить Крым и вернуть его де-факто в состав Украины

Джелял: Я не стал бы акцентировать только на этом. Но не соглашаться тоже не могу. Крымскотатарское национальное движение имеет очень богатую и длинную историю. И неоднократно именно благодаря поддержке международного сообщества, отдельных государств крымские татары побеждали, в первую очередь при возвращении на родину. И сегодня при поддержке в первую очередь украинского государства, при поддержке международных партнеров и всего сообщества возможно будет все же освободить Крым и вернуть его де-факто в состав Украины. Надо очень много усилий и тех, кто проживает в Крыму, и прежде всего украинского государства, украинской армии, чтобы и цель, о которой говорил Ильми Умеров, была достигнута, наконец-то.

‒ Господин Мартынюк, а для чего Эрдогану было вмешиваться в историю с Чийгозом и Умеровым? Он мог выиграть ситуацию, а мог и не выиграть. Как известно, когда задаешь такие условия, делаешь предложения непредсказуемому лидеру, то можешь и проиграть. Это был риск с его стороны.

Эрдоган показал, что действительно поддерживает территориальную целостность Украины, и самому крымскотатарскому народу, что поддерживает их

Мартынюк: Это был политический риск. Накануне практически не было информации, что произойдет такое освобождение. Эрдоган был заинтересован, так как не был уверен до конца, что может произойти. Путин непредсказуем ‒ может поступить так, как считает нужным. С начала 2014 года Турция была не слишком активна в крымском вопросе, в противостоянии Украины российской агрессии. Здесь Эрдоган сделал важный для себя шаг, показал, что действительно поддерживает территориальную целостность Украины, и самому крымскотатарскому народу, что поддерживает их.

В то же время надо учесть внутреннюю ситуацию в Турции ‒ проведенный референдум о независимости Курдистана. Эрдогану нужны внутренние союзники. В такие союзники он хочет получить именно крымскотатарское население Турции. Освобождение граждан Украины произошло, но из него пытаются получить дивиденды лидеры разных стран по-своему.

‒ Господин Джелял, Вы считаете, что крымскотатарское движение сегодня имеет поддержку со стороны Анкары, ваших соотечественников, которые находятся в Турции уже столетиями? Насколько можно говорить о поддержке не только сугубо символической, но и практической, с точки зрения именно отстаивания идеи территориальной принадлежности Крыма Украине?

Джелял: Надо говорить о том, что ты хочешь и имеешь на самом деле. Крымскотатарская диаспора в Турции на пути формирования политического сознания. Они не переживали депортацию 1944 года, намного раньше были вынуждены покинуть родину. Однако есть моральная поддержка и есть попытка поддержать материально. Политические акции, которые проводит крымскотатарская диаспора в Турции, в частности у посольства Российской Федерации, через общение с руководством Турции, дают определенный результат. Очень много можно услышать, что хотелось бы больше, конкретнее. Однако такая же претензия есть и к согражданам в Украине, чтобы и украинское государство, и соотечественники больше уделяли внимания помощи тем, кто остается в Крыму, украинским гражданам любой национальности.

‒ Господин Наумлюк, как в России отнеслись к освобождению Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза? Именно так освобождали советских диссидентов ‒ неожиданно, прямо в самолет сажали, и они оказывались в какой-то западной столице, без объяснения причин, тоже секретными указами.

Традиционно повторяется ситуация по советскому сценарию

Наумлюк: Традиционно повторяется ситуация по советскому сценарию. Никаких объявлений, никаких объяснений решения Кремля об освобождении Чийгоза и Умерова не было до вечера этого дня. Скорее всего, внимание международного сообщества к освобождению вызвало появление хотя бы каких-то объяснений. К вечеру появилась информация через подконтрольные силовикам и власти СМИ о том, что Путин помиловал в связи с запросом муфтия крымских мусульман в Крыму. Проверить эту информацию не удается.

‒ Господин Джелял, Вы знаете о том, что это была просьба руководителя муфтията? В Крыму об этом говорят?

Джелял: Говорят только те, кто должен отрабатывать эту версию. Я не слышал ни от кого из знакомых, чтобы они поверили в это. Я был посвящен на последнем этапе настолько, насколько и Ильми Умеров, в эту ситуацию.

Крымский муфтият полностью зависим от российской власти ‒ будет подтверждать любую версию...

Ни о каком участии муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева, бывшего муфтием и до 2014 года, но сейчас сотрудничающего с Кремлем, неизвестно. Наоборот, за последние годы в ситуации с преследованием крымских татар, мусульман Крыма мы имели обратную ситуацию, когда муфтий не желал прилагать усилия для освобождения разных людей, не проявил желание давать показания в суде для спасения Ахтема Чийгоза или любых других людей. О какой-то, возможно, его кулуарной просьбе не могу говорить, но в публичном пространстве... полный ноль.

Я думаю, что это выдумки ФСБ, чтобы как-то объяснить шаг Путина. Потому что и Чийгоз, и Умеров жестко отказались писать любые просьбы, письма к президенту Российской Федерации. Крымский муфтият полностью зависим от российской власти ‒ будет подтверждать любую версию...

Сценарий, который происходит в Крыму сегодня, в первую очередь господство ФСБ, связан с тем, кто возглавляет. Это Палагин. До этого отрабатывал аналогичные методы давления «достаточно удачно» в Башкортостане. В Крыму за любое несогласие не только крымские татары, но даже сегодня те, кто ходил на так называемый «референдум», поддерживал российское присутствие в Крыму, знают теперь, что... этого делать нельзя.