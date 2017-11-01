Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.​

«Для украинских рыбаков «война изменила все», – пишет американское издание Рolitico. «Борьба за контроль над приморским регионом вызывала бурные столкновения в прошлом: крымские татары, монгольские полчища и казачьи всадники; имперские державы Литвы, России, Польши и Турции; соперничающие флоты Крымской войны; нацисты и Красная Армия, – все они боролись за влияние в регионе. В июле военные США начали строительство операционного центра в черноморском порту «Очаков», расположенном менее чем в 100 милях от Крыма (российские государственные СМИ осудили это как «опасную близость»). С наступлением четвертой военной зимы в Украине региональная напряженность вовсе не снизилась. По словам аналитиков из «Jane's», центра американо-украинских учений, этот объект будет командовать военно-морскими, воздушными и специальными подразделениями. Бывший командующий Черноморским флотом России выразил обеспокоенность тем, что центр может быть использован, чтобы следить за силами Москвы в Крыму, который с момента аннексии становится все более милитаризированным».

«Москва и постсоветское пространство смотрятся в каталонское зеркало», – полагает испанская газета El Pais. «Из семи споров, поставленных на карту, четыре (Южная Осетия, Абхазия, Нагорный Карабах и Приднестровье) проявились и обострились, когда Советский Союз все еще существовал, в пылу перестройки (процесс реформ), предпринятой Михаилом Горбачевым; три других (Крым и самозваные «народные республики» Донецка и Луганска, входящие в одноименные украинские области) стали международными проблемами в 2014 году в результате политического и военного вмешательства России в Украине. Семь отторгнутых от международного сообщества территорий страдают разной степенью изоляции, поскольку их отношения с миром в значительной степени зависят от государств, частью которых они являются с точки зрения ООН. (Абхазия и Южная Осетия – Грузии; Приднестровье – Молдовы; Нагорный Карабах – Азербайджана; Крым, «ДНР» и «ЛНР» – Украины). Со своими экономическими, военными, а также культурными и гуманитарными ресурсами Россия для этих отвергнутых выступает в качестве альтернативы изоляции, выраженной санкциями, физическими блокадами, препятствиями для взаимоотношений и коммерческих операций, и перемещений во внешний мир. Ежедневно российские регулярные самолеты летают из Москвы в Крым, а автобусы пересекают границы, которые не контролируются Украиной на маршруте между российским городом Ростовом и сепаратистами «народных республик». Западные компании не могут торговать напрямую с отверженными, но могут через Россию или Армению (в случае с Карабахом). Те, кто путешествуют или торгуют таким образом, могут стать невъездными в Украине или Азербайджане».

«Путин останется, и Западу придется жить с ним», – прогнозирует британская редакция американского издания The Huffington Post. «На Западе возлагают много надежд на Алексея Навального и его критику коррупции Путина, отсутствия основных демократических свобод и конфискации государственных активов сетью бывших сотрудников спецслужб, которые выросли в богатстве с 1990-х годов с Путиным и которые никогда не бросят вызов его превосходству в политической сфере. Но по вопросу, который вызвал самую большую конфронтацию между Путиным и Западом – аннексии Крыма и продолжающейся поддержки Кремлем вооруженного мятежа сепаратистов на востоке Украины – Навальный не осмеливается выступить в пользу возвращения Крыма Киеву. Как писал Николай Клименюк для «Open Democracy», Навальный даже не упоминает Крым в своем президентском манифесте 2018 года. Попрекните россиян Крымом, и они отвечают: «Косово».

«Украинский гамбит Турции», – материал с таким заголовком опубликован американским журналом The American Interest. «Возьмем, к примеру, Крым. Несмотря на недавнее сближение с Россией, взгляды Анкары на аннексию 2014 года не изменились ни на йоту. «Турция будет и впредь поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», – сказал Эрдоган во время своего визита в Киев, повторив заявление, сделанное министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в феврале после очередного заседания совместной группы планирования между министерствами иностранных дел Турции и Украины, также состоявшегося в Киеве. Турция также поддерживает своих этнических родственников – крымских татар. Турецкие чиновники использовали каждый случай, чтобы продемонстрировать поддержку эмигрировавшим лидерам Меджлиса – зонтичной структуры крымскотатарской общины, которую российские власти внесли в «черный список» как экстремистскую организацию в 2016 году. Однако, недавно уступив Эрдогану, Россия передала Турции двух крымскотатарских лидеров Ахтема Чигоза и Ильми Умерова (оба были заключены в тюрьму за противодействие аннексии в 2014 году). Правительство Турции также оказывало помощь крымскотатарскому добровольческому батальону, участвующему в блокаде сухопутного сообщения с Крымом (хотя оно было достаточно осторожным, чтобы не поставлять оружие). В марте 2017 года Турция дошла до того, что запретила судам под своим флагом посещать Крым. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, находившийся в то время в Турции, приветствовал этот шаг, назвав его «очень сильным сигналом». Турция также отменила принятое в ноябре 2016 года после потепления отношений с Россией решение о налаживании паромного сообщения с портами Севастополя и Керчи».