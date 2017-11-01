Расследование возможного вмешательства России в президентские выборы в США и предъявление обвинений советникам президента Дональда Трампа является центральной темой на страницах западных СМИ. Кроме этого, ведущие медиа значительное внимание уделяют теме убийства украинского волонтера, пресс-офицера батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой, произошедшее накануне под Киевом. Журналисты называют Окуеву и ее мужа Адама Осмаева «жесткими критиками Кремля» и напоминают, что это нападение стало вторым громким нападением в Украине менее чем за неделю.

The Wall Street Journal называет Амину Окуеву оппоненткой Кремля в Украине, чьи «быстрые навыки владения пистолетом» спасли ее мужа от покушения в июне. Издание отмечает, что ее гибель стала последней в ряду убийств оппонентов Кремля с момента, как Москва аннексировала Крым и вторглась на восток Украины.

«34-летняя Окуева была этнической чеченкой, большую часть своей жизни противостояла Кремлю. Она противостояла Кремлю в Чечне, где после распада СССР было две войны, перед тем как переехала в Одессу изучать медицину», ‒ говорится в статье WSJ.

«Мы [в Чечне] не имели достаточно профессиональных медиков во время сопротивления», ‒ цитируют журналисты интервью с Окуевой, записанное в июне.

Также журналисты WSJ напоминают, что Амина Окуева была женой Адама Осмаева, тоже этнического чеченца, которого Россия обвиняет в участии в неудачном плане убийства президента Владимира Путина.

Об убийстве Амины Окуевой пишет и The New York Times. Журналисты этого издания называют это нападение «последним в ряду убийств и попыток убийств в Украине, в которых власть в Киеве обвиняет преимущественно российские спецслужбы».

«Убийство Окуевой стало вторым нападением менее чем за неделю», ‒ пишет издание.

Журналисты The New York Times называют Окуеву и Осмаева жесткими критиками Кремля и напоминают о предварительной попытке покушения на Адама, которой помешала Амина, после чего стала героиней.

Издание напоминает, что супруги Окуева и Осмаев стали знаменитыми в Украине в первую очередь тем, что они ‒ этнические чеченцы, противостоявшие пророссийским боевикам на Донбассе. А глава Чечни Рамзан Кадыров «публично угрожал этническим чеченцам, воюющим против России в Украине», ‒ отмечается в статье.

Значительное внимание западные СМИ уделяют и расследованию возможного вмешательства России в президентские выборы в США. «То, что Роберт Мюллер признал виновным бывшего советника штаба Трампа и обвинил еще двоих, в конце концов доказывает: Хиллари виновата!», ‒ говорится в статье The Washington Post.

Издание отмечает, что в понедельник линия защиты президента США Дональда Трампа по российскому расследованию ‒ «мы не вступали в сговор» ‒ несколько пошатнулась. Советник штаба Трампа Джордж Пападопулос признал «контакты с русскими, которые предлагали Трампу электронные письма Хиллари Клинтон и другую «грязь», и подтвердил, что «пытался организовать встречи с российскими чиновниками». «А это значительным образом словарное определение «заговора», ‒ замечает автор статьи.

Но, отмечает The Washington Post, «недостаток честности Трампа компенсируется избытком ловкости». «Не отказавшись от линии защиты «заговора нет», Белый дом уже выдвигает на первый план другую позицию ‒ «хорошо, возможно, мы вступили в сговор, но Клинтон вступила в сговор больше».