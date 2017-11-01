Освобожденный из российской колонии крымчанин Григорий Ларионов намерен добиваться от России компенсации из-за примененных к нему пыток со стороны российских силовиков во время заключения. Об этом он рассказал Крым.Реалии.

По данным Крымской правозащитной группы, Григория Ларионова арестовали в феврале 2014 года за кражу, якобы совершенную еще в 2011-м. Российский суд приговорил украинца к четырем годам лишения свободы, отбывать срок его вывезли в российскую колонию. Ларионов отвергает все обвинения, он уверен, что попал в тюрьму из-за отказа от российского гражданства и не стал передавать свой бизнес властям. Сейчас он хочет вывезти свою семью с аннексированного полуострова, несмотря на то, что российские власти запретили ему посещать Крым.

Освобожденный из российской колонии крымчанин Григорий Ларионов утверждает, что его заключение было незаконным от начала до конца.

Письменных подозрений не предъявили, решения суда о лишении свободы не было – вплоть до вынесения приговора

– Я родился в Симферополе, всегда жил и работал в Крыму. В конце января 2014 года начался захват полуострова российскими войсками, а во второй половине февраля меня арестовали российские полицейские по обвинению в якобы совершенной мной в 2011-м краже на территории Украины, у гражданки Украины. Письменных подозрений мне не предъявили, решения суда о лишении меня свободы не было – вплоть до вынесения приговора в июне 2014 года. Я находился под арестом незаконно, а еще меня принуждали принять российское гражданство. На это я никак не мог пойти, поскольку являюсь офицером запаса украинской армии и давал присягу.

Григорий Ларионов отмечает, что кроме него российские силовики пытали еще одного украинца.

Против него настраивали уголовное сообщество, многократно избивали в «пресс-хате»

– В СИЗО Симферополя и в колонии №5 Кировской области России со мной сидел другой политзаключенный украинец Александр Костенко. Против него настраивали все местное уголовное сообщество, многократно избивали в «пресс-хате», то есть в специальной камере для издевательств. Впоследствии сотрудники ФСБ сломали ему руку, которая потом неправильно срослась из-за попыток скрыть инцидент. Так что Александр фактически стал инвалидом на одну руку. В последний раз я видел его в мае-апреле 2017 года. У нас далеко не сразу появилась возможность обращаться и в украинское консульство, и в суд, и в правозащитные организации. До 2016 года моя семья даже не знала, где я нахожусь, поскольку все письма уничтожались.

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Член Крымской правозащитной группы Виссарион Асеев предлагает украинским властям задуматься о том, как помочь освобожденным в России политзаключенным.

– У нас даже нет данных о том, сколько именно крымских заключенных отказались от российского гражданства и после этого в нарушение международного права были вывезены на территорию России. В итоге им некуда будет вернуться, поскольку россияне не пустят их домой в Крым без документов. Люди попадут в замкнутый круг без паспорта, жилья и работы. Вообще, у меня большие вопросы, что будет делать Украина, когда вернутся Олег Сенцов, Александр Кольченко и другие политзаключенные. В Крыму у них остались семьи, жилье, имущество, но Россия их, конечно же, туда не пустит. Как Украина будет обустраивать таких людей? Нужно как минимум предоставлять им бесплатное государственное жилье на первое время, но у нас пока что никто об этом не думает. А политзаключенных украинцев в России все больше, счет может идти на сотни людей.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)