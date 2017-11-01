Побег из Каталонии

Его ищут, чтобы арестовать в Испании, а он публично выступает в Брюсселе. Президент правительства Каталонии Карлос Пучдемон, который лишен должности центральным правительством Испании и которому грозит 30 лет заключения, если испанский суд признает его виновным, собрал европейскую прессу, чтобы заявить: в Испании не хватает демократии, каталонцы воспользовались правом на самоопределение, и теперь он с частью правительства региона будет искать пути к диалогу и вести политическую борьбу с Мадридом из Брюсселя.

Международное сообщество должно отреагировать на преследования со стороны испанских властей каталонцев, стремящихся к независимости, ведь «дело Каталонии» ‒ это ценности, на которых построено европейское сообщество ‒ об этом 31 октября заявил президент Каталонии Карлос Пучдемон в битком заполненном международной прессой Брюссельском пресс-клубе.

«Отказывать нам в праве на свободу слова, незаконно лишать нас должностей, избегать диалога, «закрывать глаза» на действия ультранационалистов или сажать нас в тюрьму как террористов на 30 лет ‒ на этом Евросоюзу приходит конец», ‒ заявил в Брюсселе лидер каталонских сепаратистов.

«Часть правительства Каталонии со мной ‒ легитимным президентом ‒ приехала в Брюссель, чтобы осветить каталонские проблемы в институциональной центре Европы и осудить политизацию испанского судопроизводства, отсутствие беспристрастности и желание преследовать идеи, а не преступления, и показать миру серьезные демократические недостатки, существующие в Испании. Мы хотим обратить внимание на решение каталонцев и наше право на самоопределение», ‒ отметил Пучдемон.

При этом он подчеркнул, что не намерен просить политического убежища в Бельгии (что позволяет гражданам стран Евросоюза бельгийское законодательство), ведь его появление в Брюсселе, который является столицей ЕС, должно вынести «каталонскую независимость» на европейский уровень.

Отсюда, с безопасного места, он намерен продолжать свое дело ‒ добиваться признания суверенитета Каталонии. С тех пор, как испанская полиция взяла контроль над администрацией каталонской полиции, все члены правительства и сторонники независимости были лишены защиты, добавляет Пучдемон.

Избежать насилия и 30 лет заключения

Столкновения, прямая конфронтация и физическое сопротивление испанской власти ‒ этого, убеждает каталонский политик, он пытается избежать. Поэтому он и его соратники решили переехать в Брюссель. В то же время, говорит Пучдемон, он готов предстать перед судом, если будет гарантирована его беспристрастность.

Испанский Конституционный суд во вторник прекратил действие декларации о независимости Каталонии, которую в прошлую пятницу объявил каталонский парламент. Мадрид передал управление Каталонией правительству Испании. Каталонское правительство, а также его президент Карлос Пучдемон лишены должностей, а внеочередные региональные выборы назначены на 21 декабря.

Вы будете уважать этот результат, если сторонники независимости будут в большинстве?

В своем выступлении лидер каталонских сторонников независимости заверил, что будет уважать результаты этих досрочных выборов, но также призвал и испанские власти, в частности, партию премьер-министра Испании Мариано Рахоя, взять на себя «четкое обязательство» о признании результатов голосований в Каталонии.

«Мы будем уважать результаты выборов, которые назначили на 21 декабря, независимо от результата. Но хочу спросить у испанского правительства: вы будете уважать этот результат, если сторонники независимости будут в большинстве?» ‒ спрашивает Пучдемон.

Бельгия пытается избежать чрезмерной официальности визита Пучдемона

Публичное выступление в Брюсселе ‒ первое с момента, когда Пучдемон в воскресенье вечером в своем микроблоге Twitter поздравил с символической победой футбольный клуб Жироны, каталонского города, где он в свое время был мэром, над мадридским «Реалом».

Объявление о независимости Каталонии, сделанное в прошлую пятницу, не признало ни одно государство или европейское учреждение Брюсселя, где вместо этого выразили солидарность с правительством Испании. Выступление Пучдемона в бельгийской столице состоялось в частном заведении «Брюссельский пресс-клуб». Сначала же пресс-конференция планировалась в знаковом для европейской политики зале Residence Palace.

По информации европейских дипломатических источников, в этом Карлосу Пучдемону отказали, чтобы избежать чрезмерной официальности его приезда. Это еще один жест солидарности с Испанией – на этот раз со стороны бельгийских властей, некоторых представителей которой критикуют за симпатии выбору каталонцев.

«Пучдемон имеет те же права и обязанности, что и любой европеец» ‒ премьер Бельгии

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во вторник на присутствие в Брюсселе и заявления Карлоса Пучдемона отреагировал нейтральным заявлением.

Он говорит, что представитель Каталонии находится «в Бельгии не по приглашению, не по инициативе правительства», ведь свободное движение в пределах Шенгенской зоны позволяет ему присутствовать в Бельгии без каких-либо других формальностей. По его же словам, Пучдемон приехал в Брюссель, потому что это столица Европы, и «к нему будет такое же отношение, как и к любому другому европейскому гражданину».

Глава правительства Бельгии отметил, что не использовал никаких мер для поощрения прибытия Пучдемона на территорию Бельгии. Вместо этого он сказал, что «неоднократно призывал к политическому диалогу в Испании для урегулирования политического кризиса в контексте национального и международного порядка».

«Господин Пучдемон имеет те же права и обязанности, что и любой европейский гражданин ‒ ни больше, ни меньше. А бельгийское правительство, со своей стороны, обеспечит уважение к верховенству права» и «будет поддерживать регулярные дипломатические контакты с Испанией», сказал Мишель.