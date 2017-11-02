Дело Манафорта: вернут ли Украине украденные деньги?

Есть ли у Украины шанс вернуть деньги, которые Партия регионов платила Полу Манафорту? Об этом журналисты Голоса Америки поговорили с экспертами.

«Я не сомневаюсь, что большинство этих сумм (фигурирующие в деле Манафорта) ‒ это деньги украинского народа», ‒ утверждает Алина Полякова, исследователь ведущего научного учреждения США Brookings Institution.

Полякову поразили объемы денег, в отмывании которых обвиняют Манафорта. Это 18 миллионов долларов, которые он переправил в США и 75 миллионов долларов на оффшорных счетах. На эти выплаты ушла часть денег, украденных Януковичем в Украине, считает Полякова.

«Виктор Янукович, сбежавший из Украины после событий Майдана, оставил украинскую казну почти пустой. Исчезло почти 40 миллиардов долларов. Я не сомневаюсь что часть этих денег получил Манафорт», ‒ отметила исследовательница.

«Манафорт ‒ это лишь небольшая часть проблемы. Правительство Виктора Януковича украло гораздо больше», ‒ говорит Полякова.

«Янукович возглавлял олигархическую структуру в Украине, построил коррупционную вертикаль, которая агрессивно вела себя с бизнесом, занималась вымогательством», ‒ соглашается заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.

И Шимкив, и Полякова говорят, что эти деньги нужно вернуть в Украину. Дмитрий Шимкив заверяет, что Украина готова сотрудничать с правоохранительными органами США по этому вопросу.

«Украинцы радуются новости о Манафорте», ‒ говорит исследователь Atlantic Council Адриан Каратницкий.

Но сможет ли Украина вернуть деньги – будет зависеть от развития событий в деле Манафорта, которое может идти по трем сценариям, считает Алина Полякова:

Власть США может попытаться привлечь Манафорта к сотрудничеству – как важного свидетеля в расследовании специального прокурора Мюллера о российском вмешательстве в аммриканские выборы.

Журналисты могут получить новые доказательства происхождения средств, которые станут основой для новых обвинений Манафорта.

Традиционное развитие судебных дел.

Новые доказательства по делу могут привести к запросу на возврат части денег в Украину, ‒ утверждает Полякова.

Мы сможем получить больше информации о нарушениях, которые происходили в Украине во времена Януковича

Дмитрий Шимкив осторожнее оценивает перспективы возврата денег и отмечает сложности процедуры. «Генеральная прокуратура, или Национальное антикоррупционное бюро Украины имеют соответствующие полномочия на запросы сотрудничества с правоохранительными органами США, но необходимо учитывать процедуру», ‒ отметил Шимкив. Он привел пример дела Лазаренко, которое длится годами и пока не привело к возвращению средств, хотя Лазаренко полностью сотрудничает со следствием.

Дело Манафорта, по мнению Шимкива, может быть полезным для укрепления уже существующих обвинений против коррупционеров режима Януковича. «Мы убеждены, что в результате допросов Пола Манафорта правоохранительными органами США мы сможем получить больше информации о коррупции, или других нарушениях, которые происходили в Украине во времена Януковича. Это может усилить дела, над которыми работают правоохранительные органы в Украине».