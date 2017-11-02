Тайные похороны Амины Окуевой

Пресс-секретаря добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амину Окуеву, погибшую от пуль в результате покушения недалеко от Киева, 1 ноября похоронили в городе Днепре по мусульманскому обычаю ‒ так, как она просила в завещании.

На похоронах было нелюдно: только родственники и близкие друзья семьи. Место проведения погребального обряда окружили вооруженные полицейские. Погребальную молитву, которую планировали проводить в мечети в Киеве, отменили, опасаясь нового теракта, объяснил муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов.

«Адам Осмаев позвонил мне и сообщил, что по соображениям безопасности родные Амины не привезут ее в мечеть в Киеве для проведения погребальной молитвы (в исламе такая молитва проводится только у тела умершего ‒ ред.). И повезли ее в город Днепр. Это была последняя воля погибшей ‒ быть похороненной около могилы командира ее батальона Исы Мунаева. Осмаев опасался, что может быть двойной теракт – ведь террористы могли ждать, пока в мечети соберется больше людей на молитву», ‒ рассказал муфтий.

Саид Исмагилов рассказал об особенностях мусульманского обряда погребения. По его словам, ранее солдат, погибших от рук врага, хоронили в военной форме и не смывали кровь из ран. Однако родные Амины решили обмыть погибшую и собственноручно пошили ей белый «кафан» (саван). В могилу ее опускал лично имам мусульманской общины города Днепра, рассказал Саид Исмагилов.

Муж Амины, воин-доброволец Адам Осмаев, раненный во время покушения, о гибели жены говорит с горечью.

«К сожалению, у нас не обошлось без потери настоящего, истинного патриота, любившего Украину, самоотверженного и честного. Это удивительный человек. Хотя у нас не принято хвалить жену, но что есть, то есть», ‒ сказал журналистам Осмаев.

Мать Амины Окуевой Ирина Никифорова вспоминает о том, что с начала войны на Донбассе ее дочь была готова на самопожертвование.

Она знала, что положит свою жизнь. Потому что верить ‒ значит жертвовать

«Она знала, что положит свою жизнь. Есть люди, которые остаются легендами именно потому, что понимают свое предназначение. Потому что верить ‒ значит жертвовать», ‒ отметила Никифорова.

1 ноября на Михайловской площади собрались украинские ветераны и волонтеры, чтобы почтить память Амины Окуевой. Они развернули два флага: украинский государственный и чеченский национальный – с изображением волка.

Один из участников акции, ветеран батальона «Айдар» Руслан (позывной «Чечен») отмечает, что судьба Амины Окуевой типична для добровольцев, о которых не заботится украинское государство.

Мы все воевали за Украину, но власть к нам безразлична. Ее не смогли защитить

«Я знал Амину и Адама в Чечне, и позже в Украине. Ее судьба типична: мы все воевали за Украину, но власть к нам безразлична. Ее не смогли защитить. Я получил множество ранений в войне с Россией, но остаюсь никому не нужным», ‒ отметил он.

Скорбь и соболезнования семье Амины Окуевой выразили и украинские чиновники.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что на убийство женщины-добровольца «должен быть жесткий и адекватный ответ».

Следствие по убийству Окуевой и покушению на Адама Осмаева ведут МВД и прокуратура. Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что его ведомство «максимально способствует следствию».

Большинство подробностей следствия держат в тайне, но некоторые подробности и основные версии преступления Радіо Свобода удалось узнать.

Фактически в Украине действует разветвленная сеть российских агентов

«Все версии, которые выдвигались, – Россия, боевики-кадыровцы или те же исполнители, что и в деле Мосийчука ‒ сводятся в одну. Речь идет о том, что нынешнюю Чечню, пока она в составе России, пытаются сделать базой для организации терактов. Следователи на месте преступлений собрали доказательную базу, она вскоре будет накладываться на доказательства, полученные во время экспертиз. Но основным ответом на этот вызов должно быть выявление заказчиков и исполнителей, которые могли как уехать, так и остаться в Украине. Фактически в Украине действует разветвленная сеть российских агентов. Пятая колонна уменьшилась за последние годы, но все равно поднимает свою преступную голову. Нам хотелось бы, чтобы жертв не было вообще. Но это суровая действительность войны ‒ потому погибают украинские воины», ‒ рассказал советник министра внутренних дел Иван Варченко.

Народный депутат Игорь Мосийчук соглашается с тем, что Амина, которая была его помощницей, погибла от той же преступной группы, которой накануне был ранен он сам и погибли прохожие.

Что касается сети российских спецслужб в Украине, то прокуратура сейчас выходит на ее звенья: речь идет о структурах, которые пытаются поставить теракты в Украине на поток, утверждает главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, следствие располагает данными лиц, координирующих деятельность этих центров.

Действуют специальные центры, поставившие террористические акты на поток

«Действуют специальные центры, поставившие террористические акты на поток. Помощь в выполнении этих актов предоставляло достаточно значительное количество граждан, проживающих на территории нашего государства в различных областях», ‒ сказал Матиос 1 ноября в Киеве.

По словам военного прокурора, сейчас идет работа над тем, чтобы этих людей задержать.

В российских интернет-изданиях и на украинском ресурсе «Страна.Ua» появилась версия, что убийство Окуевой якобы стало следствием скрытого противостояния в среде чеченских добровольцев в Украине. При этом издание не называет имен источников такой информации. Тем временем и правоохранители, и украинские добровольцы, и активисты, знавшие Амину Окуеву лично, такую версию событий отвергают.

Боец Украинской добровольческой армии Елена Белозерская, которая была знакома с Аминой Окуевой и сотрудничала с ней в зоне боевых действий, предполагает, что такие сообщения являются типичным информационным сопровождением преступлений, совершаемых российскими спецслужбами.

У Кадырова менталитет первоначального вождя, и он уверен, что убрав кровного врага своего хозяина, выслужится перед ним

«Разборки между чеченцами в Украине как причина этого убийства ‒ это интернет-вливания. Да, может быть какая-то конкуренция за волонтерскую помощь. За это поливают грязью онлайн, но не убивают. По официальной российской версии, Адам планировал покушение на Путина. Да, российский президент ‒ преступник планетарного масштаба. Но вряд ли он лично планирует такую месть. Но у Кадырова менталитет первоначального вождя, и он уверен, что убрав кровного врага своего хозяина, выслужится перед ним. Но это может быть и тема ФСБ, целью которой является дестабилизация ситуации в Украине. К сожалению, исполнителями могут быть не чеченцы, а вообще граждане Украины. Но куратор, тот, кто привез деньги и организовал слежку, ‒ несомненно, с российским паспортом», ‒ отметила Елена Белозерская.

Поэтому для предотвращения дальнейших нападений на активистов и добровольцев надо срочно закрыть границу с Россией, разорвать с ней дипломатические отношения и ввести режим нулевой толерантности к России, говорит Белозерская. По ее мнению, Адам ‒ следующая цель российских спецслужб, поэтому она призывает предоставить ему украинское гражданство и максимальную охрану.

Ветеран батальона МВД «Киев-2» и координатор движения «С14» Евгений Карась, который учился военному делу с Аминой Окуевой в батальоне «Киев-2», говорит о мотивах заказчиков ее убийства.

Амина и Адам очень мешали России, они заточены не под финансовые разборки, а под борьбу с врагом и агентурную работу

«Амина и Адам очень мешали России, они заточены не под финансовые разборки, а под борьбу с врагом и агентурную работу. Кадырова содержит Кремль, поэтому враги у них общие. Для теракта стандартным является информационное сопровождение ‒ начинают басни, Окуева, мол, боролась за власть или финансовые потоки. Не факт, что общество в это сейчас поверит. Но создается мощный шум относительно жертвы теракта. Так же было после жестокого убийства (расстрела) Тимура Махаури», ‒ говорит Евгений Карась.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил украинские спецслужбы в организации убийства Амины Окуевой. Он написал в сети Telegram, что Киев хотел таким образом «обвинить Россию в своих бедах» и отвлечь внимание Запада от антиправительственных митингов в Украине.

Амина Окуева родилась в 1983 году, приняла ислам в начале 2000-х годов, в первом замужестве (ее тогда звали Наталья Никифорова). Недолго жила в России, потом вернулась в Украину и получила медицинское образование в Одесском университете имени Мечникова, а после его окончания работала врачом-интерном в одной из городских больниц. Амина участвовала в Евромайдане, оказывала помощь пострадавшим. Впоследствии вместе с мужем воевала на Донбассе. Ее мужа Адама Осмаева российские власти обвинили в подготовке покушения на российского президента Владимира Путина.