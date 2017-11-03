Арбитражный суд Москвы отказал концерну Siemens в том, чтобы приостановить рассмотрение дела по иску к структурам «Ростеха». Представитель немецкой стороны просил сделать это до окончания параллельного процесса с ООО «Сименс технологии газовых турбин», в котором истец требует признать незаконной сделку по поставке турбин между этой компанией и ОАО «Технопромэкспорт» от 10 марта 2015 года.

Ранее, 30 октября, суд оставил в силе решение первой инстанции и отказался арестовывать газовые турбины, которые находятся в Крыму. По информации российского издания ТАСС, сейчас в Арбитражном суде Москвы рассматриваются два иска немецкого концерна к структурам «Ростеха» и один встречный иск от российской компании к Siemens.

Президент украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар убежден, что немецкий концерн – прямой соучастник схемы по обходу санкций.

Суды Siemens против российских компаний – это часть постановочного шоу

– Я считаю, что суды Siemens против российских компаний – это часть постановочного шоу. Немецкая компания хочет выставить себя непричастной к установке ее турбин в Крыму. Раньше концерн угрожал свернуть отдельные совместные проекты или вообще партнерство с Россией, но сейчас уже ничего не слышно. Суть большого замысла в том, чтобы исключить из контрактов задним числом ограничительные пункты, что сделало бы транспортировку оборудования на аннексированный полуостров полностью законной с точки зрения России. Вся медиашумиха вокруг разных исков создает иллюзию правового решения конфликта. Мне кажется, что Брюссель не обманется, а европейское расследование покажет, что Siemens все же нарушил санкции.

Партнер информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин считает, что принципиальная позиция Siemens не позволит нормально эксплуатировать газовые турбины в Крыму.

Siemens в любом случае откажется поставлять программное обеспечение, запчасти и обслуживать турбины, если их оставят в Крыму

– Мы видим путаницу во мнениях с российской стороны. Компания, которая поставляла эти турбины в Крым, раньше утверждала, что они полностью произведены в России, так что говорить тут не о чем. Теперь они поменяли позицию и признают, что турбины – немецкие. То есть мы видим шаг к компромиссу, но пока продолжаются суды, исход предсказать очень трудно. Думаю, что компания Siemens в любом случае откажется поставлять программное обеспечение, запчасти и обслуживать турбины, если их оставят в Крыму, а это может серьезно затруднить работу этого оборудования. Поэтому режим чрезвычайного положения в энергетике полуострова может продолжаться очень долго, до нескольких лет. А немецкий концерн продолжит выгодное сотрудничество с Россией, которое не противоречит санкциям.

Доцент Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, специалист в области международного регулирования в сферах энергетики Антон Левин заключает, что Siemens вполне может остаться в выигрыше даже после такого громкого скандала.

Украина, к сожалению, никак не может повлиять на судебные разбирательства в России, пусть даже касающиеся поставок турбин в аннексированный Крым

– Украина, к сожалению, никак не может повлиять на судебные разбирательства в России, пусть даже касающиеся поставок турбин в аннексированный Крым. Что до возможной реакции Европы, это могут быть санкции либо отдельных стран, либо всего Евросоюза в целом, но насколько жестко там захотят наказать Siemens, большой вопрос. Причем вопрос не юридический, а политико-экономический. Уже летом этого года, когда скандал был в самом разгаре, немецкий концерн опубликовал план действий в связи с поставками турбин в Крым и декларировал определенные намерения, чтобы не допускать таких ситуаций в дальнейшем. Искренне это было или нет, но такой ход явно призван отвести от Siemens возможное наказание.

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(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)