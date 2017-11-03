Миллиарды для Крыма

Власти Крыма впервые утвердили бюджет на три года вперед. Согласно их финансовому плану, каждый год местная казна будет прирастать примерно на 10 миллиардов рублей – до отметки в 190 миллиардов рублей в год, дефицит при этом останется нулевым. Крымские чиновники ожидают рост инвестиций, промышленного производства и строительства. Только в 2018-м на развитие экономики полуострова потратят 76 миллиардов рублей. Это почти половина всего бюджета Крыма на следующий год.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов уверен, что финансовые проблемы достались Крыму в наследство от Украины.

Трехлетнее планирование – это не очень надежно

– В Крыму очень много проблем. Я был там несколько раз и могу сказать, что полуостров унаследовал все тяжелые пороки украинской бюрократической системы. Это полный хаос в документах, неясность с земельным фондом, незавершенный переход компаний на работу по российскому законодательству. Множество пробуксовок! И при этом в Крыму нет конкурентоспособной инфраструктуры, чтобы развивать там туризм. Думаю, что российское руководство захочет исправить эти недоработки и сделать полуостров привлекательным, поскольку российский турист избалован Турцией. Однако надо признать, что трехлетнее планирование неэффективно, поскольку возможны разные изменения в мировой экономике. Это не очень надежно.

Василий Колташов уточняет, что бюджет Крыма будет считаться бездефицитным благодаря поступлениям денег из российского бюджета, которые зачислят как доходы. Экономист прогнозирует, что на полуострове сменят руководство – ради эффективного освоения средств и искоренения коррупции. По его мнению, в адаптации Крыма к российским реалиям местные чиновники не пошли дальше выдачи паспортов.

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Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников находит вину Украины в недостаточном экономическом развитии Крыма.

России нужно подтянуть полуостров до своего уровня

– Только 10 из российских регионов – бездотационные, то есть они перечисляют в федеральный бюджет больше, чем из него получают. То, что Крым дотационный на 80%, – это абсолютно нормальная ситуация, ведь он больше 20 лет находился под контролем Украины, как нелюбимое дитя. Теперь России нужно подтянуть полуостров до своего уровня. То, что сейчас происходит в Крыму, характерно для украинского стиля управления. Конечно же, коррупция есть и в России, но с ней борются – сажают и министров, и губернаторов.

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний считает, что в Крыму не останутся выделенные на его нужды российские деньги.

Не факт, что эти 140 миллиардов рублей останутся в Крыму

– Обвинения Украины во всех бедах просто смешны: Россия уже три года как оккупировала Крым, но до сих пор не может наладить там дела. Российская экономика похожа на советскую: она делает не то, что нужно, а то, что может. Поэтому придумываются какие-то непонятные проекты, деньги разворовываются. То, что полуостров наполняет хотя бы 20% бюджета, уже хорошо: туристов нет, сельское хозяйство погибает, территория становится военной базой. Пусть из российского бюджета присылают все больше денег, но не нужно обманываться – в большинстве своем эти субвенции вернутся в Москву в виде откатов, и не факт, что эти 140 миллиардов рублей реально останутся в Крыму. Если, например, рухнут цены на нефть, то Россия резко сократит денежный поток.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)