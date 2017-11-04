Дипломатическое давление, обмен или помилование? Заместителей Меджлиса крымскотатарсокго народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова освободили еще 25 октября, как это удалось сделать – до сих пор тайна. Никаких подробностей нет, только версии.



Не возвращаться в Крым советует уволенным политузникам назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов. Он обещает лично выйти на пикет к админгранице, если Чийгоз и Умеров попытаются пересечь ее.



Откровенная беседа с Ахтемом Чийгозом – в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 13.30 (повтор в субботу в 17.30, и в воскресенье в 14.00). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 13.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.