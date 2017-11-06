«На татарский он не ходит принципиально!»

Мать 15-летнего школьника из Казани Ольга Зиятдинова через суд требует с образовательного учреждения и Минобрнауки Татарстана почти три миллиона рублей за то, что ее сына "принуждали изучать татарский язык". Изначально Зиятдинова просила ответчиков компенсировать ей миллион рублей в качестве морального вреда, а сегодня уточнила исковое заявление, увеличив требования на 1,75 млн рублей. В такую сумму она оценила материальный вред в связи с тем, что ее сыну недодали три с половиной тысячи часов обучения русскому языку​. Подробности дела – ​в материале "Idel.Реалии".

Ольга Зиятдинова в августе обратилась в Вахитовский районный суд Казани с иском к казанской кадетской школе-интернату имени Кузнецова с требованием выплатить ей компенсацию в размере 30 тысяч рублей за то, что ее сыну Ярославу, который на протяжении почти четырех месяцев находился на домашнем обучении, недодали 60 часов обучения по различным предметам. Кроме того, Ольга Зиятдинова просила суд взыскать со школы миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

"Моего сына принуждали без моей и его воли изучать татарский язык"

На прошлом судебном заседании, которое состоялось в конце октября, Ольга Зиятдинова подала заявление об увеличении исковых требований. На этот раз речь шла о преподавании татарского языка с первого по седьмой класс. Она указала, что "моего сына принуждали без моей и его воли изучать татарский язык".

"Прошу суд взыскать компенсацию морального вреда [в размере] одного миллиона рублей. Я не согласовывала с ними учебный план, они шли на нарушение наших прав и Конституции России", – отметила в заявлении Ольга Зиятдинова.

Появившаяся в коридоре суда за 10 минут до начала процесса Ольга Зиятдинова сходу сообщила представителям СМИ, что она вновь будет просить суд увеличить размер исковых требований. В заявлении, которое имеется в распоряжении "Idel.Реалии", Зиятдинова подчеркнула, что кадетская школа-интернат и Минобрнауки Татарстана "причинили мне и моему ребенку огромный материальный вред". Мать отметила, что в России "детям в школах за один учебный год преподается 1200 часов русского языка и литературы", тогда как в Татарстане "преподается 700 часов".

"Разница в незаконном уменьшении часов составляет 500 часов. Соответственно [если] 500 часов умножить на 500 рублей за один час репетиторства, получается 250 000 рублей. Умножаем на семь лет и получается 1 750 000 рублей. То есть общая сумма за этот период составляет 1 750 000 рублей", – указала Зиятдинова и просила взыскать со школы и Минобрнауки РТ именно эту сумму.

– Я надеюсь, что решение будет против нас, потому что у нас в республике коррупция, – констатировала в беседе с журналистами Ольга Зиятдинова.

Отвечая на вопрос, хочет ли она, чтобы татарский язык ее сыну не преподавали вообще, мать ответила утвердительно.

"Конституцию Татарстана нужно приводить в соответствие Конституции России – там есть много несоответствий. И в последующем я также хочу подавать в Конституционный суд России"

– У нас государственный язык – русский. Никто не должен принуждать! Почему мы, русскоязычные, должны учить [татарский язык]. У меня муж татарин: и первый, и второй. С первым мужем мы ходили в Министерство образования и науки РТ по поводу старшего сына – ему сейчас 28 лет. В 1997 году он пошел в первый класс – я с тех пор уже жалуюсь, зная, что в Москве столько-то часов [русского языка преподают]. Раньше ссылались на нормы республики, но теперь у нас, к сожалению или к ухудшению, договора о разграничении полномочий нет и все – суверенитет кончился. Поэтому действующую Конституцию Татарстана нужно приводить в соответствие Конституции России – там есть много несоответствий. И в последующем я также хочу подавать в Конституционный суд России, – заявила Ольга Зиятдинова.

Напомним, учебные планы в школах Татарстана начали изменять после предписаний надзорных органов. В июле этого года президент России Владимир Путин, выступая в Йошкар-Оле, подчеркнул, что "заставлять человека изучать язык, который родным для него не является, так же недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского". Президент поручил Генпрокуратуре проверить школы на добровольность изучения национальных и государственных языков республик. После этого районные прокуратуры стали требовать исключения татарского языка из обязательной программы и перевода его в факультатив. Вместе с тем надзорный орган установил, что русский язык преподается в меньших объемах. После этого в школах республики начали заменять татарский язык предметом "родной язык или литература" – родители должны принять решение, какой язык их дети будут изучать в качестве родного.

Ольга Зиятдинова сегодня сообщила, что сейчас ее сын учится в другой школе. Она написала заявление на имя директора об отказе от изучения татарского языка. "Его никто не принуждает, проблем пока никаких нет", – констатировала Зиятдинова. По ее словам, татарский язык в классе сына идет первым в расписании, поэтому "он просто не приходит на него". "То есть ребенок категорически не хочет", – заявила Зиятдинова.

"Из-за того, что я нахожусь с властями Татарстана в противостоянии, ему даже паспорт не дают. Ребенок целый год живет без паспорта!"

– Ребенок до такой степени настроен агрессивно, я боюсь, что он опять попадет в больницу – в прошлом году дважды лежал. Сын выступал на НТВ и высказал свое личное мнение, что у него один президент — Владимир Путин, для него существует одна Конституция и один государственный язык, а больше он учить не будет. И на татарский он не ходит принципиально! Я не могу повлиять на его мнение. Из-за того, что я нахожусь с властями Татарстана в противостоянии, ему даже паспорт не дают. Ребенок целый год живет без паспорта! Прессинг идет по полной программе, – сказала Ольга Зиятдинова.

Она напомнила, что "президент дал поручение". "Какое право имеют власти Татарстана не исполнять поручение президента России? Это что за саботаж и дискредитация русского языка? Это недопустимо!", – жестко заявила Зиятдинова.

Выступая в суде, она просила суд принять к производству заявление об увеличении исковых требований. Представители Минобранауки Татарстана и кадетской школы выступили против удовлетворения такого ходатайства, однако судья Евгения Зыбунова встала на сторону истца и приняла заявление к производству.

Кроме того, Ольга Зиятдинова просила суд "в связи с незаконными действиями ответчиков и имеющимися нарушениями законодательства РФ" назначить "независимую экспертизу на соответствие образовательного процесса по законодательству в Татарстане Федеральным государственным образовательным стандартом РФ".

– На вопросы экспертизы поставить вопросы, имеется ли разница и в каких объемах и о соответствии часов по русскому языку и литературы в Татарстане и в России. Экспертизу прошу поручить экспертной организации из Москвы, поскольку в Татарстане сильная коррупция, и я не доверяю местным организациям", – заключила Зиятдинова.

Судья Евгения Зыбунова в удовлетворении ходатайства отказала, поскольку этот вопрос "не является предметом судебного разбирательства". Зиятдинова просила суд отложить заседание из-за неявки на сегодняшнее заседание ее представителя. Судья Зыбунова объявила перерыв до 7 ноября.

После окончания заседания Ольга Зиятдинова сообщила журналистам, что из-за отказа суда провести экспертизу она намерена 7 ноября заявить отвод судье Евгении Зыбуновой.

В беседе с "Idel.Реалии" она отметила, что ее сын "уже ненавидит татарский язык".

– Когда в первую неделю татарский язык был в середине учебного дня, ребенок ходил, но с такой уже ненавистью. Зачем разжигают это? Президент сказал не принуждать – не принуждать! К чему вообще эти дебаты? Зачем власть Татарстана это делает? Я не могу понять – кому-то это выгодно значит, возможно каким-то этим, которые на Украине где-то там, – отметила Зиятдинова.

Она также прокомментировала комментарии в соцсети "ВКонтакте", где пользователь под именем Ольга Гавриленко (девичья фамилия Зиятдиновой – "Idel.Реалии") уничижительно отозвалась об одном из пользователей, который защищал татарский язык.

– Это мой ребенок выложил. Я уже извинилась. Меня не было с пяти вечера (комментарий был опубликован в 17:09) до 22:15 – я была в магазине. Ребенок сказал, что на меня начали нападать. Планшет был дома, он залез и начал писать. Меня там обзывали и подстилкой, и по-всякому. Нас обзывают, и в интернете сколько грязи о нас пишут – вы об этом лучше расскажите, – резюмировала Ольга Зиятдинова.