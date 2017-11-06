«Где мой аванс от Пентагона?» – из крымских сетей

В Крыму началась информационная кампания, направленная против общественных активистов и блогеров, которые позволяют себе критиковать деятельность местных российских чиновников. Основные баталии пока разворачиваются в соцсетях.

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов написал в фейсбуке, что «против России и Крыма развязана масштабная информационная война». В ней, по словам Аксенова, участвуют и крымчане, которых используют «втемную», а иногда и за деньги.

Этот месседж подхватили и крымские политологи, а также сотрудники провластных СМИ.

Игорь Рябов

...Тут мне кажется каждый из сетевых борцов должен делать свой вывод: на чьей он стороне. Так уж важно срочно написать своей преданной аудитории "новость", собранную из домыслов и притянутых за уши фактов, или промолчать. Многие общественники поступают гораздо корректнее, если им те же правоохранительные органы начинают сбрасывать "конфиденциальные" новости из идущих следственных действий: отправляют запрос в прокуратуру, а потом дублируют его в сеть. Но некоторые откровенно играют на руку украинским пропагандистам, сливая в сеть как в помойку любой досужий слух.

Граф Каховский

...Крым сегодня находится не совсем в мирных условиях и не совсем в комфортной беззаботной жизни. Помимо власти и противостоящих властям антивластных исполнителей есть еще 20-тысячная группировка наемников, развернутая в Херсонской области, есть санкции, есть Радио Свобода, подразделение ЦРУ, есть агентура и саботажники в самом Крыму. И если кто-то ошибочно считает, что он имеет право расшатывать устойчивость системы управления в Крыму в этих сложнейших условиях и сразу выносить все в соцсети, чтобы всякие Гончаренки тут же перепощивали это у себя - то я тогда не понимаю, почему нельзя корректировать списки црушной агентуры в Крыму…

А что до того, что жизнь не идеальна - простой совет: перед тем как вываливать в соцсети ваш гембель и отчитываться перед радио свобода, напишите согласно закона об обращениях граждан пару обращений в прокуратуру или фсб или в совмин.

Если вам что-то не нравится.

Мы так хотя бы поймем что вы не сразу отчитываетесь подразделению цру. А реально хотите что-то изменить.

Действие и имитация действия - это две большие разницы

Владимир Андронаки

...неглупые западные стратеги и заказчики вкупе с киевской камарильей перенесли подрывную информвойну на наши социальные сети.

Теперь поставлена задача засыпать новостные ленты проклятиями против чиновников, законов и ЕР. Цель та же: раскачать общественное мнение в Крыму, сначала против местной власти, а потом, в логической последовательности, против Москвы и ВВП (каков царь - таков и псарь, рыба гниёт с головы). Мол, и то правда: что-то с Путиным не то, если ставит и поддерживает "такую" местную власть. Он был хорошим президентом, но устал - пора менять на молодого и дерзкого. Кого? Мы вам подскажем и докажем, что это самое то, что надо!

Нехитрая трёхходовочка, но иногда неплохо срабатывает - вспомним майдан 2014-го.

Да, и для этого нового информштурма наших мозгов всё есть: косяки в деятельности власти (а у кого их нет? Разве что у активных общественников - это безгрешные ангелы во плоти) и общественное недовольство этими косяками. И конечно же, есть группка активных общественников и блогеров, которые неустанно клеймят эту власть и чиновников. Они уже снискали даже некоторую любовь и почтение у сетевой публики своей храбростью и непримиримостью.

...В общем, нам надо держать ухо востро. Просто быть внимательными и не вестись на визгливых народных «заступников» и знатоков власти. И не бойтесь, когда всех несогласных с их истерикой они тут же наотмашь клеймят «ботами» и «тролями». Они и есть «тролики», «ботики» и «полуботики».

Крымские СМИ пестрят заголовками об «информационной войне».

Российское информационное агентство «Новый день», к примеру, написало о том, что Служба безопасности Украины при американской поддержке якобы создала под Киевом «ферму по внутрикрымским диверсионным фейкам». Содержание этой публикации также перекликается с постом Сергея Аксенова.

Крымские общественники, блогеры и активисты отреагировали на происходящее по-разному: одни – с иронией, другие – с возмущением.

Александр Горный

В Крыму начинается охота на ведьм. Будут давить общественников бульдозерами? Дебилы…

Олег Кочеров

Где мой аванс от Пентагона?

Сергей Туманов

...Другими словами, теперь спецслужбы Крыма задержавшие очередного коррупционера где нибудь в недрах Совмина или Госсовета являются прямыми пособниками госдепа, ЦРУ, украинской фабрики фейков и прочих фантазий "детского сада" минпропаганды Крыма.

Это почти как комиссия по защите чиновников-коррупционеров Крыма от силовых структур. Помните была такая в Крыму)

Александр Юрьев

Вместо того, чтобы наладить диалог с общественниками и лидерами общественного мнения, запускается информация о врагах... Бездари...

Владимир Гарначук

виноваты не ворье и дебилы, а виноваты умные люди рассказывающие о ворах и дебилах Логично

Илья Большедворов

И только в Крыму общественность, это происки врагов России. Ямы на дорогах после ремонта? Это ерунда, ведь делают. Ломанная плитка на центральной улице? Ничего страшного, лично кому то нравится. Бардак на улицах города? Горожане - свиньи, зачем-то едят пьют, и не ищат урны. И вообще, слишком много мусора выносят в баки, по этому они постоянно переполнены. Вырубается парки, дома строятся, там где вообще не может быть строительства? Это нормально, это развитие города. Экология? Кого она беспокоит? Мусороперерабатывающий завод, нужно обязательно поставить прямо в городской черте, что бы тысячи людей попали в его санитарную зону. Дышали мусором и дальше. Главное для крымской власти, это деньги. Нужно как можно больше украсть, а все остальное потом. Правильная общественность смолчит, а вот неправильная, это враги. Президент выступает, за ужесточение строительных норм в Крыму? Ничего страшного, все что нужно уже строится, и плевать, что там говорит президент. Документы и раньше никто не утруждался оформлять. Президент призывает общественные организации настойчивее требовать от власти? Ничего страшного. Нужно просто выпустить статью, о создании в Крыму центра госдепа по борьбе с чем? Ну, это вы каждый сами себе придумайте, "враги" народа. Хотите с ямами на дорогах боритесь, хотите с воровством, все равно вы враги. Рыцари в белых одеждах, они все на высоких постах, и пока за ними не пришло фсб, можно считать, что они идеал. Вот когда пришло, тогда да, все вместе, дружно плюнем в спину отъезжающему товарищу.

Olga Finogentova

Не надо подменять понятия и называть врагами людей, которые выступают против этого шабаша, который творится в Крыму. Прекратите мостить горы, уничтожать парки и скверы, уродовать памятники архитектуры, вести незаконное строительство, рубить краснокнижные деревьея, лепить наливайки на каждом шагу и освобдите, наконец, береговую линию...

Gena Kobal

Плохому танцору постоянно что-то (кто-то) мешает

Татьяна Савицкая

Да не зачищать, а отмыться пытаються, начудотворили, а теперь с больной головы на здоровую...

Их послушать так только в СМ россияне, остальные 2 млн крымчан агенты госдепа и майдана.

Наталия Сердюкова

я ОХРЕНЕВАЮ!

Это же надо так "запудрить" всем мозги,чтобы начать тотальную травлю тех,кто старается открыто говорить о существующих недостатках на страницах ФБ и пробует обратить внимание Администраций городов, руководства Республики на недочёты в работе чиновников и халатность при выполнении порученных задач. А не лучше было бы, взять и пригласить на откровенный разговор тех,кого Вы считаете "западными клеветниками" и узнать у них, почему так вышло, что люди с высокой гражданской позицией стали "выплёскивать" своё отношение и мнение жителей республики на страницы интернета? Почему не реагируют, бездействуют или шлют отписки те,кто должен рассматривать сотни писем от граждан с заявлениями на нарушения их гражданских прав? Почему нет должной оценки со стороны Руководства Республики вредительским действиям тех,кто обворовывает бюджет?Почему на министерские кресла "усаживают" тех,кто не профессионален и кроме вреда,ничего хорошего не принёс и не принесёт Крыму? За популистическими лозунгами и хвалебными отчётами часто прячется провальная и деструктивная работа чиновников,которая и вызывает всеобщее недовольство жителей будь-то села,города или посёлка...

Геннадий Лисов

Дестабилизировать ситуацию в Крыму , так как это сделали кремлёвские назначенцы-бандиты , не сможет никакое ЦРУ с Госдепом и тем более СБУ. Тотальная безработица , уничтоженное предпринимательство , запредельные цены , всеобщая нищета , полное отсутствие гражданских свобод и последующий ответ на это крымчан который будет действительно "сюрпризом" для результатов президентской компании на полуострове.

Дмитрий Белов

К сожалению, чтобы власть вплотную занялась проблемой или проблемами людей, её нужно ткнуть в эту проблему носом. А кто это может сделать лучше нас. Спокойной жизни у властей больше не будет. Резать красные ленточки у детских качелей и клянчить деньги у президента на детские сады и ремонты музеев, ума много не надо. Да и стыдно. Скоро Путин будет бояться в Крым приезжать. Дай денег! Дай денег! На ЮБК сотни пансионатов, которые можно найти только по телефону, закамуфлированных под частное жильё.Да и свои аппетиты нужно умерить. Посмотришь на доходы чиновников в прессе - волосы дыбом.

Сергей Дудченко

...реагировать и напрягаться на новую "охоту на ведьм" считаю бессмысленной тратой времени. Делом надо заниматься, господа, возрождать Крым. А поддерживать Шалтай-Болтая, которого якобы общественники своими опусами и замечаниями хотят свалить со стены... Он и сам упадет.

Олексіна Дорогань

Боятся они вас - всех, кто имеет свое мнение, кто пытается бороться за те или иные права человека, за сохранение природы - очень боятся. Это особенность всех тоталитарных режимов -недозволенную критику подавлять любыми способами. А особенно перед президентскими выборами.