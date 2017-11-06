«Путин Путин через Путин» – из соцсетей

Рамзан Кадыров в День народного единства 4 ноября объявил конкурс на лучшее стихотворение о Владимире Путине. Победителю глава Чечни пообещал iPhone X, который ему подарили участники чеченской команды КВН.

Судя по количеству записей в социальных сетях под хэштегом #НашПрезидентПутин, в конкурсе уже приняли участие десятки человек, в их числе боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Его стихотворение опубликовано в инстаграме:

"Мы гордимся нашим Президентом,

Мы гордимся Путиным всегда!

Он быстрее, выше всех, сильнее,

Он как путеводная звезда!

Я вперед за нашим президентом,

И в огонь и в воду побегу,

Он помог России встать с коленей,

Вытащил он за уши страну!

С Вами я, Владимир Путин,

Ночью сплю спокойно, не страшась,

Что придут к нам завтрашние будни

И никто не вступиться за нас.

Продолжайте править нашим миром,

Для России Вы и воздух и вода,

Знамя Вы, герой для всей России,

Мы пойдём за Вами до конца!" – написал Емельяненко (орфография и пунктуация авторские).

В конкурсе поучаствовали и другие пользователи инстаграма. Вот один из примеров:

"Когда при мне России президента

Ругает кто-то, брызгая слюной,

Не жду я подходящего момента,

Бросаюсь сразу на защиту – в бой,

Вообще-то я спокоен по натуре,

Но в спорах грубо говорю всегда:

"А вы хоть раз в его побудьте шкуре,

А уж потом судите, господа!"

Никто из нас не знает в самом деле,

Что президентский пост дает ему,

Как, сдерживая силы на пределе,

Стоит он у руля на зло всему.

За то одно, что президент стремится

Обезопасить от врагов страну,

Его командой мы должны гордиться,

Не забывайте прошлую войну.

Возможно, ошибается когда-то,

Но оппонентам задаю вопрос:

"А кто из вас, святоши, был, ребята,

И жил безгрешно как Иисус Христос?"

​Другие записывали для участия в конкурсе своих детей, которые хвалили Путина за то, что "он – рыбак", и "подарки раздает детям всем на Новый год":

Но не все стихотворения о Путине получились столь же хвалебными. В частности, оппозиционный политик Дмитрий Гудков "отправил" Кадырову такое четверостишие:

"Властитель слабый и лукавый,

Плешивый щёголь, враг труда,

Нечаянно пригретый славой

Над нами царствовал тогда", – процитировал Гудков начало десятой главы романа Александра Пушкина "Евгений Онегин".

Некоторые пользователи посвятили свои четверостишия о Путине его роли в войне в Сирии и конфликте на востоке Украины:

Другие напомнили о планах хоккеиста Александра Овечкина создать в поддержку Путина движение Putin Team:

Есть и двустишие (наверное, произведение посвящено 17 годам правления Путина):

Есть и те, кто решил просто извиниться перед Кадыровым – лишним не бывает:

Лучшее стихотворение о Путине будет определять Министерство по делам молодежи Чечни.