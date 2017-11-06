«Путин Путин через Путин» – из соцсетей

Рамзан Кадыров в День народного единства 4 ноября объявил конкурс на лучшее стихотворение о Владимире Путине. Победителю глава Чечни пообещал iPhone X, который ему подарили участники чеченской команды КВН.
Судя по количеству записей в социальных сетях под хэштегом #НашПрезидентПутин, в конкурсе уже приняли участие десятки человек, в их числе боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Его стихотворение опубликовано в инстаграме:
"Мы гордимся нашим Президентом,
Мы гордимся Путиным всегда!
Он быстрее, выше всех, сильнее,
Он как путеводная звезда!
Я вперед за нашим президентом,
И в огонь и в воду побегу,
Он помог России встать с коленей,
Вытащил он за уши страну!
С Вами я, Владимир Путин,
Ночью сплю спокойно, не страшась,
Что придут к нам завтрашние будни
И никто не вступиться за нас.
Продолжайте править нашим миром,
Для России Вы и воздух и вода,
Знамя Вы, герой для всей России,
Мы пойдём за Вами до конца!" – написал Емельяненко (орфография и пунктуация авторские).
В конкурсе поучаствовали и другие пользователи инстаграма. Вот один из примеров:
"Когда при мне России президента
Ругает кто-то, брызгая слюной,
Не жду я подходящего момента,
Бросаюсь сразу на защиту – в бой,
Вообще-то я спокоен по натуре,
Но в спорах грубо говорю всегда:
"А вы хоть раз в его побудьте шкуре,
А уж потом судите, господа!"
Никто из нас не знает в самом деле,
Что президентский пост дает ему,
Как, сдерживая силы на пределе,
Стоит он у руля на зло всему.
За то одно, что президент стремится
Обезопасить от врагов страну,
Его командой мы должны гордиться,
Не забывайте прошлую войну.
Возможно, ошибается когда-то,
Но оппонентам задаю вопрос:
"А кто из вас, святоши, был, ребята,
И жил безгрешно как Иисус Христос?"
Другие записывали для участия в конкурсе своих детей, которые хвалили Путина за то, что "он – рыбак", и "подарки раздает детям всем на Новый год":
Но не все стихотворения о Путине получились столь же хвалебными. В частности, оппозиционный политик Дмитрий Гудков "отправил" Кадырову такое четверостишие:
"Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щёголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой
Над нами царствовал тогда", – процитировал Гудков начало десятой главы романа Александра Пушкина "Евгений Онегин".
Некоторые пользователи посвятили свои четверостишия о Путине его роли в войне в Сирии и конфликте на востоке Украины:
Другие напомнили о планах хоккеиста Александра Овечкина создать в поддержку Путина движение Putin Team:
Есть и двустишие (наверное, произведение посвящено 17 годам правления Путина):
Есть и те, кто решил просто извиниться перед Кадыровым – лишним не бывает:
Лучшее стихотворение о Путине будет определять Министерство по делам молодежи Чечни.
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